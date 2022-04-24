Что известно про новый гепатит неизвестного происхождения, который находят у детей в разных странах мира
Гепатит – одна из самых распространенных болезней в настоящее время, несмотря на уровень медицины. Уже есть прививки и другое лечение от него, но он все еще продолжает быть проблемой для огромного числа людей. И прямо сейчас мир обсуждает появление нового гепатита неизвестного происхождения.
Какая статистика заболевания им и что известно
Самые первые случаи заболевания этим гепатитом были обнаружены еще в начале апреля. Это произошло 5 апреля, когда Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 случаях тяжелого острого гепатита у детей до 10 лет в Шотландии. На момент написания этого материала (24.04.2022) заражения гепатитом неизвестного происхождения подтвердили 12 стран. 23 апреля на сайте The Guardian вышел материал, в котором сказано о 169 случаях заболевания – 17 пациентам понадобилась пересадка печени. По странам статистика выглядит так:
- Великобритания – 114;
- Испания – 13;
- Израиль – 12;
- США – 9;
- Дания – 6;
- Ирландия – 5;
- Голландия и Италия – 4;
- Норвегия и Франция – 2;
- Румыния и Бельгия – 1.
Официально подтверждено, что в России заболевших к 24 апреля не было.
Сотрудник группы специалистов Европейского отдела ВОЗ по патогенам, представляющим особую опасность, Ричард Пибоди предупредил страны: «Хотя число заболевших и не такое большое, государствам нужно следить за распространением этого гепатита».
Что известно о симптоматике? На момент 24 апреля ученые и медики исключили вирусы гепатита (A, B, C, E и D) после лабораторных исследований. Главный симптом – острый гепатит с повышенным уровнем ферментов печени. У 74 человек был подтвержден аденовирус (инфекция, относящаяся к группе ОРВИ и поражающая лимфоидные ткани и слизистые оболочки глаз, дыхательных путей). Заболевшие страдали от желудочно-кишечных симптомов. Гепатит неизвестного происхождения поражал детей от 1 месяца до 16 лет.
Какие виды гепатита есть на данный момент
Существует несколько видов гепатита.
1. Вирусный:
- Гепатит А – острое поражение печени, которое сопровождается омертвением гепатоцитов;
- Гепатит В – поражение клеток печени аутоиммунного характера;
- Гепатит С – вызывается вирусом, который содержит РНК, передается через кровь. Против него нет вакцины;
- Гепатит D – тяжелый вариант, который либо заканчивается выздоровлением, либо осложнениями (например, циррозом печени);
- Гепатит Е – воспалительное поражение печени, попадает в организм человека энтерально и передается через зараженную воду.
2. Токсический – развиваются после попадание в организм токсичных веществ.
3. Аутоиммунный – появление этого вида объясняется выделением иммунной системой антител к клеткам печени.
4. Лучевой – причина этой формы гепатита связана с излишним воздействием на организм ионизирующего излучения.