Зачем и как Том Круз сам выполняет все опасные трюки: стоит на летящем самолете, прыгает с 7 км вниз, летит в космос

Полеты на истребителе, 106 прыжков с парашютом, съемки в невесомости

• Один из главных перформансов Круза – восхождение на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае во время съемок «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». С помощью троса он бегал по застекленному фасаду здания. Из-за тугости ремня безопасности у Круза немели конечности, а съемочному процессу мешал ветер. На подготовку ушло несколько месяцев.

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Генеральный директор Skydance Production Дэвид Эллисон рассказывал, как после долгих репетиций в ангарах (для реалистичности съемочная группа нагревала стекла) Круз оттолкнулся от здания и врезался в него головой: «Мы с Брайаном [Берк – продюсер] и Брэдом [Берд – режиссер] сказали: «Это очень плохая идея».

В истинной манере Тома, пока мы все спорили между собой, что мы самые большие идиоты, известные человечеству, раз попали в такую ситуацию, Том вернулся с одним из ребят-каскадеров и на второй репетиции отлично справился. Мы посмотрели друг на друга и сказали: «Ну, вот поэтому он Том Круз». Мы сняли его на следующий день. Сделали это дважды – было впечатляюще».