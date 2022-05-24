Что такое щекотка

Это воздействие на кожу, при котором возникает возбуждение группы нервных окончаний.

Раньше считалось, что это рефлекторная реакция на насекомых и мелких животных, которая осталась еще с древних времен и оберегает людей.

Позже популярной стала версия, что щекотка – это побочный эффект при развитии нервной системы. Это нечто среднее между болью и лаской.

Еще одна версия – это воздействие на уязвимые участки тела, чтобы укрыть их от опасности.

Почему щекотка вызывает такую реакцию

При щекотке для нервной системы возникает вопрос, что именно происходит, так как возбуждение при этом – короткое и хаотичное. Тем более, когда не слишком ясно, что именно за раздражитель используется. У нервной системы не получается сориентироваться в такой ситуации в связи с большим потоком не очень понятных сигналов.

Почему люди боятся щекотки

Это зависит от степени чувствительности кожи. Чем более чувствительна – тем сильнее реакция на щекотку. Соответственно некоторые люди не боятся щекотки, если у них низкий порог чувствительности.

Еще один фактор – непредсказуемость. Если щекотать самого себя – не будет большого эффекта. Потому что мозжечок предсказывает движения конечностей. Но если кто-то сделает это неожиданно – эффект получится гораздо более мощный.