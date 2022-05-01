Почему мы с возрастом начинаем любить оливки, хотя не ели их в молодости 🫒
С возрастом появляется небольшая аномалия: та пища, которую раньше люди не могли употреблять, потому что просто не нравилась, становится вкусной. Особенно часто такое бывает с оливками.
Почему это происходит
Все зависит от вкусовых рецепторов, расположенных у нас во рту. Как именно работают эти рецепторы? Все очень просто: при соприкосновении языка с пищей, рецепторы воспринимают информацию о еде. Дальше они с помощью специальных сигналов передают эту информацию в мозг.
У младенцев их больше всего – 30 тысяч по всему рту. За счет этого они воспринимают вкусы лучше. Вот почему маленькие дети любят сладкое – потому что рецепторы реагируют на него лучше. С возрастом таких рецепторов становится меньше, но здесь нужно не путать два момента:
- Механическое повреждение рецепторов. Например, если человек выпьет горячий чай и сожжет язык. Здесь рецепторы не погибают, а просто восстанавливаются;
- Возрастное исчезновение.
И именно о втором пункте мы говорим. Доктор медицинских наук из Алтуны и автор книги «Диета для врачей-диетологов» Кристин Гербштадт говорит: «Это происходит с возрастом, но люди до конца не знают, почему это случается, но пожилые люди действительно чувствуют вкус хуже. За счет этого они теряют аппетит и желание что-то есть».
Механика у взрослых людей примерно та же, только вкусовые изменения происходят постепенно. Изначально теряется чувствительность части рецепторов, затем некоторые пропадают. Первый процесс приводит к изменению восприятия пищи с более сложными вкусами. К такой, например, и относятся оливки.
Это касается только оливок или нет
Нет. Это касается всей пищи с резким вкусом. Daily Mail ссылается на исследование The Telegraph и публикует результаты небольшого исследования газеты:
- Большая группа людей после 22 лет полюбила сорта сыра с плесенью;
- После 25 лет людям начинают нравиться и оливки с маслинами, от которых они особенно плюются в детстве;
- 35% опрошенных после 21 года оценили вкус шпината;
- Только 5% опрошенным нравится козий сыр. Им всем за 28 лет;
- В ходе опроса 1950 британцев по очереди называли продукты, которые ненавидели в детстве. С возрастом эта еда начала им нравиться.
Терапевт-диетолог Карен Пул объяснила: «С возрастом скорость обновления и регенерации наших вкусовых рецепторов замедляется, а общее их количество уменьшается. Это сильно влияет на нашу реакцию на определенные продукты и делает более сильные вкусы интересными и приятными».
Производитель попкорна Butterkist совместно с британским научно-исследовательским институтом назвал список продуктов, которые особенно нравятся людям после 21 года: острый перец, баклажан, соус из хрена, мидии, пармезан, сыр с плесенью, анчоусы, авокадо, спаржа, соус чили, устрицы, оливки, козий сыр. По данным Butterkist, средний возраст, при котором меняются вкусовые ощущения, составляет 22 года.
Что влияет на изменение/ухудшение вкуса
В США существует институт по изучению старости. Он действует под руководством американской организации здравоохранения. Вот что есть о влиянии вкусов в статье этого института:
- Алкоголь и курение негативно влияют на восприятие вкусов;
- Для улучшения вкуса рекомендуется добавлять специи и другие усилители вкуса;
- Чтобы помогать рецепторам, нужно чистить до и после еды;
- Частое питье улучшает вкусы;
- Если вы чувствуете, что теряете вкус, не паникуйте. Это может быть не только ухудшение работы рецепторов, но и последствия заболевания (например, частым симптомом коронавируса была именно потеря вкуса). В этом случае институт рекомендует обратиться к отоларингологу, который подскажет, как действовать дальше.