Том Круз стал актером из-за болезни: не мог понять буквы, поэтому пошел в школьный театр и импровизировал роли
Тому Крузу – 60. Он начал сниматься в кино в 1981-м, и за 41 год сыграл немало классных ролей. Трудно поверить, но, возможно, одна из причин, почему его карьера вообще началась, связана с расстройством:
«У меня была дислексия. Я плохо читал, из-за чего довольно быстро становился изгоем. Театр спас меня: там не нужно было читать – только импровизировать. Я стал человеком благодаря театру. А дислексия только приблизила меня к этому».
Из-за дислексии над Крузом издевались одноклассники
Дислексия – это специфическое расстройство способности к обучению. Чаще всего оно проявляется у детей младших классов и охватывает 5-10% школьников. Дислексия выражается в трудности понимания прочитанного, недостатке объема изучаемых материалов, ограничению объема сформированной базы знаний и недостатку словарного запаса. Чаще всего от расстройства избавляются путем специализированного лечения (проходят методики) и работы со специалистами.
В детстве Том Круз был постоянным изгоем. Он был невысокого роста и плохо одевался (жил в бедной семье с мамой и тремя сестрами – отец ушел, когда ему было 12), у него были кривые зубы, он постоянно переезжал (к 12 годам поменял 15 школ). Бонусом к этому была дислексия – не новое расстройство для семьи Круза. От дислексии в детстве страдала его мама, позже дислексия передалась ему и двум из трех его сестер.
Том Круз редко говорит об этом, но вот одни из ярких цитат:
- «Когда я доходил до конца страницы, то уже не помнил, о чем я читал. И не понимал, что читаю сейчас. Я пытался сосредоточиться на чтении, но у меня не получалось»;
- «Я нервничал: терял сознание, чувствовал тревогу, нервозность, скуку, разочарование. Я чувствовал себя тупым. Я злился. Из-за нервов у меня болели голова и ноги»;
- «Некоторые одноклассники спокойно относились к моей проблеме: хорошо, что учителя объясняли ее. Но некоторые унижали меня. Они, например, подсовывали записки с оскорблениями – я тратил много времени, чтобы понять их, а потом расстраивался»;
- «У меня были свои уловки: если школьный тест был в расписании на день, я бежал к ребятам, которые сдавали его с утра, и узнавал, о чем он. Ни ответы, ни решение, ни объяснения – просто суть теста»;
- «Я был функционально неграмотным. Мне нравилась учеба, я хотел учиться, но проигрывал каждый урок».
Социум отталкивал его, и Круз делал все, чтобы хоть как-то обзавестись друзьями и приятелями – он играл в футбол и баскетбол и даже попадал в школьные сборные. Но больное колено не позволило ему начать спортивную карьеру. И тогда он пошел в школьный театр. Про этот опыт вспоминает так:
«В школе не очень сложные сценарии. В конце концов это здорово упрощало мне жизнь. Я спрашивал у постановщиков, как мне стоит раскрыть героя, лучше произносить реплики. Они показывали, произносили – я запоминал, импровизировал и играл. Когда-то в детстве я думал стать актером, но отбрасывал мечту из-за своей проблемы. Школьный театр не решил ее, но помог мне понять: даже с таким минусом я могу играть в кино».
Круз страдал дислексией, когда получил первую большую роль – и только потом начал лечение
Чтобы запустить карьеру актера, Том Круз переехал в Нью-Йорк. В 19 он снялся в фильме «Бесконечная любовь» – и в тот момент он так же плохо читал:
«Я не мог сосредоточиться: читал, читал, но не понимал. Я посещал много прослушиваний. И каждый раз я использовал любимый способ: просил режиссера рассказать роли, выделить главные точки, а потом импровизировал. Да, импровизировать у меня получалось хорошо. Когда мои конкуренты побеждали меня в знании текста, я побеждал в игре».
Позже Круз понял: так больше не может продолжаться. И он начал бороться с дислексией. Как он это делал:
1. «Мне пришлось приучить себя концентрировать свое внимание. Я стал все визуализировать и научился создавать мысленные образы, чтобы понимать то, что читаю».
Или вот еще одна цитата: «Я прорабатывал упражнение: если читаю, допустим, про собаку, то мне нужно было представить ее во всех подробностях: красный ошейник, длинная шерсть, громкий голос. Даже если в тексте этого не было, я все равно представлял. Это здорово помогало».
2. Прошел курс школьного учителя Л. Рона Хаббарда «Технология обучения». Обычно он ориентирован для школьников, но все равно помог Крузу.
«Я работал со специалистом. Когда он мне показал методику, я смущался. Потом он показал статистику: люди от 30 и до 40 тоже учатся по этой программе. Тогда я поборол в себе ненужные эмоции и смирился ради своей цели».
Все это время его поддерживала мама, которая была учителем по специальному образованию: «Мама всегда говорила: «Не смотри на сложности и не сдавайся. Ты станешь актером, у тебя невероятный потенциал». Я сделал это во много благодаря ей».
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Круз победил дислексию: по крайней мере сейчас она больше не беспокоит («Не волнуйтесь, я умею читать сказки своим детям»). В 1997-м он основал фонд HELP, который работает при Голливуде и обучает детей грамотности по всему миру. Отдельный раздел построен на проблемном обучении, его ввод в программу был инициативой Круза:
«Я не хочу, чтобы люди проходили через то, через что прошел сам. Я хочу, чтобы дети могли читать, рисовать, говорить и понимать, что им говорят другие люди. Я хочу помочь им решать все жизненные проблемы».