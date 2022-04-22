Что такое мешки и синяки под глазами: из чего состоят, в чем отличие и как от них избавиться
Обычная ситуация для многих с утра – потемнение и припухлость под глазами. При этом люди по-разному характеризуют это проблему. Одни говорят про мешки под глазами, другие – про синяки.
Что это на самом деле такое, в чем принципиальная разница и как от этого избавиться?
Есть ли разница между синяками и мешками под глазами
Да, есть. И она как визуальная, так и анатомическая. Синяки под глазами – это потемнения. Мешки – отчетливо видные припухлости. Мешки под глазами чаще всего нельзя назвать синяками. И наоборот. Достаточно часто эти два явления проходят обособленно друг от друга.
Главное различие между двумя явлениями – причины их возникновения. Синяки под глазами можно объяснить не только какими-то заболеваниями человека, но и производными от его жизнедеятельности. Мешки же – это почти всегда ответная реакция на процессы внутри организма.
Вот причины появления синяков под глазами:
- Недосып;
- Большая нагрузка на глаза;
- Нехватка кислорода (например, если человек долго не выходит на улицу или проводит много времени на больших высотах – что редко);
- Ультрафиолетовые излучения;
- Возрастные изменения кожи;
- Неправильные очки или линзы;
- Особенности кожи;
- Анемия;
- Есть и болезни, вызывающие синяки под глазами: хроническая усталость, сердечно-сосудистая болезнь, проблемы с почками, нарушение обмена веществ, нехватка витаминов.
А вот причины возникновения мешков под глазами:
- Аллергия;
- Нарушение солевого баланса в организме. Часто это заметно, если, например, съесть слишком много соленой пищи перед сном;
- Вирусные инфекции;
- Остеохондроз;
- Возрастные изменения кожи;
- Нарушение сна влияет на мешки под глазами;
- Низкий уровень коллагена (нитевидный белок, образующий соединительную ткань);
- Стресс;
- Вредные привычки (алкоголь, курение);
- Иногда это тоже может быть генетической предрасположенностью.
Из чего состоят синяки и мешки под глазами
Синяки – это не новейшее образование. Это следствие из-за некоторых процессов жизнедеятельности человека. Кожа под глазами слишком тонкая. Поэтому синяки и образуются из-за нарушения проницаемости стенки капилляров.
Мешки под глазами – это последствие расслабленной кожи под глазами. Когда кожа расслабляется, и скопившаяся жидкость заполняет освободившееся пространство. Так появляются отеки
Как избавиться от синяков и мешков под глазами
Если вы уверены, что причина появления мешков или синяков под глазами, связаны с недосыпом или вредными привычками, то советы просты: просто выспаться и регулярно поддерживать нормальную продолжительность сна и исключить вредные привычки.
Если говорить о более конкретных способах (которые можно реализовать самостоятельно), то есть такие:
- Приложить что-то холодное. Например, специальные охлаждающие патчи;
- Намазать специальными кремами и мазями;
- Есть и народные способы: приложить ложки к глазам, патчи из огурцов;
- Восстановление нормального рациона: пить побольше воды, есть не очень много соли;
- Контрастные души;
- Еще один простой способ – обратиться к косметологу.
Если мешки и синяки под глазами появились на фоне ухудшенного состояния, медики рекомендуют обратиться к врачу и сделать ряд анализов: биохимия крови, узи брюшной полости и некоторых органов, обследовать почки и щитовидную железу.
Еще нужно внимательно следить за цветом и характером мешков. Обычное состояние – когда они темные и упругие. Если они водянистые и держатся долгое время, то это повод обратиться к врачу.