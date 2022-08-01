Кинотеатры России придумали новый способ показа голливудских фильмов – в связке с русскими и условно бесплатно

UPD. Через несколько часов после выхода этого текста сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию «кинопродукт». Цель инициативы – привлечение внимания к проблеме отрасли кинопроката.

Весной 2022 года многие зарубежные кинокомпании отказались поставлять новые фильмы на российский рынок. С тех пор кинотеатры ставили отечественные фильмы, рейтинговые зарубежные и даже футбол.

В начале лета говорилось о поддержке московских кинотеатров – мэр Москвы Сергей Собянин предлагал компенсации, гранты и еще ряд мер для поддержки кинопроката. В России за первые полгода 2022-го на 6% сократилось количество кинотеатров, на 12% – кинозалов.

Причина в недостатке контента, хотя изначально прокатчики планировали заменить голливудские фильмы латиноамериканским и индийским кино. Основной интерес все равно вызывают зарубежные новинки.

Как показывают голливудские фильмы в России

Пиратские копии фильмов в начале июля показывали более сотни российских кинотеатров.