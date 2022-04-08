Как и где сдать ДНК-тест: сколько это стоит, насколько точно, бывают на национальность, отцовство и другие виды

Сколько стоит и как делают: нужно сдать биоматериал и передать его в лабораторию

В России тесты делают специальные компании: «Генотек», «Атлас», My Genetics и другие. На их сайтах можно выбрать нужные типы тестов, например, на риски заболеваний или способности и характер. Можно заказать комплексный тест, который сразу покажет данные о происхождении, здоровье и предрасположенностях.

Стоимость меняется в зависимости от услуги. Например, в «Атласе» и «Генотеке» комплексные тесты стоят 13-14 тысяч рублей со скидкой. Тесты на отдельные категории в «Генотеке» (спорт, питание и так далее) стоят около 8 тысяч рублей. My Genetics предлагает разные категории с учетом и без учета персональных рекомендаций и консультаций – от 8 тысяч до 50 тысяч.

Чтобы провести анализ, нужно сдать биоматериал в лабораторию. Обычно это слюна или клетки с внутренней поверхности щеки. Ехать в лабораторию не обязательно – компании доставляют тесты по всей России. Курьер привозит емкость для забора биоматериала, а потом отвозит ее в компанию.

Там материал клиента сравнивается с данными из базы генетических вариантов. Данные клиента сравнивают с данными из базы и на основе этого определяют склонность к заболеваниям, особенности происхождением, предрасположенностей и так далее. Чем полнее выбранный тест, тем с большей по размеру базой сравнивается биоматериал.

Когда анализы закончат, результаты появятся в личном кабинете пользователя. Там же можно скачать так называемые raw data – исходный массив данных, которые потом можно загрузить для анализа в других лабораториях. В зависимости от лаборатории полнота информации может различаться.