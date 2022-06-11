У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты

Что за симптом Рамзи Ханта

Это заболевание названо в честь невролога Джеймса Рамзи Ханта, который первый описал его. Синдром поражает лицевой нерв возле одного уха. Синдром Рамзи Ханта вызывается тем же вирусом, что и ветрянка. После того, как человек переболел ветрянкой, вирус все еще остается в организме – и может активизироваться спустя годы.

Два симптома синдрома Рамзи Ханта:

1. Красная сыпь с раздутыми пузырями вокруг или внутри одного уха.

2. Лицевая слабость или лицевой паралич на стороне пораженного ушного нерва. Судя по видео Бибера, у него лицевая слабость.

При проявлении синдрома Рамзи Ханта человек также может частично потерять слух, слышать звон в ушах, испытывать проблемы с работой одного глаза, ощущать изменение вкуса или его потерю и чувствовать сухость во рту и в глазах.

Национальная организация США, специализирующаяся на редких заболеваниях, говорит, что синдром встречается достаточно редко. Только пять человек из 100 тысяч переносят его. И обычно симптомы появляются у людей 60+ лет.

Национальный департамент здравоохранения США утверждает, что характер лечения после этого синдрома зависит от его тяжести. Обычно врачи лечат людей после синдрома противовоспалительными и противовирусными препаратами. Плюс это дополняется определенными упражнениями, ориентированные на работу мышц лица. На восстановление пациенты тратят от нескольких недель до нескольких месяцев.

Но тяжелые случаи вызывают постоянный паралич лица, глухоту и проблемы с глазами.