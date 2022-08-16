Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология

Мы вздрагиваем, зажмуриваемся, задерживаем дыхание, сжимаем руки. Но все равно включаем фильмы ужасов, а потом хотим еще.

Как это вообще работает? Что нами движет?

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Психолог Глен Уолтерс выделил три главных составляющих привлекательности ужастиков:

1. Напряжение. Зрителю нравится, когда фильм его увлекает и держит внимание. А напряжение – основная составляющая ужастиков.

2. Релевантность. Фильмы ужасов содержат темы, которых боятся практически все. В первую очередь это смерть. Но также это могут быть какие-то фобии, например, пауки, темнота, приведения. То есть фильмы ужасов обязательно затрагивают психологические аспекты, в которых мы чувствуем уязвимость.

3. Нереальность. Мы с самого начала знаем, что это фильм, что все происходит не в реальной жизни и что мы в безопасности. Есть даже психиатрические методики, когда люди смотрят ужастики, чтобы одновременно бояться и чувствовать себя в безопасности. Это может помочь прощупать границы собственной тревожности и научиться с ней справляться.

Подробнее о том, как фильмы ужасов могут давать терапевтический эффект

Социолог Марджи Керр больше десяти лет изучает природу человеческих страхов. Они с директором программ когнитивной неврологии провели эксперимент: создали лабораторию в подвальном помещении дома, где работал экстремальный аттракцион с привидениями. Чтобы проверить реакции человеческого организма на добровольное истязание самого себя эмоциями негативного характера. В эксперименте приняли участие 262 человека.