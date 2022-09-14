Райан Рейнольдс впервые прошел колоноскопию и снял ее на видео – чтобы победить табу о ней среди мужчин
Райан Рейнольдс снимался в роли Дэдпула, рекламировал собственный джин, делал маникюр в шоу для соцсетей, но еще никогда не показывал собственный поход к врачу. Тем более, когда речь идет о колоноскопии – исследовании толстой кишки.
Зонд вводят в прямую кишку – как проводят колоноскопию
«Не каждый день можно привлечь внимание к чему-то, что наверняка спасет жизни. Этой мотивации достаточно, чтобы показать вам камеру, которую засунули мне в задницу», – сказал Рейнольдс в ролике на своем ютуб-канале.
Исследование толстой кишки проводят с помощью колоноскопа – длинного зонда с камерой. Его вводят в прямую кишку и проецируют изображение стенок кишечника на монитор. Это позволяет врачам рассмотреть воспаления, опухоли или полипы. Вся процедура занимает около получаса. Поскольку введение колоноскопа может быть болезненным, его часто проводят под наркозом.
Основным посылом ролика стала популяризация колоноскопии и ее дестигматизация, в особенности среди для мужчин. Так как процесс связан с введением объекта в прямую кишку, часто мужчины отказываются от процедуры, опасаясь нарушения «норм мужественности».
В мире ежегодно фиксируют больше полумиллиона случаев рака толстой кишки, около половины заболевших умирают. Это крайне распространенная болезнь, выявить которую может своевременный поход к врачу.
У Рейнольдса не было симптомов – но врачи все равно нашли полип
Кровотечение из прямой кишки, выделение гноя, боли в районе ануса – только некоторые из очевидных симптомов, при которых назначают колоноскопию. Но проходить ее рекомендуют и здоровым людям, не испытывающим проблем с кишечником. К таким относился и Рейнольдс, впервые прошедший процедуру.
У него обнаружили «чрезвычайно тонкий полип» в правой части толстой кишки и удалили его. Хотя пока он не причинял вреда организму, в будущем он мог привести к развитию рака. «Это потенциально спасло вам жизнь. Я не шучу и не слишком драматизирую», – сказал врач Джонатан Лапук.
У Роба Маккелени, коллеги Рейнольдса, с которым они сняли ролик, обнаружили три полипа – и все их удалили. «Это золотой стандарт теста для профилактики рака толстой кишки. Мы считаем, что он на 100% предотвартим, если здоровые люди будут проходить тесты», – сказал врач.
Риск заболевания раком увеличивается с возрастом, поэтому колоноскопию рекомендуется регулярно проходить даже здоровым людям старше 40-45 лет. Это позволит выявить образования на ранних стадиях и удалить их.
Подготовка к процедуре включает только трехдневную диету, исключающую жирную пищу, мучное и фрукты, а также очищение кишечника клизмой или слабительным. «Все было не так плохо», – подытожил Рейнольдс.