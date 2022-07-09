Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный

Питт говорит, что плохо запоминает и различает малознакомых людей

2022 год. Брэд Питт затронул тему прозопагнозии в интервью журналу GQ. В том интервью он говорил, что ему трудно распознать многих людей по лицу – он считает, что это прозопагнозия. Диагноз он поставил сам, не обращаясь к врачу. Про это Питт говорил:

«Я стесняюсь этого – мне трудно распознать людей по лицам, а они обижаются. Многие просто не верят мне, хотя я говорю чистую правду. Мне правда неловко обсуждать это».

С одной стороны, официально он не подтверждал прозопагнозию в медицинских учреждениях. С другой стороны, он не в первый раз говорит об этом: