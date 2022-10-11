Зачем и как Том Круз сам выполняет все опасные трюки: стоит на летящем самолете, прыгает с 7 км вниз, летит в космос
В 60 лет Том Круз сохраняет важную профессиональную особенность – самостоятельно выполнять в фильмах большинство трюков. Он много раз прыгал с парашютом, ломал кости и просто рисковал в кадре без подключений каскадеров. Теперь Круз планирует стать первым гражданским лицом, вышедшим в открытый космос на МКС – все ради съемок нового фильма.
В сентябре Круз из летящего над ЮАР самолета анонсировал выход другого фильма – «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» [запланирован на лето-2023]. В видео от Paramount Pictures он ногой упирается в кресло пилота и держится за крыло. Ранее режиссер восьмой части Кристофер Маккуори показал кадр, как Круз на высоте 600 метров во время полета залезает в кабину с крыла самолета.
Полеты на истребителе, 106 прыжков с парашютом, съемки в невесомости
• Один из главных перформансов Круза – восхождение на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае во время съемок «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». С помощью троса он бегал по застекленному фасаду здания. Из-за тугости ремня безопасности у Круза немели конечности, а съемочному процессу мешал ветер. На подготовку ушло несколько месяцев.
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Генеральный директор Skydance Production Дэвид Эллисон рассказывал, как после долгих репетиций в ангарах (для реалистичности съемочная группа нагревала стекла) Круз оттолкнулся от здания и врезался в него головой: «Мы с Брайаном [Берк – продюсер] и Брэдом [Берд – режиссер] сказали: «Это очень плохая идея».
В истинной манере Тома, пока мы все спорили между собой, что мы самые большие идиоты, известные человечеству, раз попали в такую ситуацию, Том вернулся с одним из ребят-каскадеров и на второй репетиции отлично справился. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Ну, вот поэтому он Том Круз». Мы сняли его на следующий день. Сделали это дважды – было впечатляюще».
• Эпизод в «Миссия невыполнима: Племя изгоев», где герой Круза цепляется за военный самолет и вместе с ним поднимается в небо, снимался без каскадера, но с предварительными тестами на манекене и дублере. Визуальные эффекты использовались, только чтобы убрать тросы, с помощью которых Круз был прикреплен к самолету. Для безопасности он носил специальные контактные линзы, защищающие глаза от попадания мелких предметов.
Съемки заняли два дня – за это время самолет несколько раз взлетал на высоту 300 метров, а Круз проводил в воздухе по 6-8 минут и испытывал реальные нагрузки. «Том не хотел, чтобы у него было ощущение излишней безопасности. Он сказал, что это испортит его игру. Все, что вы видите, реально. Это все Том», – объяснял координатор трюков в «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Уэйд Иствуд.
• В фильме «Миссия невыполнима: Последствия» Круз проходил подготовку по боям, вождению мотоциклом и полетам на вертолете, чтобы самостоятельно управлять им в воздухе. Тогда он совершил прыжок HALO [прыжок с большой высоты с раскрытием парашюта на низкой] с высоты 7,6 километра. Для подготовки за 12 недель была разработана одна из самых крупных аэродинамических труб.
Чтобы получить три нужные сцены, съемочной команде потребовалось две недели работы в Абу-Даби. За это время Круз совершил 106 прыжков с парашютом. Многие эпизоды снимались в сумерках для нужного света и захватывали только несколько минут.
• Эпизод «Мумии» с крушением военного самолета создавался не в павильоне, а на реальной высоте в 7 километров. Для этого съемочная команда арендовала самолет Airbus A310 Zero-G, который за два дня совершил четыре полета. 20-секундная сцена, где герой Круза переворачивается в воздухе, снята во время состояния невесомости. Он настоял на работе на высоте и сделал 64 дубля.
Большую часть съемочной группы рвало. Актриса Аннабелль Уоллис говорила о подготовке Круза: «Он не блевал. Я была счастлива, что Том был рядом, чтобы придержать волосы, если это необходимо». Во время съемок Уоллис и Круз испытывали сильное давление на тело и получили ушибы.
• В фильме «Топ Ган: Мэверик» [продолжение «Лучшего стрелка» , который снят в 1986 году] Круз отказался от компьютерной графики, чтобы показать реальные полеты на истребителях и напряжение внутри кабин: «Невозможно сыграть, как искажается лицо при перегрузках в 7-8G, которые испытывает пилот. Это очень тяжело».
Продюсер Джерри Брукхаймер говорил, что Круз – единственный, кого получилось отснять хорошо, потому что его не тошнило. Чтобы погрузиться в атмосферу, Круз общался с военными летчиками и разработал программу полетов для остальных актеров – на это ушло три месяца. Брукхаймер вспоминал:
«Сначала они поднялись в воздух на одномоторном винтовом самолете, чтобы почувствовать себя в воздухе. Затем на винтовом самолете, затем на реактивном. Как только они почувствовали себя комфортно, он посадил их в F-18. Том сам разработал этот процесс, чтобы актеры привыкли к сильным перегрузкам, которые будут испытывать».
Круз не управлял истребителем, но сидел на заднем сидении и испытывал реальную нагрузку. С помощью компьютерной графики двухместный самолет превратился в одноместный. Координатор воздушных трюков Кевин Лароса-младший рассказывал, как актеры действовали в кабинах:
«Как только все это было сделано [прическа и макияж], они укладывали все эти вещи, нажимали большую красную кнопку и начинали снимать. Именно здесь они становились похожими на режиссера-постановщика и говорили своим пилотам: «Эй, мне нужно, чтобы солнце было сзади в пять часов, мне нужен правый крен в тридцать градусов, и я собираюсь ударить по этим линиям!»
Круз на съемках ломал лодыжку и на шесть минут задерживал дыхание под водой. Зачем он все равно идет на риск?
По словам коллег Тома Круза, он всегда выбирает стратегию усложнения, а не упрощения съемок. Так Круз сближается со своим персонажем и экстремальными обстоятельствами, добавляет реалистичности и дает глубины ощущений. Он видит в этом практический смысл и помощь в раскрытии истории – например, возможность разместить камеры в тех местах, которые обычно недоступны.
Координатор трюков Уэйд Иствуд рассказывал, что Круз работал с фридайвером, чтобы в кадре задержать дыхание под водой на шесть минут: «Мы не хотели сокращать и искали клаустрофобный эффект. Том действительно хотел усложнить сцену, и мы хотели погрузить зрителей в это путешествие».
Сам Круз говорил о мотивации рисковать и выполнять трюки без каскадеров: «Я физически очень активный актер, и мне нравится сниматься в таких фильмах. Я учусь, тренируюсь и трачу много времени, чтобы все это понять. Я сломал много костей! Первый раз любой трюк – это нервное, но в то же время волнующее зрелище. Несколько раз во время съемок трюка мне говорили, чтобы я перестал улыбаться».
На съемках «Миссия невыполнима: Последствия» Круз сломал лодыжку, когда прыгал с одного здания на другое. Врачи сказали ему о возможном полном запрете на бег. Их прогнозом было полугодовое восстановление. Круз вернулся к съемкам через полтора месяца – и снова бегал.
Во время подготовки он держит строгую диету и регулярно тренируется. Это сверху того, что запланировала съемочная группа. Координатор трюков Уэйд Иствуд отмечал, что соблюдает с Крузом такой же регламент безопасности, как и с другими каскадерами:
«С помощью программ мы готовим его к каждому фильму, и он появляется там регулярно. Днем и ночью он работает настолько усердно, насколько это вообще возможно. Идет ли речь о дрифтинге в фильме «Джек Ричер» или о полетах на дельтаплане с какой-нибудь горы.
Если мы проводим специальные репетиции для предстоящих сцен, то сажаем его в ту машину или на те канатные установки, которые ему могут понадобиться. Я могу подтолкнуть Тома намного сильнее не только потому, что он этого хочет, но и потому, что он на это способен.
Ты никогда не отрываешься от Тома. Я думаю, именно это помогает вывести аудиторию на совершенно новый уровень, потому что они знают, что их не обманывают. Он с вами на протяжении всего пути, и это не какое-то компьютерное действие».