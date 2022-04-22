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Что такое мешки и синяки под глазами: из чего состоят, в чем отличие и как от них избавиться

«Кинопоиск»

Обычная ситуация для многих с утра – потемнение и припухлость под глазами. При этом люди по-разному характеризуют это проблему. Одни говорят про мешки под глазами, другие – про синяки.

Что это на самом деле такое, в чем принципиальная разница и как от этого избавиться?

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Есть ли разница между синяками и мешками под глазами

Да, есть. И она как визуальная, так и анатомическая. Синяки под глазами – это потемнения. Мешки – отчетливо видные припухлости. Мешки под глазами чаще всего нельзя назвать синяками. И наоборот. Достаточно часто эти два явления проходят обособленно друг от друга.

Главное различие между двумя явлениями – причины их возникновения. Синяки под глазами можно объяснить не только какими-то заболеваниями человека, но и производными от его жизнедеятельности. Мешки же – это почти всегда ответная реакция на процессы внутри организма.

Вот причины появления синяков под глазами:

  • Недосып;
  • Большая нагрузка на глаза;
  • Нехватка кислорода (например, если человек долго не выходит на улицу или проводит много времени на больших высотах – что редко);
  • Ультрафиолетовые излучения;
  • Возрастные изменения кожи;
  • Неправильные очки или линзы;
  • Особенности кожи;
  • Анемия;
  • Есть и болезни, вызывающие синяки под глазами: хроническая усталость, сердечно-сосудистая болезнь, проблемы с почками, нарушение обмена веществ, нехватка витаминов.

www.imago-images.de/Global Look Press

А вот причины возникновения мешков под глазами:

  • Аллергия;
  • Нарушение солевого баланса в организме. Часто это заметно, если, например, съесть слишком много соленой пищи перед сном;
  • Вирусные инфекции;
  • Остеохондроз;
  • Возрастные изменения кожи;
  • Нарушение сна влияет на мешки под глазами;
  • Низкий уровень коллагена (нитевидный белок, образующий соединительную ткань);
  • Стресс;
  • Вредные привычки (алкоголь, курение);
  • Иногда это тоже может быть генетической предрасположенностью.

Из чего состоят синяки и мешки под глазами

Синяки – это не новейшее образование. Это следствие из-за некоторых процессов жизнедеятельности человека. Кожа под глазами слишком тонкая. Поэтому синяки и образуются из-за нарушения проницаемости стенки капилляров.

Мешки под глазами – это последствие расслабленной кожи под глазами. Когда кожа расслабляется, и скопившаяся жидкость заполняет освободившееся пространство. Так появляются отеки

«Кинопоиск»

Как избавиться от синяков и мешков под глазами

Если вы уверены, что причина появления мешков или синяков под глазами, связаны с недосыпом или вредными привычками, то советы просты: просто выспаться и регулярно поддерживать нормальную продолжительность сна и исключить вредные привычки.

Если говорить о более конкретных способах (которые можно реализовать самостоятельно), то есть такие:

  • Приложить что-то холодное. Например, специальные охлаждающие патчи;
  • Намазать специальными кремами и мазями;
  • Есть и народные способы: приложить ложки к глазам, патчи из огурцов;
  • Восстановление нормального рациона: пить побольше воды, есть не очень много соли;
  • Контрастные души;
  • Еще один простой способ – обратиться к косметологу.

Если мешки и синяки под глазами появились на фоне ухудшенного состояния, медики рекомендуют обратиться к врачу и сделать ряд анализов: биохимия крови, узи брюшной полости и некоторых органов, обследовать почки и щитовидную железу.

Еще нужно внимательно следить за цветом и характером мешков. Обычное состояние – когда они темные и упругие. Если они водянистые и держатся долгое время, то это повод обратиться к врачу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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