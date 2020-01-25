Буллит в маске Бибера – красивая пародия и отсылка к пари с перекрашиванием волос
В конкурсах на Матче звезд НХЛ было много забавных эпизодов. 56-летний Эл Макиннис участвовал в соревновании на самый сильный бросок. Коннор Макдэвид проиграл Мэтью Барзэлу забег на скорость. Андрей Василевский занял второе место во вратарском конкурсе. Василевский проиграл только Джордану Биннингтону – он отбил десять буллитов подряд.
Поучаствовал Бинннигтон и в необычном моменте: Томаш Гертл вышел на исполнение броска в маске певца Джастина Бибера. Обратите внимание на движения Гертла – он сам рассказал, что копировал действия Бибера на сцене. «Привет, Джастин Бибер, что ты об этом думаешь?» – потом написал Гертл в твиттере.
Биннингтон легко отбил шайбу, а потом рассказал, что у Гертла получилась красивая пародия. И вспомнил свой спор с Бибером в соцсетях. «10 буллитов против меня. Если забьешь хотя бы один, я перекрашу волосы в платиновый блонд», – написал Биннингтон еще в начале января. Бибер принял вызов: пообещал видеосъемку момента и 10 тысяч долларов на благотворительность, если забьет.
История началась с инстаграма самого Бибера. Он выложил видео, где забрасывает шайбу (и еще четыре подобных момента). Здесь Бибер красиво выкатился на ворота и обманул вратаря. Биннингтону понравилось – так все и завязалось.
Хоккей в инстаграме Бибера мелькает не просто так. Бибер – фанат «Торонто». Вместе с Хелли Болдуин они ходили на несколько матчей, а сам Бибер часто выкладывает посты в форме «Торонто». По инстаграму Бибера можно подумать, что он вообще играет в «Торонто». Есть даже совместное фото с Остоном Мэттьюсом.
Отдельно Мэттьюс тоже часто появляется в соцсетях Бибера – с разных ракурсов и в разных формах: