Бибер вызвал Круза на бой по правилам UFC. Включился Макгрегор – все закрутилось
Что вообще происходит?
Певец, два актера и боец UFC – идеальная четверка для вечера боев. Все фамилии всплыли буквально за сутки, а с каждым часом ситуация развивается и набирает масштаб. Хотя начиналось все со странного поста в твиттере от американского певца Джастина Бибера.
«Я вызываю Тома Круза на поединок в октагоне. Том, если ты не примешь этот бой, то просто не переживешь такой стыд. Кто готов организовать поединок?» – написал Бибер. В публикации он отметил президента UFC Дэйну Уайта.
У его поста уже почти 35 тысяч ретвитов и 167 тысяч лайков. Серьезный настрой Бибера немного перебил Конор Макгрегор. Он был одним из первых, кто отреагировал на заявление Бибера. Конор сразу выдал, что компания McGregor Sports and Entertainment готова взять на себя всю организацию.
«Если Том Круз согласится, то мы организуем этот бой. У Круза есть способности, чтобы бороться, как он делает это в кино? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!», – отметил Макгрегор. Следующим твитом он сам вызвал на бой Марка Уолберга – еще одного американского актера.
«Вызываю Уолберга на бой в том же октагоне. Даже когда Марк еще был Марки Марком, я бы и тогда надрал ему уши и забрал акции UFC», – отписал Конор. Марки Марк – это часть названия хип-хоп группы Marky Mark and the Funky Bunch, которую в 90-е возглавлял Уолберг. Тогда Уолберг выступал под этим псевдонимом.
Зачем все это каждому из них?
Порыв Бибера представляют одним из моментов грандиозного пиара. Так певец привлекает внимание к самому себе и к собственной музыке. Вместе с Эдом Шираном они недавно выпустили новую песню, а сам Бибер вырвался из затяжной депрессии и пообещал фанатам новый альбом.
Том Круз в роли его соперника не выглядит случайным выбором – его актерская карьера приучила к вечным трюкам, дракам и победам. «Миссия невыполнима», «Джек Ричер» и даже «Последний самурай» – все это безумно крутые роли. В реальности Крузу уже 56 лет, а его реальная форма неизвестна.
Фанаты Бибера (и не только) уже представили, как все это будет происходить. Бибер репостнул и ответил, что сам представлял немного по-другому.
Зато интерес Макгрегора к такому вечеру очень даже серьезный. Он давно хочет завладеть акциями UFC, но пока не может сделать это из-за спортивной карьеры. Дэйна Уайт вообще говорил, что этого не произойдет никогда. Тем более что бойцам UFC запрещено владеть акциями в промоушене, где они бьются.
Уолберг владеет акциями по закону. Он купил их еще в 2016 году, став одним из звездных покупателей UFC во время продажи компании за 4 миллиарда долларов. Уолберг приобрел акции на 45 миллионов, но оказался не единственным владельцем-звездой. Мария Шарапова забрала акции на 35 миллионов долларов, Сильвестр Сталлоне – на 40. Мелких инвесторов тоже много.
Макгрегору нравится совершать нападки на Уолберга. Актер постоянно ходит в спортзал и снимается в кассовых фильмах («Боец», «Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Там он часто исполняет роль крепкого парня – для Макгрегора это лишний вызов и повод зацепиться за персону.
В 2016-м Уолберг уже психанул и даже сказал, что сможет продать Макгрегору часть акций, если тот за них заплатит. Конора такой подход не устраивает – ему нужен настоящий бой. Еще в марте он впервые вызвал Уолберга на поединок, а сейчас повторил предложение. Награда за победу – все акции UFC.
Летний вызов от Макгрегора выглядит даже уважительно – до этого Конор просто называл Уолберга голливудской актрисой. Теперь Макгрегор и Бибер ждут согласия актеров. Уже сейчас ясно, что такой вечер мог бы стать оглушительно успешным при любом результате самих боев.