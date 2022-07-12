Откуда берется дежавю и почему наш мозг думает, что уже было даже то, чего на самом деле не было

Когда появился термин «дежавю»

«Дежавю» – французское слово («déjà vu»). В переводе оно значит «уже увиденное». Над изучением явления дежавю работали Зигмунд Фрейд, его ученики, хирурги, психологи и даже историки. Но впервые его подробно описал и назвал этим самым словом «дежавю» французский психолог Эмиль Буарак в 1876 году.

Буарак даже посвятил дежавю раздел в своей научной книге. Но изначально он впервые упомянул термин, отвечая на вопрос читателя журнала Revue philosophique de la France et de l'étranger («Философское обозрение Франции и зарубежья»). В этом вопросе читатель сказал, что ранее испытывал странные чувства: приехав в Париж впервые, он отчетливо понимал, что уже будто бы бывал там раньше. Также читатель привел еще несколько подобных примеров.

Буарак отвечал так:

«Рассмотрев описанные в статье факты, я раздумываю об иллюзии памяти, которая мне кажется однотипной.

Со мной это тоже случалось. Например, когда впервые увидел памятник, местность, человека, что заставило меня вдруг осознать: вопреки моему суждению, я уже будто бы видел это. Невозможно описать, когда это было: воспоминание и ощущение было очень живым и ясным. Это ощущение не исчезло при дальнейшем обдумывании: оно только усиливалось.

Я зафиксировал этот опыт еще одним примером: когда впервые читал книгу и понимал, что ранее будто бы уже сталкивался с подобной информацией».

В том письме Буарак не рискнул объяснить явление с научной точки зрения. Он лишь предположил, что у памяти бывают собственные галлюцинации. Спустя 20 лет о похожем опыте пациента публично во время научного собрания рассказал французский невролог Франсуа-Леон Арно. Арно рассказывал, как пациент почувствовал повторение ситуации, когда пришел на свадьбу к брату, лечился в психиатрической больнице и посещал только что построенный ресторан. Все это происходило впервые, но пациент Арно будто бы переживал это во второй раз.