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У каких фильмов в кинотеатрах России сейчас самые высокие сборы – и как они отличаются от прошлого

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Российские кинотеатры уже пять месяцев живут без голливудских премьер и почти без актуального иностранного кино. Но крупные сети кинотеатров работают – поднимают на афиши ретро и показывают доступные новинки.

Случаи показа официально недоступных фильмов вроде «Бэтмена» и «Тора» пока не стали распространенными. 

А какое актуальное кино вообще шло последние месяцы? Кто был лидером русского проката? И сколько они зарабатывают (сильно меньше, чем до марта 2022?)

Кинотеатры России придумали новый способ показа голливудских фильмов – в связке с русскими и условно бесплатно
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Март-2022

  • «Анчартед: На картах не значится» – 415 млн рублей
  • «Мистер Нокаут» – 275 млн рублей
  • «Хочу замуж» – 218 млн рублей

В марте был еще доступен приключенческий боевик с Томом Холандом – он уверенно выиграл прокат. На втором месте – драма о советском боксере с Сергеем Безруковым. На третьем – романтическая комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус.

По сравнению с февралем-2022, кинотеатры России заработали почти на 30% меньше.

Апрель-2022

  • «Финник» – 236 млн рублей
  • «Анчартед: На картах не значится» – 161 млн рублей
  • «Все, везде и сразу» – 101 млн рублей

Первое место забрал русский мультфильм о домовом. А к «Анчартеду» в топ добавилась редкая мировая премьера – сюрреалистическая комедия-драма о мультивселенных.

Суммарно показатели сборов хуже на 37% по сравнению с мартом-2022.

Май-2022

  • «Артек. Большое путешествие» – 180 млн рублей
  • «Бука. Мое любимое чудище» – 99 млн рублей
  • «1941. Крылья над Берлином» – 80 млн рублей

Впервые весь топ-заняли российские проекты: комедия о пионерах, мультфильм, военная драма. Тем временем, ведущие киносети на 12% сократили количество залов. А доля российского кино в кинотеатрах достигла 66% (в мае-2021 было 20%).

Июнь-2022

  • «Одна» – 175 млн рублей
  • «Кощей. Похититель невест» – 133 млн рублей
  • «Три кота и море приключений» – 125 млн рублей

Сразу два мультфильма из России в топе. А на первом месте – семейная драма с Виктором Добронравовым.

Люди не очень идут в кино – за месяц убытки российского кинопроизводства составили 7 млрд рублей.

Июль-2022

  • «Одна» – 121 млн рублей
  • «Булки» – 69 млн рублей
  • «Кощей. Похититель невест» – 68 млн рублей

Новый фильм в топе – комедия с Кристиной Асмус. Лидер проката продолжает собирать все меньше.

Какие еще фильмы показывают в кинотеатрах России

Мы рассматривали только топ-3, но вот еще российские фильмы, которые попадали в топ-5 с апреля по июль. В скобках сначала указан бюджет, а потом общие кассовые сборы. Плюс – оценка на «Кинопоиске».

«Суворов: Великое путешествие» (390 млн рублей / $1,3 млн) – 6,1

«Мальчик-дельфин» (бюджет неизвестен / $1,8 млн) – 6

«Дикая» (бюджет неизвестен / $1,4 млн) – 5,5

«Одиннадцать молчаливых мужчин» (310 млн рублей / $2,1 млн) – 6,1

«Мой папа – вождь» (90 млн рублей / $2,2 млн) – 6,2

 

Кстати, помните, что в повторный прокат выходила дилогия «Брат»? Обе части суммарно собрали неплохо для ретроспективы – 120 млн рублей.

Как фильмы собирали в прокате раньше

Декабрь-2021

  • «Человек-паук: Нет пути домой» – 2,3 млрд рублей
  • «Дом Gucci» – 600 млн рублей
  • «Последний богатырь: Посланник тьмы» – 529 млн рублей

Январь-2022

  • «Последний богатырь: Посланник тьмы» – 1,6 млрд рублей
  • «Человек-паук: Нет пути домой» – 1 млрд рублей
  • «Зверопой-2» – 670 млн рублей

Февраль-2022

  • «Анчартед: На картах не значится» – 1 млрд рублей
  • «Смерть на Ниле» – 535 млн рублей
  • «Непослушник» – 273 млн рублей

Разница огромная. До февраля лидеры прокаты собирали иногда в десятки раз больше нынешних лидеров. 

В 2019-м (еще до ковидных ограничений) сразу десять фильмов собрали в России больше миллиарда рублей. В 2022 году пока только три фильма (и все – в начале года) собрали миллиард.

Все фото: Кинопоиск
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