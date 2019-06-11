Бибер вызвал Круза на бой по правилам UFC. Включился Макгрегор – все закрутилось

У его поста уже почти 35 тысяч ретвитов и 167 тысяч лайков. Серьезный настрой Бибера немного перебил Конор Макгрегор. Он был одним из первых, кто отреагировал на заявление Бибера. Конор сразу выдал, что компания McGregor Sports and Entertainment готова взять на себя всю организацию.

«Если Том Круз согласится, то мы организуем этот бой. У Круза есть способности, чтобы бороться, как он делает это в кино ? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!», – отметил Макгрегор. Следующим твитом он сам вызвал на бой Марка Уолберга – еще одного американского актера.

«Вызываю Уолберга на бой в том же октагоне. Даже когда Марк еще был Марки Марком, я бы и тогда надрал ему уши и забрал акции UFC», – отписал Конор. Марки Марк – это часть названия хип-хоп группы Marky Mark and the Funky Bunch, которую в 90-е возглавлял Уолберг. Тогда Уолберг выступал под этим псевдонимом.