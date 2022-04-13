Как сейчас дела с коронавирусом в мире: какие новые штаммы, где снимаются ограничения, сколько всего вакцинированных
Пандемия коронавируса началась в 2020 году и продолжается до сих пор. На 13 апреля 2022 года в мире зафиксировано более 500 миллионов случаев заболевания и более 600 тысяч смертей. Больше всего заражений в США – около 82 миллионов. По миру по-прежнему распространяется штамм омикрон. В России на него приходится уже 96,3% выявляемых случаев.
В этот тексте мы собираем основную информации по теме коронавируса в мире к середине весны-2022.
В Китае в апреле-2022 рост заболеваний и возвращение ограничений: города закрываются по частям
В марте в Китае снова начался резкий рост числа заражений коронавирусом. Уже в апреле показатели перешли за отметку в 25 тысяч заболевших в сутки. «Интерфакс» ранее писал со ссылкой на Associated Press, что причина такой ситуации – разновидность омикрона. Это стелс-омикрон, особенностью которого стало еще более быстрое распространение.
Китай отвечает на такую ситуацию введением блокирующих ограничений. Пока это не помогает изменить ситуацию: апрельские показатели били рекорды 11 раз за 12 дней. Власти Шанхая придумали двухэтапную блокировку. Город был разделен на две части (одна закрыта, другая работает), а среди жителей в дни нового карантина проводилось тестирование.
Напоминаем: Пекин в феврале проводил зимнюю Олимпиаду-2022. Тогда все спортсмены находились в условиях жесткого пузыря, но коронавирус сегодня ставит в такой пузырь и обычных жителей. ABC писал, что все проблемы Китая сводятся к отсутствию коллективного иммунитета. Из-за постоянного введения жестких ограничений коронавирусом переболело мало людей.
Сказывается и низкая эффективность местных вакцин. Всего в Китае уже зафиксировано более 168 тысяч заражений коронавирусом. Ситуация с ограничениями параллельно влияет на местный бизнес. Так The Guardian рассказывал, что тайваньская фирма Pegatron временно остановила производство именно из-за них.
Как дела с коронавирусом в Европе: показатели растут, а ограничения отменяются
В феврале глава ВОЗ говорил о перемирии в борьбе с пандемией. Директор европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге прогнозировал «долгий период покоя». Тогда же большинство ограничений сняли Швеция, Норвегия и Дания, а Чехия отменяла ковидные паспорта. В конце февраля сняты последние ограничения в Британии.
В марте ВОЗ сообщил о появлении штамма коронавируса «Дельтакрон» во Франции, Дании и Нидерландах, отметив низкий уровень заражения. Позже ситуация поменялась – рост заражений в Европе начал расти: например, в Финляндии число заражений за неделю возросло на 84%, Швейцарии – на 45%, Великобритании – на 31%.
На фоне этого в Германии с 20 марта практически все ограничения были отменены. Тогда же доктор медицинских наук иммунолог Владислав Жемчугов объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом отменой ограничений, посчитав, что для паники нет никаких причин.
Тренд последнего времени – отмена или смягчение ограничений. Ситуация в апреле выглядит так:
🇸🇪 В Швеции снят запрет на въезд без ковид-паспортов.
🇨🇭 В Швейцарии также отменена необходимость сертификата о вакцинации для иностранных туристов.
🇸🇮 Сняла ограничения и Словения, но с предупреждением о риске заражения и контроля эпидемиологических условий въезда.
🇮🇹 В Италии нужен только сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении или отрицательный тест на ковид.
🇧🇬 Такие же условия в Болгарии.
🇬🇷 Греция сняла большинство жестких ограничений для туристов: больше не придется в каждом заведении предъявлять справку о вакцинации или документ о перенесенном заболевании.
🇬🇧 Великобритания полностью открыта для иностранцев.
🇫🇷 Во Франции тоже нет ограничений на въезд.
🇵🇱 В Польше отменен карантин для приезжающих, масочный режим и самоизоляция.
🇨🇾 Кипр отменил для вакцинированных туристов сдачу ПЦР-тестов перед вылетом.
Как дела с коронавирусом в США: лидерство захватил субштамм
AP утверждает, что 2021 год стал рекордным по смертности от коронавируса. В середине марта 23% общего числа заражения ковидом пришлись на штамм «стелс-омикрон». В Нью-Йорке суточный прирост смертности составил 800 человек.
На 12 апреля Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что на первом месте по распространению на территории США уже несколько недель находится субштамм BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» – это 85,9% новых случаев.
США лидирует в мире по количеству смертей от коронавируса (более 986 тысяч человек) и заражений (более 80 миллионов).
Как дела с коронавирусом в России: статистика по заболевшим, какие границы открыты, где ограничения
В России за все время пандемии зарегистрировано более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом. Последний серьезный всплеск был в январе-феврале 2022 года. Тогда по территории страны распространялся штамм омикрон, а суточное число выявляемых случаев превышало 100 тысяч. Теперь все держится на уровне 10-20 тысяч заболевших за сутки.
Снижается и количество госпитализаций – от этого идет снятие ограничений на правительственном уровне. Так, еще в марте между Россией и Беларусью были сняты все ограничения на перемещение. С 9 апреля Россия официально возобновила авиасообщение с 52 странами (прерывалось из-за COVID-19). В их число вошли Аргентина, Китай, Индия и другие.
Города России постепенно сокращают меры воздействия против ковида. С марта 2022 года в Москве отменено большинство коронавирусных ограничений. Например, QR-коды при посещении общественных мест. Ключевая отмена касается масочного режима: он переведен в режим рекомендательного. Это означает, что за отсутствие маски в Москве больше не штрафуют.
По примеру Москвы поступают и другие регионы. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказывал на мартовской онлайн-конференции, что более половины регионов России уже сняли все ограничения для бизнеса. Тогда же вышло и сообщение от Роспотребнадзора. Теперь ведомство рекомендует для борьбы с коронавирусом только масочный режим в помещениях и усиленную дезинфекцию.
Baza пишет, что текущая ситуация повлияла на обстановку в Москве и с другой стороны. Теперь там нельзя бесплатно записаться на сдачу ПЦР-теста. Сделать это сейчас можно только по направлению врача или в платных лабораториях. Хотя министр здравоохранения Михаил Мурашко предсказывает: в мае-июне заболеваемость коронавирусом может вырасти – это ожидаемый подъем.
В Москве и других городах сохраняется ограничение по проведению публичных мероприятий. Похожая мера отдельно существует и в школах. Там вообще нельзя проводить массовые мероприятия до 1 января 2024 года. Внутри школ все это действует еще с 2020 года: за каждым классом там закрепляется собственный класс, учителя должны проветривать помещения.
Как сейчас устроена вакцинация от коронавируса в России и мире
• Если учитывать население всего мира, то 64,8% людей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Это показатель различается по странам с различным уровнем дохода. Так хотя бы начали вакцинацию только около 15% граждан из стран с низким уровнем дохода. В России одним компонентом вакцины привито почти 70% взрослого населения.
• Разница между разными странами мира видна на примере Германии. AP пишет, что Германия рассматривает возможность утилизации сразу 3 миллионов до вакцины Pfizer. Там количество доз вакцины оказалось больше, чем требовалось населению. Пока есть надежды на срок годности Pfizer – и даже в таком случае утилизация 3 миллионов доз будет хорошим решением.
• «Спутник V» появился и в виде назальной вакцины. Считается, что это первый подобный вариант вакцины во всем мире. Она состоит из двух компонентов и поступила в гражданский оборот. Предполагается, что назальный вариант надо использовать в качестве бустера и прививаться им раз в полгода. Уже есть предложение о переименовании такой вакцины в «Спутник Н».
• В начале апреля в России произошло еще одно историческое событие: впервые запущено производство субъединичной рекомбинантной вакцины против коронавируса «Конвасэл». Оно стартовало в Санкт-Петербурге. Минздрав ее уже зарегистрировал. Считается, что такая вакцина не вызывает никакой аллергической реакции и хорошо переносится человеком.
• Сейчас в России готовятся новые рекомендации по ревакцинации. Они разрабатываются с учетом новых видов вакцины. Во многих регионах России уже отменена обязательная вакцинация от коронавируса. В Татарстане уровень коллективного иммунитета достиг 80% у тех категорий граждан, для которых ранее вводилась обязательная вакцинация.