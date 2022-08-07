Почему попкорн стал главной едой под кино – все началось из-за великой депрессии

Как попкорн пришел в кинотеатры: повлияли Великая депрессия, дети и закат немого кино

Культуролог Эндрю Смит написал отдельную книгу о влиянии попкорна на жизнь США. Смит объясняет, что попкорн очень дешевый и его легко приготовить – поэтому в 1920-х это было самое популярное уличное блюдо.

Но сначала попкорну было далеко до кинотеатров – там старались сохранить атмосферу обычных театров: с роскошью и элитарностью, где зрители приходят в дорогих костюмах и уж точно не жуют. А потом случилась Великая депрессия – и в кинотеатрах США случился бум: в кино пришли люди, которые устали от тяжелой реальности и хотели доступного зрелища.

К тому же, в кинотеатры пошли маленькие дети. Эпоха немого кино заканчивалась, теперь для просмотра не нужно уметь читать. А дети часто просят есть. Тем более, тогда сеансы были длиннее: люди приходили на весь вечер, смотрели сразу несколько фильмов – и успевали проголодаться.