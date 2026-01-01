Том Круз

Дата рождения
3 июля 1962 г.
Инфо
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер
Лента
Материалы
Материалы
Зачем и как Том Круз сам выполняет все опасные трюки: стоит на летящем самолете, прыгает с 7 км вниз, летит в космос
#Том Круз
Том Круз стал актером из-за болезни: не мог понять буквы, поэтому пошел в школьный театр и импровизировал роли
#Том Круз
Бибер вызвал Круза на бой по правилам UFC. Включился Макгрегор – все закрутилось
#Конор Макгрегор
Все материалы