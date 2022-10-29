Как кофе стал главным напитком человечества

Что вы первым вспоминаете, когда слышите слово «кофе»? Черно-коричневый цвет? Или горечь во рту? Утренний запах или кофейня? Песня, кадр из сериала? Шум кофемашины или эффект бодрости?

Так много ассоциаций, ведь кофе – уже просто кофе. Он глубоко проник в культуру и стал частью жизни. Он второй после чая по популярности напиток и второй наиболее продаваемый товар после нефти. Его каждый день пьют около двух миллиардов людей.

Удивительно, но еще в начале прошлого века было по-другому. Кофе пила меньшая часть населения, а многие даже не знали о его существовании. Как так вышло, что сейчас он везде и так важен?

Открытие – благодаря козам в Эфиопии, распространение в Европе – благодаря голландцам

Нет точных сведений, как и когда люди обнаружили кофе. Но есть версия, которую принято считать основной. Примерно в 850-900 годах эфиопский пастух заметил активность у коз, которые ели ягоды определенного дерева. Он передал эти ягоды монаху, а тот исследовал их и первым раскрыл кофейный эффект.

Да, плоды называются кофейными зернами, но изначально это семена фруктов, похожие на вишню, и они вызревают на кофейных деревьях. Из них извлекают семена, высушивают, а потом обжаривают, превращая в твердые зерна. Этому люди научились не сразу – сначала они делали отвар из листьев, потом вымачивали ягоды, а потом настойку из высушенных ягод. И только в XV-XVI веке человечество стало превращать ягоды в зерна.