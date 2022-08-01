Кинотеатры России придумали новый способ показа голливудских фильмов – в связке с русскими и условно бесплатно
UPD. Через несколько часов после выхода этого текста сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила акцию «кинопродукт». Цель инициативы – привлечение внимания к проблеме отрасли кинопроката.
Весной 2022 года многие зарубежные кинокомпании отказались поставлять новые фильмы на российский рынок. С тех пор кинотеатры ставили отечественные фильмы, рейтинговые зарубежные и даже футбол.
В начале лета говорилось о поддержке московских кинотеатров – мэр Москвы Сергей Собянин предлагал компенсации, гранты и еще ряд мер для поддержки кинопроката. В России за первые полгода 2022-го на 6% сократилось количество кинотеатров, на 12% – кинозалов.
Причина в недостатке контента, хотя изначально прокатчики планировали заменить голливудские фильмы латиноамериканским и индийским кино. Основной интерес все равно вызывают зарубежные новинки.
Как показывают голливудские фильмы в России
Пиратские копии фильмов в начале июля показывали более сотни российских кинотеатров.
В конце июля появилась такая схема: сначала идет показ голливудского блокбастера, затем – российского кино. Она называется «бесплатным предсеансовым обслуживанием».
Впервые такую схему использовали в Пермском крае. Билеты на такие сеансы незначительно дороже – на 40-100 рублей, показ в высоком качестве, полный дубляж. Фильмы показывались такие:
- «Морбиус».
- «Мир юрского периода: Господство».
- «Миньоны: Грювитация».
- «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия».
- «Топ Ган: Мэверик».
Показ зарубежных фильмов без согласия студий – возможное привлечение к ответственности. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предлагала отменить этот пункт – освободить от нее кинотеатры.
Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин уточнил, что выпуск фильма без прокатного удостоверения – это административное правонарушение. Штраф на юрлицо – от 50 до 100 тысяч рублей, максимальный размер компенсации – 5 миллионов рублей.
Кто теперь будет показывать голливудские фильмы в России
Алексей Васясин, гендиректор объединенной сети «Синема парк» и «Формулы кино», рассказал, как будет работать схема с показом фильмов.
С 1 августа доступна новая услуга – «кинопродукт».
В первом продукте сети будут мультфильмы – российский «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». У «Миньонов» нет прокатного удостоверения в России, откуда будет взята копия – не уточняется. В Европе премьера прошла за два месяца до этого, но в России ее не было, так как Universal Pictures приостановила прокат фильмов в нашей стране.
Васясин уточнил, что далее в услугу может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию». Стоимость «кинопродукта» – от 168 до 670 рублей, она будет зависеть от города и времени сеанса. Доходы с продаж будет поделены только с российскими прокатчиками и продюсерами.
Васясин также сообщил РИА, что голливудский контент показывается в качестве видеоматериалов, которые не требуют прокатного удостоверения. Он сказал, что договоренностей с голливудскими студиями не было, и добавил: «Если они вернутся – мы готовы расплатиться».
В России возможно «принудительное лицензирование» – что это такое
Законопроект о нем готовился в апреле.
🎞️ «Принудительное лицензирование» – возможность легализации фильмов, сериалов и музыки из недружественных стран.
🎞️️️ Работает это так: если правообладатель отказался от договора в одностороннем порядке и на основаниях, которые не связаны с нарушением контракта, то российский лицензиат может через суд запросить лицензию.
🎞️ Оплата правообладателю в таком случае должна перечисляться на рублевый счет.
🎞️ При этом копии фильмов кинотеатры должны добывать самостоятельно.
🎞️ Процесс может оказаться долгим и затянуться на полгода-год.
Российские видеосервисы выступили против этой инициативы. По их мнению, это приведет к легализации пиратства. Официально принудительное лицензирование в России не введено.