У каких фильмов в кинотеатрах России сейчас самые высокие сборы – и как они отличаются от прошлого
Российские кинотеатры уже пять месяцев живут без голливудских премьер и почти без актуального иностранного кино. Но крупные сети кинотеатров работают – поднимают на афиши ретро и показывают доступные новинки.
Случаи показа официально недоступных фильмов вроде «Бэтмена» и «Тора» пока не стали распространенными.
А какое актуальное кино вообще шло последние месяцы? Кто был лидером русского проката? И сколько они зарабатывают (сильно меньше, чем до марта 2022?)
Март-2022
- «Анчартед: На картах не значится» – 415 млн рублей
- «Мистер Нокаут» – 275 млн рублей
- «Хочу замуж» – 218 млн рублей
В марте был еще доступен приключенческий боевик с Томом Холандом – он уверенно выиграл прокат. На втором месте – драма о советском боксере с Сергеем Безруковым. На третьем – романтическая комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус.
По сравнению с февралем-2022, кинотеатры России заработали почти на 30% меньше.
Апрель-2022
- «Финник» – 236 млн рублей
- «Анчартед: На картах не значится» – 161 млн рублей
- «Все, везде и сразу» – 101 млн рублей
Первое место забрал русский мультфильм о домовом. А к «Анчартеду» в топ добавилась редкая мировая премьера – сюрреалистическая комедия-драма о мультивселенных.
Суммарно показатели сборов хуже на 37% по сравнению с мартом-2022.
Май-2022
- «Артек. Большое путешествие» – 180 млн рублей
- «Бука. Мое любимое чудище» – 99 млн рублей
- «1941. Крылья над Берлином» – 80 млн рублей
Впервые весь топ-заняли российские проекты: комедия о пионерах, мультфильм, военная драма. Тем временем, ведущие киносети на 12% сократили количество залов. А доля российского кино в кинотеатрах достигла 66% (в мае-2021 было 20%).
Июнь-2022
- «Одна» – 175 млн рублей
- «Кощей. Похититель невест» – 133 млн рублей
- «Три кота и море приключений» – 125 млн рублей
Сразу два мультфильма из России в топе. А на первом месте – семейная драма с Виктором Добронравовым.
Люди не очень идут в кино – за месяц убытки российского кинопроизводства составили 7 млрд рублей.
Июль-2022
- «Одна» – 121 млн рублей
- «Булки» – 69 млн рублей
- «Кощей. Похититель невест» – 68 млн рублей
Новый фильм в топе – комедия с Кристиной Асмус. Лидер проката продолжает собирать все меньше.
Какие еще фильмы показывают в кинотеатрах России
Мы рассматривали только топ-3, но вот еще российские фильмы, которые попадали в топ-5 с апреля по июль. В скобках сначала указан бюджет, а потом общие кассовые сборы. Плюс – оценка на «Кинопоиске».
«Суворов: Великое путешествие» (390 млн рублей / $1,3 млн) – 6,1
«Мальчик-дельфин» (бюджет неизвестен / $1,8 млн) – 6
«Дикая» (бюджет неизвестен / $1,4 млн) – 5,5
«Одиннадцать молчаливых мужчин» (310 млн рублей / $2,1 млн) – 6,1
«Мой папа – вождь» (90 млн рублей / $2,2 млн) – 6,2
Кстати, помните, что в повторный прокат выходила дилогия «Брат»? Обе части суммарно собрали неплохо для ретроспективы – 120 млн рублей.
Как фильмы собирали в прокате раньше
Декабрь-2021
- «Человек-паук: Нет пути домой» – 2,3 млрд рублей
- «Дом Gucci» – 600 млн рублей
- «Последний богатырь: Посланник тьмы» – 529 млн рублей
Январь-2022
- «Последний богатырь: Посланник тьмы» – 1,6 млрд рублей
- «Человек-паук: Нет пути домой» – 1 млрд рублей
- «Зверопой-2» – 670 млн рублей
Февраль-2022
- «Анчартед: На картах не значится» – 1 млрд рублей
- «Смерть на Ниле» – 535 млн рублей
- «Непослушник» – 273 млн рублей
Разница огромная. До февраля лидеры прокаты собирали иногда в десятки раз больше нынешних лидеров.
В 2019-м (еще до ковидных ограничений) сразу десять фильмов собрали в России больше миллиарда рублей. В 2022 году пока только три фильма (и все – в начале года) собрали миллиард.