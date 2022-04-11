Правда, что гематоген состоит из бычьей крови? Зачем он вообще нужен и почему это едят?

Что такое гематоген

Гематоген – это профилактическое средство, богатое железом. Оно восполняет дефицит железа в организме человека.

Гематоген также используется как источник белка, жиров и углеводов. В нем много витаминов для правильного функционирования кроветворных органов. Он выглядит как обычный шоколадный батончик.

Какая польза от гематогена

• Он стимулирует кроветворение, а также способствует всасыванию железа в кишечнике. Для этого в нем используются витамины С, В6 и фолиевая кислота. Помимо потребности в железе он полезен при потере крови.

• С помощью гематогена повышается содержание гемоглобина в крови.

• В своей форме он максимально усваивается организмом и стимулирует выработку эритроцитов.

• Полезен для ногтей, волос и зубов благодаря витамину А, нужен человеку с плохим зрением.

• Также рекомендован при язве желудка, болезни двенадцатиперстной кишки, болезни кожи.

• Полезен спортсменам, так как богат белками.

Правда ли, что гематоген изготовлен из бычьей крови

Железо в нем получается из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота, это главное вещество в нем – белок альбумин. Кровь очищается и обеззараживается, а потом высушивается. Полезные вещества при этом сохраняются. Раньше была чистая кровь по традиционному рецепту, сейчас – ее производные: альбумин применяется с 2001 года.

Для вкуса в него добавляются сгущенное молоко, сахар и ванилин. Современный гематоген смешивается даже с фруктами, орехами и шоколадом.

В процессе приготовления к их смеси добавляется альбумин, процесс занимает сутки, после чего формируются бруски.