Райан Рейнольдс впервые прошел колоноскопию и снял ее на видео – чтобы победить табу о ней среди мужчин

Основным посылом ролика стала популяризация колоноскопии и ее дестигматизация, в особенности среди для мужчин. Так как процесс связан с введением объекта в прямую кишку, часто мужчины отказываются от процедуры, опасаясь нарушения «норм мужественности».

В мире ежегодно фиксируют больше полумиллиона случаев рака толстой кишки, около половины заболевших умирают. Это крайне распространенная болезнь, выявить которую может своевременный поход к врачу.

У Рейнольдса не было симптомов – но врачи все равно нашли полип

Кровотечение из прямой кишки, выделение гноя, боли в районе ануса – только некоторые из очевидных симптомов, при которых назначают колоноскопию. Но проходить ее рекомендуют и здоровым людям, не испытывающим проблем с кишечником. К таким относился и Рейнольдс, впервые прошедший процедуру.

У него обнаружили «чрезвычайно тонкий полип» в правой части толстой кишки и удалили его. Хотя пока он не причинял вреда организму, в будущем он мог привести к развитию рака. «Это потенциально спасло вам жизнь. Я не шучу и не слишком драматизирую», – сказал врач Джонатан Лапук.