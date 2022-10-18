Пациент во время девятичасовой операции на мозге играл на саксофоне – все ради сохранения навыка
Врачи в Италии провели операцию «при открытом сознании», позволив пациенту не только бодрствовать во время удаления опухоли мозга, но еще и играть на саксофоне. Все это сделали, чтобы гарантировать сохранение неврологических функций.
Операции на мозге и так считаются одними из самых рискованных, а когда они затрагивают функционально важные зоны, риски значительно вырастают. Если врач удалит немного больше тканей, чем требуется, он может нарушить двигательные, речевые или другие функции.
35-летний мужчина обратился в клинику для удаления опухоли и попросил при этом сделать все для сохранения его музыкальных способностей. Задачу усложняло то, что пациент был левшой – связи в мозгу у таких людей «намного сложнее», объяснил доктор Кристиан Брогна, проводивший операцию.
Для операции собрали команду из десяти человек: нейрохирургов, анестезиологов, нейропсихологов и нейрофизиологов. Они на протяжении нескольких дней исследовали пациента, общались с ним и готовили к операции.
«Когда мы оперируем мозг, мы воздействуем на самоощущение, поэтому нам нужно убедиться, что мы не наносим вред пациентам как личностям – их личностям, тому, как они переживают эмоции, как он живут», – объяснил Брогна.
Врачам было необходимо наблюдать за нейронными связями в реальном времени. При каждом новом шаге они могут проверять, как он повлияет на пациента. Именно поэтому они выбрали операцию «при открытом сознании», во время которой с пациентом можно взаимодействовать.
При таких процедурах важнейшую роль играет анестезия: пациента сначала надо ввести под наркоз, провести вскрытие, вывести в спокойное состояние, а после этого снова ввести в сон. Во время удаления опухоли пациент не испытывает боли, поскольку в мозгу нет болевых рецепторов.
Операция прошла успешно и стала одной из первых, прошедших в частных клиниках. Она длилась девять часов – и во время нее пациент исполнял на саксофоне гимн Италии и саундтрек из фильма «История любви» 1970 года.