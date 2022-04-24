Что известно про новый гепатит неизвестного происхождения, который находят у детей в разных странах мира

Какая статистика заболевания им и что известно

Самые первые случаи заболевания этим гепатитом были обнаружены еще в начале апреля. Это произошло 5 апреля, когда Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 10 случаях тяжелого острого гепатита у детей до 10 лет в Шотландии. На момент написания этого материала (24.04.2022) заражения гепатитом неизвестного происхождения подтвердили 12 стран. 23 апреля на сайте The Guardian вышел материал, в котором сказано о 169 случаях заболевания – 17 пациентам понадобилась пересадка печени. По странам статистика выглядит так:

Великобритания – 114;

Испания – 13;

Израиль – 12;

США – 9;

Дания – 6;

Ирландия – 5;

Голландия и Италия – 4;

Норвегия и Франция – 2;

Румыния и Бельгия – 1.

Официально подтверждено, что в России заболевших к 24 апреля не было.

Сотрудник группы специалистов Европейского отдела ВОЗ по патогенам, представляющим особую опасность, Ричард Пибоди предупредил страны: «Хотя число заболевших и не такое большое, государствам нужно следить за распространением этого гепатита».

Что известно о симптоматике? На момент 24 апреля ученые и медики исключили вирусы гепатита (A, B, C, E и D) после лабораторных исследований. Главный симптом – острый гепатит с повышенным уровнем ферментов печени. У 74 человек был подтвержден аденовирус (инфекция, относящаяся к группе ОРВИ и поражающая лимфоидные ткани и слизистые оболочки глаз, дыхательных путей). Заболевшие страдали от желудочно-кишечных симптомов. Гепатит неизвестного происхождения поражал детей от 1 месяца до 16 лет.