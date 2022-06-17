В чем секрет вкуса Coca-Cola – раскладываем все факторы: химия состава, тайный ингредиент и реклама, которая внушает счастье

Возможно, тут есть связь и с некоторыми ритуалами употребления газировки – они тоже играют роль в химии нашего мозга. Хлопок открытия бутылки, шипение газировки, красивая упаковка – все это может повышать активность дофамина в нашем организме.

Маркетинг – как именно реклама кока-колы влияет на ее вкус

Coca-Cola появилась в 1886 году, и примерно с того времени началась ее активная рекламная кампания. Корпорация всегда позиционировала напиток так, будто продает не просто газировку, а жидкое счастье. Она тратит более 3,5 миллиардов долларов в год только на маркетинг.

Профессор Нью-Йоркского университета и активист пищевой промышленности Мэрион Нестле писал:

«Реклама действует на наше подсознание. Мы не любим говорить о подсознательных уровнях, потому что думаем, что мы сознательны и рациональны. Но производители газированных напитков знают нас лучше и используют это в своих интересах.

Мы думаем, что сами решили полюбить газировку, но на самом деле это нам сказали так сделать. Америка полюбила кока-колу, даже не осознавая этого. Кока-кола везде. Она сотрудничает с нашими любимыми брендами, она ставит рекламу на самых видных местах. Она символизирует свежесть. И ведь многие действительно в жаркий день пойдут пить сладкую колу, а не воду.

Напиток всегда выглядит «крутым» и «уникальным». В самой первой рекламе «Кока-Кола» изображалась не просто вкусной газировкой, а как нечто, что успокаивает нервы и улучшает самочувствие. И эта уникальность была продемонстрирована не только во вкусе, но и в маркетинговых ходах.

Компания Coca-Cola неизменно доносит до потребителя одно сильное и убедительное послание: удовольствие. Прочные и простые лозунги, такие как «Наслаждайтесь» и «Счастье», никогда не выходят из моды и легко переводятся во всем мире».