У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты
Недавно Джастин Бибер отменил несколько концертов без объяснения причин (но отметил, что это не из-за коронавируса). Сейчас он выступил с заявлением: «У меня синдром Рамзи Ханта, и это из-за вируса, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы».
В перспективе это заболевание может привести либо к постоянному параличу части лица, либо к глухоте. И сейчас, чтобы предотвратить это, Бибер начал лечение.
Какие симптомы у Джастина Бибера
Бибер еще не давал подробного интервью о болезни. Но, судя по видео для соцсетей, можно выделить следующие симптомы:
- Частичный паралич левой части лица: не может нормально улыбаться и двигать ноздрей;
- Левый глаз стал моргать хуже;
- Болезнь повлияла и на челюсть: «Есть становится труднее. Пожалуйста, помолитесь за меня».
А вот несколько снимков из видео Бибера:
Что за симптом Рамзи Ханта
Это заболевание названо в честь невролога Джеймса Рамзи Ханта, который первый описал его. Синдром поражает лицевой нерв возле одного уха. Синдром Рамзи Ханта вызывается тем же вирусом, что и ветрянка. После того, как человек переболел ветрянкой, вирус все еще остается в организме – и может активизироваться спустя годы.
Два симптома синдрома Рамзи Ханта:
1. Красная сыпь с раздутыми пузырями вокруг или внутри одного уха.
2. Лицевая слабость или лицевой паралич на стороне пораженного ушного нерва. Судя по видео Бибера, у него лицевая слабость.
При проявлении синдрома Рамзи Ханта человек также может частично потерять слух, слышать звон в ушах, испытывать проблемы с работой одного глаза, ощущать изменение вкуса или его потерю и чувствовать сухость во рту и в глазах.
Национальная организация США, специализирующаяся на редких заболеваниях, говорит, что синдром встречается достаточно редко. Только пять человек из 100 тысяч переносят его. И обычно симптомы появляются у людей 60+ лет.
Национальный департамент здравоохранения США утверждает, что характер лечения после этого синдрома зависит от его тяжести. Обычно врачи лечат людей после синдрома противовоспалительными и противовирусными препаратами. Плюс это дополняется определенными упражнениями, ориентированные на работу мышц лица. На восстановление пациенты тратят от нескольких недель до нескольких месяцев.
Но тяжелые случаи вызывают постоянный паралич лица, глухоту и проблемы с глазами.
Что будет с Бибером дальше
В соцсетях он сказал:
«Как вы заметили, все достаточно серьезно. Я бы хотел, чтобы всего этого не было. Но мое тело просит меня остановиться. Ребята, надеюсь, вы понимаете, что мне нужен отдых: чтобы расслабиться и вернуть свою лучшую форму. Это даст мне возможность делать любимые вещи, для которых я был рожден».
Бибер не сообщил, какая именно у него форма заболевания. Он лишь сказал, что начал лечение (будет действовать по советам врачей и делать упражнения на лицо). А вот его планы относительно болячки: «Я поправлюсь. Я делаю, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние. И я добьюсь цели. Просто мне нужно время. Я не знаю, сколько именно нужно, но все будет хорошо».
Кстати, это не первое тяжелое заболевание в жизни Бибера за последнее время. В 2020 году врачи диагностировали у него болезнь Лайма: заболевание, передающееся клещами и вызывающее поражение кожи, суставов и нервной системы. К болезни Лайма его привела затянувшаяся депрессия, и она сказалась на состоянии его кожи. В итоге Бибер вылечился.