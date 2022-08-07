Почему попкорн стал главной едой под кино – все началось из-за великой депрессии
Как попкорн пришел в кинотеатры: повлияли Великая депрессия, дети и закат немого кино
Культуролог Эндрю Смит написал отдельную книгу о влиянии попкорна на жизнь США. Смит объясняет, что попкорн очень дешевый и его легко приготовить – поэтому в 1920-х это было самое популярное уличное блюдо.
Но сначала попкорну было далеко до кинотеатров – там старались сохранить атмосферу обычных театров: с роскошью и элитарностью, где зрители приходят в дорогих костюмах и уж точно не жуют. А потом случилась Великая депрессия – и в кинотеатрах США случился бум: в кино пришли люди, которые устали от тяжелой реальности и хотели доступного зрелища.
К тому же, в кинотеатры пошли маленькие дети. Эпоха немого кино заканчивалась, теперь для просмотра не нужно уметь читать. А дети часто просят есть. Тем более, тогда сеансы были длиннее: люди приходили на весь вечер, смотрели сразу несколько фильмов – и успевали проголодаться.
Первые машины для готовки попкорна устанавливали фермеры и частные предприниматели. Например, Джулия Брейден из Канзаса принесла свою попкорн-установку в кинотеатр Linwood – и скоро зарабатывала огромные на тот момент $14 тысяч.
Тогда кинотеатры и начали продавать попкорн – как самое доступное и вкусное блюдо. Многие кинотеатры противились, но тоже сдались – попкорн оказался важной частью кинобизнеса, который даже вытягивал кинотеатры на грани банкротства. И в какой-то момент владельцы кинотеатров начали покупать фермы по выращиванию кукурузы. Иногда попкорн приносил больше денег, чем билеты в кино.
Например, одна киносеть в 1938 году сеть понесла убытки по прокату фильмов, но заработала $200 тысяч на попкорне.
И тогда появилась шутка: хотите успешный бизнес – поставьте автомат с попкорном и постройте вокруг него кинотеатр.
Попкорн – главная выгода кинотеатров, но их критикует за большую вредность и калорийность попкорна
Большая претензия к попкорну – он слишком калорийный. Средняя упаковка в кинотеатрах США содержит более 1000 калорий. Есть исследования, что производители часто занижают настоящее число калорий, а вместо масла используют химию, которая лишь создает ощущения маслянистости.
Но Хамид Хашеми, генеральный директор элитных кинотеатров iPic, говорит, что в его кинозалах всегда будут есть попкорн – это святая традиция: «Попкорн – это самое дешевое, что вы можете приготовить. Для многих людей это уже ритуал».
Обычно крупные сети кинотеатров сами делают попкорн. Средняя пачка в США стоит $7-8, и попкорн – это самая прибыльная статья доходов кинотеатров. Им удается продавать его в 9-19 раз дороже себестоимости. Всего попкорн и другие снеки приносят кинотеатрам от %20 выручки. На еде крупная американская киносеть зарабатывает до миллиарда долларов в год. И поэтому наценка у попкорна доходит до $900 – кинотеатрам сложно придумать такой же легкий и эффективный способ заработать.
В России кинотеатрам тоже выгоднее продавать еду. От билета компания получает 50%, а от продажи еды – 75%. В 2014 году только в одной сети «Киномакс» люди съели 341 тонну попкорна.