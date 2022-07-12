Откуда берется дежавю и почему наш мозг думает, что уже было даже то, чего на самом деле не было
Иногда люди впервые приходят в какое-то место или делают что-то в первый раз, но в голове мысли: это все уже происходило. Знакомое ощущение? Это называется дежавю. И ученые давно обсуждают, почему это ощущение вообще появляется в головах людей.
Когда появился термин «дежавю»
«Дежавю» – французское слово («déjà vu»). В переводе оно значит «уже увиденное». Над изучением явления дежавю работали Зигмунд Фрейд, его ученики, хирурги, психологи и даже историки. Но впервые его подробно описал и назвал этим самым словом «дежавю» французский психолог Эмиль Буарак в 1876 году.
Буарак даже посвятил дежавю раздел в своей научной книге. Но изначально он впервые упомянул термин, отвечая на вопрос читателя журнала Revue philosophique de la France et de l'étranger («Философское обозрение Франции и зарубежья»). В этом вопросе читатель сказал, что ранее испытывал странные чувства: приехав в Париж впервые, он отчетливо понимал, что уже будто бы бывал там раньше. Также читатель привел еще несколько подобных примеров.
Буарак отвечал так:
«Рассмотрев описанные в статье факты, я раздумываю об иллюзии памяти, которая мне кажется однотипной.
Со мной это тоже случалось. Например, когда впервые увидел памятник, местность, человека, что заставило меня вдруг осознать: вопреки моему суждению, я уже будто бы видел это. Невозможно описать, когда это было: воспоминание и ощущение было очень живым и ясным. Это ощущение не исчезло при дальнейшем обдумывании: оно только усиливалось.
Я зафиксировал этот опыт еще одним примером: когда впервые читал книгу и понимал, что ранее будто бы уже сталкивался с подобной информацией».
В том письме Буарак не рискнул объяснить явление с научной точки зрения. Он лишь предположил, что у памяти бывают собственные галлюцинации. Спустя 20 лет о похожем опыте пациента публично во время научного собрания рассказал французский невролог Франсуа-Леон Арно. Арно рассказывал, как пациент почувствовал повторение ситуации, когда пришел на свадьбу к брату, лечился в психиатрической больнице и посещал только что построенный ресторан. Все это происходило впервые, но пациент Арно будто бы переживал это во второй раз.
Как психологи объясняют явление дежавю
В 2003 году психолог Алан Браун опубликовал в журнале Psychological Bulletin статью. В ней он проанализировал результаты исследований в когнитивной психологии и научных исследованиях памяти при детальном изучении головного мозга. По сути, Браун был одним из первых ученых, кто начал рассматривать дежавю с двух сторон. Как психологическую особенность и как отличительную черту работы мозга. В последствии точку зрения Брауна начали рассматривать ученые со всего мира. Они же попытались ее доказать воздействиями на мозг.
Есть несколько интересных примеров, как научные сотрудники со всего мира искусственно создавали явление дежавю:
- В 2006 году в Англии ученые загипнотизировали добровольцев, чтобы вызвать у них ложное чувство дежавю. Когда добровольцы просыпались, им показывали различные города и места, и те говорили, что видели их раньше. На самом деле они еще до введения в состояние гипноза прошли опрос и заявили, что в местах, изображенных на картинках, никогда не были;
- Профессор когнитивной психологии и исследователь памяти в Университете штата Колорадо Энн Клири с помощью Sims восстанавливала некоторые помещения в игре, меняя до 50% от всего интерьера, и просила людей, которые были в этих помещениях в реальной жизни, оценить ее проекты. Люди говорили, что буквально были в этих помещениях и помнят это. Здесь, как говорила сама Клири, память сработала на основе явления дежавю.
Доктор психологических наук Джордан Гейнс Льюис в журнале Psychology Today пишет, что ощущение дежавю испытывают 60-70% населения планеты. Обычно оно появляется у людей 15-25 лет, но дальше – пропадает. В своей статье Льюис апеллирует тремя теориями возникновения дежавю:
1. Несоответствие от восприятия окружающего мира и ощущений от него.
2. Сбой сбоем между долгосрочными и краткосрочными цепями в мозгу. Это может привести к дежавю. Этот пункт – не результат механического повреждения, но явление, возникшее на основе некоторой неврологической особенности.
3. Льюис акцентировала на особенностях физической работы мозга и подтвердила, что этим можно объяснить появление дежавю. Но об этом – чуть позже.
Что говорят о дежавю другие психологи и ученые:
- Доктор философии Джеймс Джордано: «Дежавю возникает потому, что мозг использует как «быстрый» процесс обработки немедленных ощущений и воспоминаний, так и «более медленный» процесс для интеграции прошлых воспоминаний и настоящего опыта»;
- Психолог, эксперт по психологическому восстановлению и нейробиолог Ли Уинтерс: «У здорового населения нельзя исследовать работу мозга и изменениях в мозге при дежавю. Если говорить приблизительно научным языком, то это конфликт восприятия в вашей голове. Мозг человека не знает, на что опираться: на опыт поведения в новой среде и ее восприятие. Рассинхронизация приводит к появлению ложного ощущения, что все это уже происходило в жизни».
Есть ли в мозге отдел, отвечающий за дежавю
Да, есть. Он называется гиппокамп. Он отвечает за память.
Джордан Льюис в своем материале говорит, что при дежавю энторинальная кора (часть мозга, относящаяся к гиппокамповой формации) активируется без фактического запуска цепей памяти. Поэтому люди, страдающие припадками, часто испытывают ощущение дежавю: у них во время начала припадков происходит стимуляция этой части мозга.
Джеймс Джордано и Ли Уинтерс, на мнение которых мы опирались в предыдущей главе, тоже говорят о неправильной обработке информации этой части мозга. Очень часто дежавю можно, по их мнению, можно объяснить ошибкой в памяти и неврологическим импульсным сбоем. Сайт Bustle, которых собрал их мнения, опирается на статью в журнале Международном федерации клинической нейрофизиологии «Ринально-гиппокампальные взаимодействия во время дежавю. Клиническая нейрофизиология». Он разделяет все вышеперечисленные теории и выделяет следующие причины появления дежавю:
- Сбои в работе определенных частей мозга;
- Особенности неврологии;
- Механическое повреждение головы, вызывающее черепно-мозговую травму;
- Стрессы;
- Эпилепсии.
Есть еще одна – переживание прошлых жизней. Да, Bustle тоже назвал ее одной из причин. Проблема в том, что это никак нельзя доказать (и вообще антинаучно). Но, например, такую теорию всерьез рассматривал тот же Фрейд.