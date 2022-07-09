Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный
В 2020-м Брэд Питт сказал:
«Я не могу назвать себя несчастным человеком. Наоборот: я счастлив. Я живу в радость и занимаюсь своим любимым делом. Но даже у меня есть куча ненавистников, недостатков, проблем со здоровьем. Это неприятно, но я стараюсь не концентрироваться на этом».
В число проблем со здоровьем он относит прозопагнозию – расстройство, при котором человек не различает людей по лицам. И на которое не раз жаловался лично Питт.
Питт говорит, что плохо запоминает и различает малознакомых людей
2022 год. Брэд Питт затронул тему прозопагнозии в интервью журналу GQ. В том интервью он говорил, что ему трудно распознать многих людей по лицу – он считает, что это прозопагнозия. Диагноз он поставил сам, не обращаясь к врачу. Про это Питт говорил:
«Я стесняюсь этого – мне трудно распознать людей по лицам, а они обижаются. Многие просто не верят мне, хотя я говорю чистую правду. Мне правда неловко обсуждать это».
С одной стороны, официально он не подтверждал прозопагнозию в медицинских учреждениях. С другой стороны, он не в первый раз говорит об этом:
- Интервью журналу Esquire в 2016 году: «Многие люди обижаются на меня, потому что, по их мнению, я презираю всех. Время от времени мне делает кто-то замечание, и я говорю: «Спасибо за помощь». Я злю так много людей. Для меня это загадка: почему я не могу распознавать лица. В ближайшем будущем я хочу разобраться с этой проблемой»;
- А вот интервью от 2018 года: «Я могу запомнить старых знакомых, но к новым людям я долго привыкаю. У меня есть одна проблема, которая мне не позволяет сразу же узнавать их»;
- 2019 год: «Однажды я на пять месяцев с семьей уезжал в Европу, где снимал дом. Образ своих соседей я запомнил только после того, как в один день мы провели вместе пять часов».
Что такое прозопагнозия
Национальная служба здравоохранения Великобритании на официальном сайте говорит, что прозопагнозия – это лицевая слепота, расстройство, при котором люди не могут различать лица других людей. Бывают тяжелые случаи, при которых люди даже не могут распознать лица друзей и членов семьи. Тогда они используют альтернативные способы идентификации людей – походка, прическа, манеры.
Некоторые люди, страдающие прозопагнозией, не могут распознать эмоции, примерный возраст по лицу. Другие – даже не узнают себя по отражению в зеркале. Иногда людям с прозопагнозией трудно следить за сюжетом фильма или телевизионной программы, потому что они с трудом узнают персонажей и ведущих.
Выделяют два типа прозопагнозии:
- Развитая прозопагнозия: когда нет повреждения головного мозга;
- Приобретенная прозопагнозия: когда расстройство приобретено после травм мозга или инсульта.
Исследования показали, что разной степенью тяжестью прозопагнозии страдает в среднем один человек из 50. Расстройство может передаваться по наследству. И проблема в том, что заболевание не лечится. Специалисты рекомендуют терапию у нейропсихологов и у обычных психологов: это важно, потому что 60% случаев заболевания сопровождается депрессиями. Терапия же помогает людям абстрагироваться от общей проблемы и научиться узнавать остальных по альтернативным признакам.