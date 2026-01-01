Джастин Бибер

Дата рождения
1 марта 1994 г.
Инфо
Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актер
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Материалы
Материалы
У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты
#Джастин Бибер
Буллит в маске Бибера – красивая пародия и отсылка к пари с перекрашиванием волос
#НХЛ
Бибер вызвал Круза на бой по правилам UFC. Включился Макгрегор – все закрутилось
#Конор Макгрегор
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