Том Круз стал актером из-за болезни: не мог понять буквы, поэтому пошел в школьный театр и импровизировал роли

Социум отталкивал его, и Круз делал все, чтобы хоть как-то обзавестись друзьями и приятелями – он играл в футбол и баскетбол и даже попадал в школьные сборные. Но больное колено не позволило ему начать спортивную карьеру. И тогда он пошел в школьный театр. Про этот опыт вспоминает так:

«В школе не очень сложные сценарии. В конце концов это здорово упрощало мне жизнь. Я спрашивал у постановщиков, как мне стоит раскрыть героя, лучше произносить реплики. Они показывали, произносили – я запоминал, импровизировал и играл. Когда-то в детстве я думал стать актером, но отбрасывал мечту из-за своей проблемы. Школьный театр не решил ее, но помог мне понять: даже с таким минусом я могу играть в кино».

Круз страдал дислексией, когда получил первую большую роль – и только потом начал лечение

Чтобы запустить карьеру актера, Том Круз переехал в Нью-Йорк. В 19 он снялся в фильме «Бесконечная любовь» – и в тот момент он так же плохо читал:

«Я не мог сосредоточиться: читал, читал, но не понимал. Я посещал много прослушиваний. И каждый раз я использовал любимый способ: просил режиссера рассказать роли, выделить главные точки, а потом импровизировал. Да, импровизировать у меня получалось хорошо. Когда мои конкуренты побеждали меня в знании текста, я побеждал в игре».

Позже Круз понял: так больше не может продолжаться. И он начал бороться с дислексией. Как он это делал:

1. «Мне пришлось приучить себя концентрировать свое внимание. Я стал все визуализировать и научился создавать мысленные образы, чтобы понимать то, что читаю».

Или вот еще одна цитата: «Я прорабатывал упражнение: если читаю, допустим, про собаку, то мне нужно было представить ее во всех подробностях: красный ошейник, длинная шерсть, громкий голос. Даже если в тексте этого не было, я все равно представлял. Это здорово помогало».