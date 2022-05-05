Как защитить от клещей себя и домашнее животное – и что делать, если все-таки укус
В начале апреля становится значительно теплее, что приводит к резкому распространению клещей. Уже достаточно новостей, что люди из разных регионов обращаются в больницы после укусов клещей: например, в Омске с начала сезона было более 700 жалоб, в Удмуртии – почти 500. А МЧС уже предупредило россиян об иксодовых клещах, как об одном из самых опасных видов.
Как избежать попадание клеща на тело
Главное правило – избегать прогулок по травянистым местам. Клещи обитают в траве и небольших кустах: на ветках, листве, могут ползать по земле. Чаще всего клещи живут в сухих ветках, в смешанных лесах – на лиственных деревьях. Во время нападения они могут спокойно перепрыгнуть на одежду и открытые участки кожи. Поэтому во время сезона клещей эпидемиологи и врачи советую исключить прогулки по траве и лесам.
Если этого все же не удастся сделать, то важно ограничить открытые участки кожи. То есть носить закрытую одежду. Если вы едете в лес, то ноги лучше защищать резиновыми сапогами, а голову и шею – капюшоном. Если ваш отдых подразумевает ночевку на природе, то для палатки нужно выбирать открытую местность (желательно песчаную) без листвы и кустов.
Клещи ползут с нижней части тела на верхнюю. По возможности нужно проверять тело на их наличие. Особенно это касается закрытых участков (например, подмышки).
Как защитить животных от укусов клещей
На официальном сайте мэра Москвы есть следующие рекомендации:
- Ежедневно осматривать животное после прогулки на природе;
- Если на теле животного обнаружен клещ, то его необходимо осторожно удалить или обратиться за помощью к ветеринарному врачу;
- Внимательно следить за дальнейшим состоянием животного. Инкубационный период при заражении составляет от 10 дней до 21 дня. При малейшем ухудшении самочувствия животного необходимо доставить его в ветклинику;
- Основной способ обработки – бактерицидные препараты;
- Вот выделенная рекомендация: «Большую защиту обеспечит комбинация препаратов: капли+ошейник или капли+спрей. Именно такое сочетание будет надежным, так как при попадании под дождь или после мытья действие капель ослабевает. Так же можно привить собак против пироплазмоза вакцинами».
Если суммировать все рекомендации и делать выводы, то мер предосторожности три. Первая – капли и спреи. Вторая – специализированные таблетки против блох и клещей (какие именно нужны – насчет этого лучше проконсультироваться с ветеринаром). Третья – специализированные ошейники. Их стоимость сильно разнится. Вот, например, варианты на официальном сайте зоомагазина «Бетховен»:
И на сайте интернет-магазина Ozon:
Что делать, если клещ уже попал на тело
Здесь нужно рассмотреть рекомендации, которые даны на официальном сайте МЧС:
- Нельзя силой отрывать клеща. Так можно оторвать тело, но не «головку» клеща – это вызовет сильную воспалительную реакцию;
- Продезинфицировать место укуса этиловым спиртом или одеколоном и сделать петлю из нитки. Эту петлю нужно продеть между «головкой» клеща и его телом, натянуть нить и аккуратно закрутить – так без резких движений можно удалить насекомое. Место укуса обработать йодом;
- Принести клеща на экспертизу. Важно сделать это, когда он живой: положить в стеклянный флакон, подложить под него салфетку и отправить в холодильник. В лабораторию нужно отнести его в течение двух суток с удаления тела. На сайте МЧС есть адреса лабораторий, где эта услуга платная;
- Привиться человеческим иммуноглобулином против клещевого энцефалита. Препарат вводят непривитым (против клещевого энцефалита) людям. Вакцинированным людям вводят его, если произошли многочисленных укусы. Поставить необходимую прививку против клещевого энцефалита можно в поликлиниках по месту жительства и в 72 ЦД МЧС России. Поставить экстренную прививку против клещевого энцефалита можно 72 ЦП МЧС России, а также в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Защиту против клещей можно начинать заранее – за 2,5 месяца до въезда на проблемную территорию.