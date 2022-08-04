У каких фильмов в кинотеатрах России сейчас самые высокие сборы – и как они отличаются от прошлого

Российские кинотеатры уже пять месяцев живут без голливудских премьер и почти без актуального иностранного кино. Но крупные сети кинотеатров работают – поднимают на афиши ретро и показывают доступные новинки.

Случаи показа официально недоступных фильмов вроде «Бэтмена» и «Тора» пока не стали распространенными.

А какое актуальное кино вообще шло последние месяцы? Кто был лидером русского проката? И сколько они зарабатывают (сильно меньше, чем до марта 2022?)