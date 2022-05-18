Как сейчас дела с ношением масок в разных странах мира

Европа: все страны отменяют маски, но пока не в общественных местах

Во многих странах отмена масок происходила не одновременно, а волнами. Министерства здравоохранения советовали властям отдельных регионов решать самим. Сейчас в большинстве стран Евросоюза отменен масочный режим, а туристы могут спокойно въезжать без масок и сертификата о вакцинации.

Но в некоторых местах сохраняется обязательное ношение. Оно касается общественных мест. Например, во Франции. В Италии обязательно ношение масок в больницах и домах престарелых. В Бельгии маски нужны в закрытых общественных местах и в кафе.

Великобритания сняла масочный режим весной. То же самое случилось и в Турции.