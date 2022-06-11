Джастин Бибер
#Джастин Бибер
Поделиться:

У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты

0

Джастин Бибер

Недавно Джастин Бибер отменил несколько концертов без объяснения причин (но отметил, что это не из-за коронавируса). Сейчас он выступил с заявлением: «У меня синдром Рамзи Ханта, и это из-за вируса, который атакует нерв в ухе и лицевые нервы».

В перспективе это заболевание может привести либо к постоянному параличу части лица, либо к глухоте. И сейчас, чтобы предотвратить это, Бибер начал лечение.

Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо
Читать

Какие симптомы у Джастина Бибера

Бибер еще не давал подробного интервью о болезни. Но, судя по видео для соцсетей, можно выделить следующие симптомы:

  • Частичный паралич левой части лица: не может нормально улыбаться и двигать ноздрей;
  • Левый глаз стал моргать хуже;
  • Болезнь повлияла и на челюсть: «Есть становится труднее. Пожалуйста, помолитесь за меня».

А вот несколько снимков из видео Бибера:

Джастин Бибер

Джастин Бибер

Джастин Бибер

Что за симптом Рамзи Ханта

Это заболевание названо в честь невролога Джеймса Рамзи Ханта, который первый описал его. Синдром поражает лицевой нерв возле одного уха. Синдром Рамзи Ханта вызывается тем же вирусом, что и ветрянка. После того, как человек переболел ветрянкой, вирус все еще остается в организме – и может активизироваться спустя годы.

Два симптома синдрома Рамзи Ханта:

1. Красная сыпь с раздутыми пузырями вокруг или внутри одного уха.

2. Лицевая слабость или лицевой паралич на стороне пораженного ушного нерва. Судя по видео Бибера, у него лицевая слабость.

При проявлении синдрома Рамзи Ханта человек также может частично потерять слух, слышать звон в ушах, испытывать проблемы с работой одного глаза, ощущать изменение вкуса или его потерю и чувствовать сухость во рту и в глазах.

Национальная организация США, специализирующаяся на редких заболеваниях, говорит, что синдром встречается достаточно редко. Только пять человек из 100 тысяч переносят его. И обычно симптомы появляются у людей 60+ лет.

Национальный департамент здравоохранения США утверждает, что характер лечения после этого синдрома зависит от его тяжести. Обычно врачи лечат людей после синдрома противовоспалительными и противовирусными препаратами. Плюс это дополняется определенными упражнениями, ориентированные на работу мышц лица. На восстановление пациенты тратят от нескольких недель до нескольких месяцев.

Но тяжелые случаи вызывают постоянный паралич лица, глухоту и проблемы с глазами.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет с Бибером дальше

В соцсетях он сказал:

«Как вы заметили, все достаточно серьезно. Я бы хотел, чтобы всего этого не было. Но мое тело просит меня остановиться. Ребята, надеюсь, вы понимаете, что мне нужен отдых: чтобы расслабиться и вернуть свою лучшую форму. Это даст мне возможность делать любимые вещи, для которых я был рожден».

Бибер не сообщил, какая именно у него форма заболевания. Он лишь сказал, что начал лечение (будет действовать по советам врачей и делать упражнения на лицо). А вот его планы относительно болячки: «Я поправлюсь. Я делаю, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние. И я добьюсь цели. Просто мне нужно время. Я не знаю, сколько именно нужно, но все будет хорошо».

Кстати, это не первое тяжелое заболевание в жизни Бибера за последнее время. В 2020 году врачи диагностировали у него болезнь Лайма: заболевание, передающееся клещами и вызывающее поражение кожи, суставов и нервной системы. К болезни Лайма его привела затянувшаяся депрессия, и она сказалась на состоянии его кожи. В итоге Бибер вылечился.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джастин Бибер