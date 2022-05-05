Как защитить от клещей себя и домашнее животное – и что делать, если все-таки укус

Как избежать попадание клеща на тело

Главное правило – избегать прогулок по травянистым местам. Клещи обитают в траве и небольших кустах: на ветках, листве, могут ползать по земле. Чаще всего клещи живут в сухих ветках, в смешанных лесах – на лиственных деревьях. Во время нападения они могут спокойно перепрыгнуть на одежду и открытые участки кожи. Поэтому во время сезона клещей эпидемиологи и врачи советую исключить прогулки по траве и лесам.

Если этого все же не удастся сделать, то важно ограничить открытые участки кожи. То есть носить закрытую одежду. Если вы едете в лес, то ноги лучше защищать резиновыми сапогами, а голову и шею – капюшоном. Если ваш отдых подразумевает ночевку на природе, то для палатки нужно выбирать открытую местность (желательно песчаную) без листвы и кустов.

Клещи ползут с нижней части тела на верхнюю. По возможности нужно проверять тело на их наличие. Особенно это касается закрытых участков (например, подмышки).