Буллит в маске Бибера – красивая пародия и отсылка к пари с перекрашиванием волос

В конкурсах на Матче звезд НХЛ было много забавных эпизодов. 56-летний Эл Макиннис участвовал в соревновании на самый сильный бросок. Коннор Макдэвид проиграл Мэтью Барзэлу забег на скорость. Андрей Василевский занял второе место во вратарском конкурсе. Василевский проиграл только Джордану Биннингтону – он отбил десять буллитов подряд.

Поучаствовал Бинннигтон и в необычном моменте: Томаш Гертл вышел на исполнение броска в маске певца Джастина Бибера. Обратите внимание на движения Гертла – он сам рассказал, что копировал действия Бибера на сцене. «Привет, Джастин Бибер, что ты об этом думаешь?» – потом написал Гертл в твиттере.