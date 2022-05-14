Что надо знать о вирусе обезьяньей оспы: как можно заразиться, в чем опасность, какие симптомы

Почему проблема обезьяньей оспы снова стала актуальной

Последняя крупная вспышка случилась именно в Нигерии. Она началась в 2017 году и продолжается до сих пор. Весной 2022 года Нигерия предоставила статистику по обезьяньей оспе за последние пять лет. Итог: 558 заражений и восемь смертей. Параллельно нигерийские специалисты утверждают, что не опасаются стремительного распространения среди людей.

За все время обезьянья оспа распространялась по африканским странам – начиналась вообще с Конго. Но были заражения в Израиле, Сингапуре и Северной Ирландии. Подхватить обезьянью оспу в Европе почти невозможно, если не ездить в африканские страны. Там периодически происходят отдельные вспышки, поэтому в группу риска попадают только путешественники.

Опасна ли для человека обезьянья оспа

В Африке от этой болезни умирает в среднем один из десяти человек. Остальные переносят ее в легкой форме. Такую информацию дают исследователи из США. Она не совсем сочетается со статистикой из Нигерии.

Опасность обезьяньей оспы снижается из-за сложностей с ее распространением. Хотя доктор Майк Скиннер называл ее предупреждающим сигналом, что все зоонозные (передаются от животных) вирусы могут стать опасными в будущем. Необходимо их исследовать.