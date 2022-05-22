В каких странах уже выявлена оспа обезьян и будет ли она в России

ВОЗ пишет, что большинство случаев (21-30) подтверждены в Португалии, Испании и Великобритании. Важно: это уже не просто заражения людей, которые были в Африке. По некоторым из них даже не удается отследить цепочки контактов: считается, что люди не взаимодействовали с зараженными. Подозрение на заражение были в Австрии и Финляндии.

Этот список в ближайшее время может пополниться новыми странами. Под наблюдением находятся еще несколько десятков европейцев. ВОЗ сотрудничает со всеми государствами, которые сейчас принимают меры и отслеживают случаи заражения оспой обезьян среди граждан. По России за всех отдельно высказался Михаил Мурашко: случаев заражения оспой обезьян нет.

Даже 20 случаев заражения оспой обезьян – это много для любой страны, если сравнивать с историческими показателями. Уже сейчас вспышка оспы обезьян в Европе считается крупнейшей за все время. Там пока подтверждено в общей сложности около 100 заражений. Точные данные корректируются, потому что организации ждут результатов дополнительных тестов.