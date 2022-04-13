Как сейчас дела с коронавирусом в мире: какие новые штаммы, где снимаются ограничения, сколько всего вакцинированных

Пандемия коронавируса началась в 2020 году и продолжается до сих пор. На 13 апреля 2022 года в мире зафиксировано более 500 миллионов случаев заболевания и более 600 тысяч смертей. Больше всего заражений в США – около 82 миллионов. По миру по-прежнему распространяется штамм омикрон. В России на него приходится уже 96,3% выявляемых случаев.

В этот тексте мы собираем основную информации по теме коронавируса в мире к середине весны-2022.

В Китае в апреле-2022 рост заболеваний и возвращение ограничений: города закрываются по частям

В марте в Китае снова начался резкий рост числа заражений коронавирусом. Уже в апреле показатели перешли за отметку в 25 тысяч заболевших в сутки. «Интерфакс» ранее писал со ссылкой на Associated Press, что причина такой ситуации – разновидность омикрона. Это стелс-омикрон, особенностью которого стало еще более быстрое распространение.

Китай отвечает на такую ситуацию введением блокирующих ограничений. Пока это не помогает изменить ситуацию: апрельские показатели били рекорды 11 раз за 12 дней. Власти Шанхая придумали двухэтапную блокировку. Город был разделен на две части (одна закрыта, другая работает), а среди жителей в дни нового карантина проводилось тестирование.

Напоминаем: Пекин в феврале проводил зимнюю Олимпиаду-2022. Тогда все спортсмены находились в условиях жесткого пузыря, но коронавирус сегодня ставит в такой пузырь и обычных жителей. ABC писал, что все проблемы Китая сводятся к отсутствию коллективного иммунитета. Из-за постоянного введения жестких ограничений коронавирусом переболело мало людей.

Сказывается и низкая эффективность местных вакцин. Всего в Китае уже зафиксировано более 168 тысяч заражений коронавирусом. Ситуация с ограничениями параллельно влияет на местный бизнес. Так The Guardian рассказывал, что тайваньская фирма Pegatron временно остановила производство именно из-за них.