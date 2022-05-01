Почему мы с возрастом начинаем любить оливки, хотя не ели их в молодости 🫒

Почему это происходит

Все зависит от вкусовых рецепторов, расположенных у нас во рту. Как именно работают эти рецепторы? Все очень просто: при соприкосновении языка с пищей, рецепторы воспринимают информацию о еде. Дальше они с помощью специальных сигналов передают эту информацию в мозг.

У младенцев их больше всего – 30 тысяч по всему рту. За счет этого они воспринимают вкусы лучше. Вот почему маленькие дети любят сладкое – потому что рецепторы реагируют на него лучше. С возрастом таких рецепторов становится меньше, но здесь нужно не путать два момента:

Механическое повреждение рецепторов. Например, если человек выпьет горячий чай и сожжет язык. Здесь рецепторы не погибают, а просто восстанавливаются;

Возрастное исчезновение.

И именно о втором пункте мы говорим. Доктор медицинских наук из Алтуны и автор книги «Диета для врачей-диетологов» Кристин Гербштадт говорит: «Это происходит с возрастом, но люди до конца не знают, почему это случается, но пожилые люди действительно чувствуют вкус хуже. За счет этого они теряют аппетит и желание что-то есть».

Механика у взрослых людей примерно та же, только вкусовые изменения происходят постепенно. Изначально теряется чувствительность части рецепторов, затем некоторые пропадают. Первый процесс приводит к изменению восприятия пищи с более сложными вкусами. К такой, например, и относятся оливки.