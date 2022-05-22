В каких странах уже выявлена оспа обезьян и будет ли она в России
По миру распространяется оспа обезьян. Это разновидность обычной оспы, которая впервые была выявлена у человека еще в 70-х годах прошлого века (у обезьян – в 50-х). Ранее ученые выявляли ее только в африканских странах и фиксировали завозные случаи по миру. Чаще всего оспой обезьян заражались те, кто приезжал из африканских стран с крупными вспышками.
В каких странах выявлена оспа обезьян в 2022 году
В африканских странах вспышки оспы обезьян происходят регулярно. Ранее большинство из них фиксировались в Конго, сейчас – в Нигерии. Именно с Нигерией связаны основные новости об оспе обезьян этой весной. Страна активно регистрирует случаи заражения оспой обезьян с 2017 года. С поездкой в нее связывались заражения оспой обезьян в США и некоторых других странах.
Вот страны за пределами Африки, где оспа обезьян была выявлена в мае 2022 года:
- Австралия;
- США;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Канада;
- Испания;
- Португалия;
- Германия;
- Швеция;
- Франция;
- Италия;
- Швейцария;
- Израиль.
ВОЗ пишет, что большинство случаев (21-30) подтверждены в Португалии, Испании и Великобритании. Важно: это уже не просто заражения людей, которые были в Африке. По некоторым из них даже не удается отследить цепочки контактов: считается, что люди не взаимодействовали с зараженными. Подозрение на заражение были в Австрии и Финляндии.
Этот список в ближайшее время может пополниться новыми странами. Под наблюдением находятся еще несколько десятков европейцев. ВОЗ сотрудничает со всеми государствами, которые сейчас принимают меры и отслеживают случаи заражения оспой обезьян среди граждан. По России за всех отдельно высказался Михаил Мурашко: случаев заражения оспой обезьян нет.
Даже 20 случаев заражения оспой обезьян – это много для любой страны, если сравнивать с историческими показателями. Уже сейчас вспышка оспы обезьян в Европе считается крупнейшей за все время. Там пока подтверждено в общей сложности около 100 заражений. Точные данные корректируются, потому что организации ждут результатов дополнительных тестов.
Оспа обезьян уже выходила за пределы Африки. В 2018 и 2019 годах отдельные случаи фиксировались в Израиле, Сингапуре и Великобритании. Все они относились к западноафриканскому штамму. Летальность у него – около 4%. Все новые случаи похожи на западноафриканский штамм. Существует еще штамм Конго с более высокой летальностью (11%).
Официальные данные: механизм распространения оспы обезьян отличается от того, что было при коронавирусе. Заразиться можно через контакт и мясо зараженного животного (даже грызуна) или через плотный контакт с зараженным человеком. Но даже в таком случае риск заражения считается небольшим. Зато вирус может быть опасен для детей и беременных женщин.
В странах Африки от оспы обезьян умирает в среднем один человек из десяти зараженных. Обычно смертность еще ниже: считается, что оспа обезьян лечится за две-четыре недели. Симптомы оспы обезьян пропадают сами собой – они похожи на последствия обычной оспы. У зараженного наблюдаются высокая температура, сыпь и физическое истощение с болью.
Возможна ли глобальная пандемия оспы обезьян и попадет ли вирус в Россию
Мир не опасается пандемии оспы обезьян. Причина: ее низкая вирулентность. Так называется способность вирусного агента вызывать само заболевание. На это обращал внимание и Михаил Мурашко: опасной считается только возможная мутация вируса. Здесь все работает по примеру с коронавирусом: из-за распространения есть вероятность появления новых опасных штаммов.
Вакцинация от обычной оспы хотя бы частично защищает от ее разновидностей. Массовые прививки от оспы проводились еще в СССР, поэтому у людей сохраняется иммунитет. Врач-иммунолог Алексей Коновалов объяснял, что при каждой передаче вирус оспы обезьян слабеет. Поэтому при заражении от человека у контактного лица болезнь будет протекать легче.
Появление отдельных случаев оспы обезьян в России возможно, если учитывать распространение вируса по Европе. В Африке ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев заражения, но эта статистика была до 2022 года. Сейчас идет пересмотр всех известных данных. Вывод: происходящее в 2022 году – неожиданность и аномалия для всего мирового сообщества.
Поэтому ВОЗ уже провела совещание по ситуации с оспой обезьян. Им отдельно занимался комитет STAG-IH. Это консультационный орган, который отвечает за прогнозирование обстановки и сотрудничает с ВОЗ. Он предложил объявить чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но этого пока не произошло. Никаких ограничений из-за оспы в России нет и пока не ожидается.
Иммунологи призывают следить за оспой обезьян, но не бояться ее крупных вспышек в России. Страна не готовится к возможной массовой вакцинации от оспы, но Роспотребнадзор усилил пограничный контроль. Рекомендуется чаще применять средства гигиены. В 1980 году ВОЗ объявила о победе над обычной оспой. Ее крупная вспышка была в Москве в 1959-1960 годах.