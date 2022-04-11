Правда, что гематоген состоит из бычьей крови? Зачем он вообще нужен и почему это едят?
Что такое гематоген
Гематоген – это профилактическое средство, богатое железом. Оно восполняет дефицит железа в организме человека.
Гематоген также используется как источник белка, жиров и углеводов. В нем много витаминов для правильного функционирования кроветворных органов. Он выглядит как обычный шоколадный батончик.
Какая польза от гематогена
• Он стимулирует кроветворение, а также способствует всасыванию железа в кишечнике. Для этого в нем используются витамины С, В6 и фолиевая кислота. Помимо потребности в железе он полезен при потере крови.
• С помощью гематогена повышается содержание гемоглобина в крови.
• В своей форме он максимально усваивается организмом и стимулирует выработку эритроцитов.
• Полезен для ногтей, волос и зубов благодаря витамину А, нужен человеку с плохим зрением.
• Также рекомендован при язве желудка, болезни двенадцатиперстной кишки, болезни кожи.
• Полезен спортсменам, так как богат белками.
Правда ли, что гематоген изготовлен из бычьей крови
Железо в нем получается из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота, это главное вещество в нем – белок альбумин. Кровь очищается и обеззараживается, а потом высушивается. Полезные вещества при этом сохраняются. Раньше была чистая кровь по традиционному рецепту, сейчас – ее производные: альбумин применяется с 2001 года.
Для вкуса в него добавляются сгущенное молоко, сахар и ванилин. Современный гематоген смешивается даже с фруктами, орехами и шоколадом.
В процессе приготовления к их смеси добавляется альбумин, процесс занимает сутки, после чего формируются бруски.
Как появился гематоген
Он был изобретен в Швейцарии в последние годы XIX века. Это была микстура – смесь бычьей крови и яичных желтков от переутомления, и она действовала. Автор изобретения – швейцарский ученый и доктор Адольф Гоммель. Он сотрудничал с Россией и женился на русской женщине. Так что в Россию гематоген пришел сравнительно быстро.
В СССР гематоген стал продаваться с 1920-х годов, а в конце 1940-х появилась разновидность для детей. Во время войны гематоген давали раненым бойцам и истощенным людям. В США в начале XX века он тоже был популярен, а у мусульман не прижился по религиозным соображениям (кровь животных), поэтому для них вместо альбумина используются синтетические аналоги.
Раньше гематоген продавался только в аптеках, но после распада СССР стал импортироваться и появлялся уже и в обычных магазинах. Уровень альбумина в нем заметно понизился.
Теперь он выходит в виде батончиков весом около 50 г. Черный пищевой альбумин должен занимать в составе не меньше 2,5%.
Как применять гематоген
Передозировка не рекомендуется, так как в нем содержится большое количество сахара. Это может вызвать диарею или тошноту. Нанести вред он может людям с сахарным диабетом, ожирением, варикозной болезнью.
Для детей и подростков до 18 лет норма железа 5-15 мг в сутки, для мужчин – 10 мг, для женщин – 15 мг.
Как выбирать гематоген
При покупке следует обращать внимание на:
- Содержание черного пищевого альбумина.
- Соответствия ГОСТу черного пищевого альбумина, сахара, крахмальной патоки, сгущенного молока и ванилина.
- Минимум красителей и консервантов.
- Калорийность, если это нужно.
- Противопоказания и срок годности.
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