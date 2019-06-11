Том Круз
Дата рождения
3 июля 1962 г.
Инфо
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер
Лента
Материалы
Том Круз стал актером из-за болезни: не мог понять буквы, поэтому пошел в школьный театр и импровизировал роли
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