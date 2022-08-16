Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
Мы вздрагиваем, зажмуриваемся, задерживаем дыхание, сжимаем руки. Но все равно включаем фильмы ужасов, а потом хотим еще.
Как это вообще работает? Что нами движет?
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Психолог Глен Уолтерс выделил три главных составляющих привлекательности ужастиков:
1. Напряжение. Зрителю нравится, когда фильм его увлекает и держит внимание. А напряжение – основная составляющая ужастиков.
2. Релевантность. Фильмы ужасов содержат темы, которых боятся практически все. В первую очередь это смерть. Но также это могут быть какие-то фобии, например, пауки, темнота, приведения. То есть фильмы ужасов обязательно затрагивают психологические аспекты, в которых мы чувствуем уязвимость.
3. Нереальность. Мы с самого начала знаем, что это фильм, что все происходит не в реальной жизни и что мы в безопасности. Есть даже психиатрические методики, когда люди смотрят ужастики, чтобы одновременно бояться и чувствовать себя в безопасности. Это может помочь прощупать границы собственной тревожности и научиться с ней справляться.
Подробнее о том, как фильмы ужасов могут давать терапевтический эффект
Социолог Марджи Керр больше десяти лет изучает природу человеческих страхов. Они с директором программ когнитивной неврологии провели эксперимент: создали лабораторию в подвальном помещении дома, где работал экстремальный аттракцион с привидениями. Чтобы проверить реакции человеческого организма на добровольное истязание самого себя эмоциями негативного характера. В эксперименте приняли участие 262 человека.
Выводы, которые сделала Марджи Керр:
«Когда мы боимся, организм запускает первобытную программу реагирования на угрозы: беги или сражайся! Автоматически запускается сложная система химических реакций, которые должны помочь нам выжить в угрожающей ситуации. Вырабатываются адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны, которые наполняют мозг и тело. Но парадоксальным образом те же химические вещества поступают в кровь и во время позитивных переживаний, например, когда мы счастливы, взволнованы или удивлены.
Когда человек осознает, что находится в безопасности, то получает удовольствие от острых ощущений. А они необходимы, потому что люди – потомки авантюристов и искателей приключений. Большую часть своего исторического существования наши предки сражались с хищниками и врагами. А современная жизнь не дает таких эмоций.
Во многом именно страх стал ключевым двигателем эволюции. Мы боялись хищников и научились прятаться от них, боялись змей и ядовитых пауков и научились различать их в высокой траве, боялись стихийных бедствий и научились строить укрепленные жилища. Страх сделал нас эффективными.
К тому же с помощью фильмов ужасов человек учится осознанно сдерживать и контролировать страх. У него появляется эмоциональный опыт реагирования на стрессовые ситуации».
Оказывается, просмотр ужастиков – еще и способ социализации и сближения
Психотерапевт Эндрю Тюдор писал: «Люди отворачиваются, подпрыгивают на месте, хватаются за кресла – все это коллективные симптомы. Люди испытывают их одновременно. И знают, что человек рядом ощущает то же самое. Это сближает, от этого мы получаем удовольствие».
Также ученые объясняют, что во время просмотра фильмов ужасов мужчинам нравится, когда они не боятся. И по этим причинам приглашают девушек именно на ужастики – когда женщина напугана, она с большей вероятностью будет искать физического контакта, а мужчина сможет проявить смелость и «защитить» ее.
Поэтому людям больше нравится смотреть ужастики с противоположным полом. Мужчины чувствуют превосходство и мужество, а женщины – защищенность, которую они хотят испытывать, находясь рядом с мужчиной».
Ужастики могут укреплять иммунитет и сжигать калории. Что-что?
Это выводы большой научной работы группы европейских ученых. Они замерили, что во время просмотров фильмов ужасов в организме человека происходит множество активных процессов.
Мозг запускает цепочку реакций, очень схожих с теми, что возникают при виде чего-то опасного в реальности. Сердце начинает биться быстрее, мышцы напрягаются, чтобы мы в любой момент могли сорваться с места и побежать. Также тело готовится к возможной кровопотере. Активнее вырабатывался белок, участвующий в процессе свертывания крови.
Все это мобилизует тело и поэтому может укреплять иммунитет, сжигать калории и уменьшать уровень гормонов стресса.
Еще активно работают симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Симпатическая увеличивает пульс и способствует выбросу адреналина, а парасимпатическая отвечает за расслабление, отдых. Во время просмотра фильма ужасов активируется сначала первая, а затем вторая.
Об этом же говорила психолог-генетик Лариса Милова: «Испытав страх, мозг пытается восстановить баланс. Происходит неожиданный прилив счастья и умиротворения. Именно амплитуда силы этих эмоций – наша цель. Сначала страшно, а затем хорошо от того, что это нереально. Человек погрузился в фильм, прожил, поиграл на своих нервах, а после – вынырнул и успокоил себя».
Фильмы ужасов готовят нас к нестандартным ситуациям
Психолог Екатерина Белорусова исследовала то, как ужасы влияют на психику подростков. Один из выводов: «Такие фильмы можно использовать как средство исследования опасностей окружающего мира. Оно позволяет заранее выявлять возможные опасные ситуации и отличать реальную опасность от воображаемой. И определять стратегии действия в ситуации неопределенности. Навык проявлять бдительность, сканировать окружающую среду для выделения приоритетов».
Психиатр Карл Юнг писал, что фильмы ужасов готовят к возникающим нерациональным явлениям в нашей жизни:
«Придерживаться сознательной и рациональной стороны предпочтительно во всех случаях. Это защита, без которой вы потеряетесь в неведомых морях. Но жизнь не всегда рациональна. До некоторой степени следует держать чувства открытыми для нерациональных аспектов существования. И фильмы помогают нам в этом».
Другие причины нашей любви и даже потребности в ужастиках
• Многие люди склонны к поиску острых ощущений – исследования доказывают, что примерно 10% человечества имеет адреналиновую зависимость. Им необходима постоянная встряска, чтобы чувствовать себя живыми. И ужастики это дают.
• Еще людей привлекает мистика – что-то неопознанное, невидимое человеческому глазу, недостижимое. А фильмы ужасов наполнены этим.
• В ужастиках часто поднимается тема смерти – и она тоже привлекает человека. К тому же вид чужой смерти обостряет чувство собственной жизни.
• Часто ужасы смотрят люди, у которых есть фобии, либо повышена тревожность. Так они сбегают от реальных страхов к вымышленным. А они заканчиваются вместе с фильмом.
• Часть людей находят в этих фильмах то, что обращено к их скрытым желаниям. И это помогает им выпустить агрессию – вместе со злодеем переживая ход фильма. Это даже может пойти на пользу: человек получает то, что хотел, не сделав при этом ничего плохого.
• Сюжеты ужастиков часто банальны и шаблонны. Поэтому зритель попадает в некую игру, в которой он предугадывает развитие сюжета и действия героев.
И еще одно объяснение от главного эксперта по ужасам – Стивена Кинга
Кинг написал эссе о том, почему мы любим страшные истории. Несколько цитат оттуда:
«Я предпочитаю смотреть самые агрессивные из них для того. Чтобы поднять дверцу клетки своего цивилизованного рассудка и закинуть корзину сырого мяса голодным аллигаторам, которые плавают в этой подземной реке.
И еще мы веселимся. Но это воистину очень особенный сорт веселья. Мы развлекаемся от того, что другим людям угрожает опасность, и иногда даже убивает их.
Наши эмоции и страхи формируют свое собственное тело. И мы понимаем, что ему необходимы упражнения, которые будут поддерживать внутренний тонус мышц. Антицивилизационные, опасные эмоции никуда не исчезают, и они тоже требуют периодических тренировок.
Мифический фильм ужасов выполняет эту грязную работу. Он избирательно взывает к худшим нашим проявлениям – высвобождает наши патологии, самые базовые инстинкты, делает явью самые отвратительные фантазии. И это происходит в подобающей темноте».