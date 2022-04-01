Ученые впервые расшифровали геном человека – для полной последовательности не хватало 8%

Прошлая версия генома считалась полной – но в ней не хватало 8%

Проект «Геном человека» запущен в 1990 году. Спустя 13 лет ученые опубликовали версию, ставшую стандартом полного генома, хотя на самом деле это были только 92%. Оставшиеся области были слишком сложными для исследования на тот момент.

Поэтому участки гетерохроматина, в основном и формирующие оставшиеся 8%, часто отбрасывали как «мусорную ДНК». Эти области состоят из часто повторяющихся фрагментов, поэтому распутать их в правильной последовательности было крайне сложно. Теперь, спустя почти 20 лет, эту область все-таки секвенировали, новый геном назвали CHM13.

The Guardian сравнивает процесс секвенирования с разрезанием текста книги на фрагменты и попыткой снова собрать их. Чем больше повторяющихся слов в этих фрагментах, тем сложнее разместить их в правильном месте. Справиться с этим помогли методы «длинного считывания», считывающие большие фрагменты ДНК – достаточные, чтобы зафиксировать множество повторов.