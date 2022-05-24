Почему люди боятся щекотки
Что такое щекотка
Это воздействие на кожу, при котором возникает возбуждение группы нервных окончаний.
Раньше считалось, что это рефлекторная реакция на насекомых и мелких животных, которая осталась еще с древних времен и оберегает людей.
Позже популярной стала версия, что щекотка – это побочный эффект при развитии нервной системы. Это нечто среднее между болью и лаской.
Еще одна версия – это воздействие на уязвимые участки тела, чтобы укрыть их от опасности.
Почему щекотка вызывает такую реакцию
При щекотке для нервной системы возникает вопрос, что именно происходит, так как возбуждение при этом – короткое и хаотичное. Тем более, когда не слишком ясно, что именно за раздражитель используется. У нервной системы не получается сориентироваться в такой ситуации в связи с большим потоком не очень понятных сигналов.
Почему люди боятся щекотки
Это зависит от степени чувствительности кожи. Чем более чувствительна – тем сильнее реакция на щекотку. Соответственно некоторые люди не боятся щекотки, если у них низкий порог чувствительности.
Еще один фактор – непредсказуемость. Если щекотать самого себя – не будет большого эффекта. Потому что мозжечок предсказывает движения конечностей. Но если кто-то сделает это неожиданно – эффект получится гораздо более мощный.
Почему щекотка может вызывать смех
На этот счет у ученых есть такая версия: щекотка нужна для установления контакта между детенышем и мамой. Так им для получения положительных эмоций не требуются никакие дополнительные вещи. С возрастом смех от щекотки происходит гораздо реже.
Есть и другая версия: смех непроизвольный, как реакция глаз на лук. Или вообще смех может быть признаком дискомфорта. Во время щекотки могут быть затронуты и болевые, и сенсорные нервные рецепторы.
Также это зависит от состояния: в спокойном и расслабленном состоянии щекотка может быть приятной, в стрессовом – наоборот. При щекотке стимулируется гипоталамус – область мозга, отвечающая за эмоциональные реакции.
Ученые Калифорнийского университета проводили эксперименты, по результатам которых установили, что смех на щекотку и на юмор устанавливается разными механизмами. Также проводились исследования, когда участников щекотал робот – и они тоже смеялись. Это говорит в пользу рефлекторной реакции.
Чем может быть опасна щекотка
Можно ли защекотать человека до смерти – частый вопрос. Особенно, если почитать про пытки щекоткой в средневековой Европе.
Физиолог, кандидат медицинских наук Николай Захаров считает так: «Скорее всего, это придумки и страшилки. Человека нельзя защекотать до смерти. Организм подстраивается под щекотку: вы либо перестаете ее чувствовать, либо временно теряете сознание».
При этом щекотка может усугубить ситуацию у людей, страдающих болезнями сердца или патологиями сосудов мозга. Не рекомендуется также щекотать маленьких детей, которые еще по причине возраста не смогут сообщить, что им это неприятно.