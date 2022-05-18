Как сейчас дела с ношением масок в разных странах мира
Россия отменила обязательное ношение масок в марте 2022-го. В других странах ситуация с этим правилом выглядит по-разному.
Европа: все страны отменяют маски, но пока не в общественных местах
Во многих странах отмена масок происходила не одновременно, а волнами. Министерства здравоохранения советовали властям отдельных регионов решать самим. Сейчас в большинстве стран Евросоюза отменен масочный режим, а туристы могут спокойно въезжать без масок и сертификата о вакцинации.
Но в некоторых местах сохраняется обязательное ношение. Оно касается общественных мест. Например, во Франции. В Италии обязательно ношение масок в больницах и домах престарелых. В Бельгии маски нужны в закрытых общественных местах и в кафе.
Великобритания сняла масочный режим весной. То же самое случилось и в Турции.
Южная Америка. В странах Латинской Америки с недавних пор тоже начались послабления. В конце апреля обязательный масочный режим отменили власти Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Панамы, Сальвадора и Уругвая. В некоторых других он в разной степени сохраняется.
Африка. Африканские страны аккуратно подходят к смягчению масочного режима. Страны Африки отмечают стабилизацию ситуации, но все еще не решаются полностью отменить маски. ЮАР снимает ряд ограничений, но сохраняет маски в общественных местах.
Австралия. Австралия, возможно, снова введет обязательное ношение масок в ближайшее время. Там произошли вспышки «омикрона» и гриппа, страна вышла на лидерские позиции в рейтинге заболеваний в странах.
Азия. Там все зависит от регионов. Например, Китай анализирует статистику по конкретным провинциям. В Японии и Южной Корее действует масочный режим, поскольку: а) Число зараженных по странам растет; б) Власти опасаются ухудшения статистики.
А в Северной Корее только недавно пандемия официально стартовала.
Поподробнее про Северную Корею. Почему там все так?
12 мая телевизионные каналы КНДР показали Ким Чен Ына в маске на заседании партии. В этот же день 12 мая власти объявили о первом случае заболевания коронавиурсом в КНДР. Тогда они говорили: «Произошла самая серьезная чрезвычайная ситуация в штате: возникла брешь в нашем фронте экстренной профилактики эпидемий, который до сих пор надежно защищался».
Появлялись ли случаи заболевания коронавирусом в КНДР в 2020-м? Намеки были (например, тогда в Пхеньяне был турист с похожими симптомами), но официально правительство ничего не подтверждало. Северная Корея закрыла границы в начале 2020 года. Оставались лишь торговые пути, которые тщательно проверялись.
Теперь Ким Чен Ын винит кабинет министров и Министерство здравоохранения в КНДР в тяжелой ситуации с коронавирусом. За шесть дней общее количество зараженных ковидом выросло до миллиона. При этом правительство отмечает не только распространение коронавируса, но и заболевание лихорадкой (кстати, в КНДР массовые заболевания до 12 мая называли именно «лихорадкой неизвестного происхождения»). Сейчас власти обязали жителей носить маски в общественных местах и порекомендовали заниматься лечением доступными средствами:
- Поласкать рот соленой водой;
- Пить настойку их лопуха;
- При появлении первых симптомов коронавируса пить парацетамол.