Что такое мешки и синяки под глазами: из чего состоят, в чем отличие и как от них избавиться

Обычная ситуация для многих с утра – потемнение и припухлость под глазами. При этом люди по-разному характеризуют это проблему. Одни говорят про мешки под глазами, другие – про синяки.

Что это на самом деле такое, в чем принципиальная разница и как от этого избавиться?