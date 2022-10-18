Пациент во время девятичасовой операции на мозге играл на саксофоне – все ради сохранения навыка

Операции на мозге и так считаются одними из самых рискованных, а когда они затрагивают функционально важные зоны, риски значительно вырастают. Если врач удалит немного больше тканей, чем требуется, он может нарушить двигательные, речевые или другие функции.

35-летний мужчина обратился в клинику для удаления опухоли и попросил при этом сделать все для сохранения его музыкальных способностей. Задачу усложняло то, что пациент был левшой – связи в мозгу у таких людей «намного сложнее», объяснил доктор Кристиан Брогна, проводивший операцию.

Для операции собрали команду из десяти человек: нейрохирургов, анестезиологов, нейропсихологов и нейрофизиологов. Они на протяжении нескольких дней исследовали пациента, общались с ним и готовили к операции.

«Когда мы оперируем мозг, мы воздействуем на самоощущение, поэтому нам нужно убедиться, что мы не наносим вред пациентам как личностям – их личностям, тому, как они переживают эмоции, как он живут», – объяснил Брогна.