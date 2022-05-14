Что надо знать о вирусе обезьяньей оспы: как можно заразиться, в чем опасность, какие симптомы
В 2022 году регулярно появляются новости о заражениях обезьяньей оспой. Это редкий тип оспы: впервые его нашли у человека в 1970 году. Люди массово вспомнили о ней летом 2021 года, когда случай заражения был обнаружен в США. В мае 2022 года вирусологи выявили обезьянью оспу в Англии. Она оказалась у британца, который предположительно ездил в Нигерию.
Почему проблема обезьяньей оспы снова стала актуальной
Последняя крупная вспышка случилась именно в Нигерии. Она началась в 2017 году и продолжается до сих пор. Весной 2022 года Нигерия предоставила статистику по обезьяньей оспе за последние пять лет. Итог: 558 заражений и восемь смертей. Параллельно нигерийские специалисты утверждают, что не опасаются стремительного распространения среди людей.
За все время обезьянья оспа распространялась по африканским странам – начиналась вообще с Конго. Но были заражения в Израиле, Сингапуре и Северной Ирландии. Подхватить обезьянью оспу в Европе почти невозможно, если не ездить в африканские страны. Там периодически происходят отдельные вспышки, поэтому в группу риска попадают только путешественники.
Опасна ли для человека обезьянья оспа
В Африке от этой болезни умирает в среднем один из десяти человек. Остальные переносят ее в легкой форме. Такую информацию дают исследователи из США. Она не совсем сочетается со статистикой из Нигерии.
Опасность обезьяньей оспы снижается из-за сложностей с ее распространением. Хотя доктор Майк Скиннер называл ее предупреждающим сигналом, что все зоонозные (передаются от животных) вирусы могут стать опасными в будущем. Необходимо их исследовать.
В 2022 году никто не ждет глобальной эпидемии обезьяньей оспы. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов говорил об этом: «Есть видовые барьеры у многих заболеваний, так называемые хозяева. У животных оно есть, а у людей нет. Так и у людей есть заболевания, которых нет у животных. Эти заражения – единичные случаи». Для заражения требуется большая доза вируса.
Какие симптомы проявляются у обезьяньей оспы
Есть два основных штамма вируса обезьяньей оспы – западноафриканский и центральноафриканский. Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня. Чаще всего симптомы заметны через 6-13 дней после заражения обезьяньей оспой. Лечение продолжается от двух до четырех недель. Во время появления симптомов
Отличительная черта обезьяньей оспы – увеличение лимфатических узлов. Основные симптомы обезьяньей оспы:
- Сыпь;
- Температура;
- Головная боль;
- Мышечная боль;
- Физическое истощение.
Тяжелое течение заболевания развивается только у некоторых людей. У обычной оспы выше смертность.
Как человек может заразиться обезьяньей оспой
Чаще всего обезьянья оспа передается при прямом контакте человека и зараженного животного. Обычно это происходит после укусов или царапин. Другой вариант: контакт с кровью животного или вещами, к которым оно прикасалось. Следует избегать и крупных очагов заражений (из-за дозы вируса): в основном обезьянья оспа распространяется в Западной и Центральной Африке.
Заражение возможно и от другого человека, хотя и маловероятно. Если у человека была сыпь, то опасными становятся одежда, постельное белье и полотенца. Обезьянья оспа передается с помощью кашля или чихания. От заражения можно защититься во время путешествия по Африке. Для этого нужно избегать контактов с людьми и животными, у которых есть признаки болезни.
Важно: вирус обезьяньей оспы может передаваться к человеку и через грызунов. Еще ВОЗ утверждает, что в образцах зараженного человека могут одновременно содержаться признаки ветряной и обезьяньей оспы. Вакцинированные от обычной оспы люди получают частичный иммунитет от подвидов оспы. Это подтверждали сотрудники вирусологического центра «Вектор».