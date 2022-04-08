Как и где сдать ДНК-тест: сколько это стоит, насколько точно, бывают на национальность, отцовство и другие виды
Какими бывают ДНК-тесты: на происхождение, предрасположенность к заболеваниям, отцовство
В ДНК человека содержится генетическая информация о нем. Ее расшифровка и анализ позволяют узнать о рисках заболеваний, происхождении, непереносимости продуктов и других особенностях организма, а также о родстве. На основе этих данных можно выстроить диету, выбрать хобби, скорректировать бытовые привычки.
Некоторые даже ищут партнеров по результатам ДНК-тестов – для такого подхода придуман термин genetic matchmaking. Система анализирует результаты тестов и подбирает генетически совместимых кандидатов. Помимо этого учитывается психологическая совместимость и физическое влечение (последнее – на основе фотографий).
Сколько стоит и как делают: нужно сдать биоматериал и передать его в лабораторию
В России тесты делают специальные компании: «Генотек», «Атлас», My Genetics и другие. На их сайтах можно выбрать нужные типы тестов, например, на риски заболеваний или способности и характер. Можно заказать комплексный тест, который сразу покажет данные о происхождении, здоровье и предрасположенностях.
Стоимость меняется в зависимости от услуги. Например, в «Атласе» и «Генотеке» комплексные тесты стоят 13-14 тысяч рублей со скидкой. Тесты на отдельные категории в «Генотеке» (спорт, питание и так далее) стоят около 8 тысяч рублей. My Genetics предлагает разные категории с учетом и без учета персональных рекомендаций и консультаций – от 8 тысяч до 50 тысяч.
Чтобы провести анализ, нужно сдать биоматериал в лабораторию. Обычно это слюна или клетки с внутренней поверхности щеки. Ехать в лабораторию не обязательно – компании доставляют тесты по всей России. Курьер привозит емкость для забора биоматериала, а потом отвозит ее в компанию.
Там материал клиента сравнивается с данными из базы генетических вариантов. Данные клиента сравнивают с данными из базы и на основе этого определяют склонность к заболеваниям, особенности происхождением, предрасположенностей и так далее. Чем полнее выбранный тест, тем с большей по размеру базой сравнивается биоматериал.
Когда анализы закончат, результаты появятся в личном кабинете пользователя. Там же можно скачать так называемые raw data – исходный массив данных, которые потом можно загрузить для анализа в других лабораториях. В зависимости от лаборатории полнота информации может различаться.
Тест на отцовство – один из самых распространенных
Такой тест сравнивает ДНК предполагаемого отца и предполагаемого ребенка, а также, возможно, матери. Упоминание таких тестов можно встретить в судебных делах, в особенности когда речь идет о предполагаемых детях знаменитостей.
Если его нужно провести «для себя», то клиент заказывает такую же процедуру, как и при других вариантах тестирования. Он получает пробирку для забора биоматериала, отправляет ее в лабораторию и узнает результаты. Если нужен юридический тест, то сбор образцов происходит в присутствии всех участников процедуры, а также третьей стороны. В остальном процесс такой же, как при обычном тесте.
Что нужно понимать: результаты могут меняться от компании к компании
Здесь показателен пример 23andme – первой коммерческой компании по анализу ДНК, запущенной в США в 2007 году. Власти Штатов в течение нескольких лет требовали от нее подтверждений достоверности тестов и в конце концов в 2013 году запретили продавать их. Спустя четыре года запрет частично сняли – и сейчас компания работает.
На фоне судебных разбирательств агентство Минздрава США, проверяющее качество медикаментов и пищевых продуктов, выпустило разъяснения вокруг этих тестов. В частности, в области заболеваний. Если коротко, то агентство предупредило, что к результатам надо относиться осторожно.
- В тестах используются не все возможные генетические варианты. Поэтому конечный результат не обязательно говорит предрасположенности к чему-либо.
- Результаты могут различаться от компании к компании. Потому что каждая из них использует разное число генетических вариантов для оценок.
- На предрасположенность может влиять и фактор среды, а не только генетика.
- Диагноз и возможные способы лечения ставит врач, а тесты только показывают предрасположенность.