В чем секрет вкуса Coca-Cola – раскладываем все факторы: химия состава, тайный ингредиент и реклама, которая внушает счастье
Coca-Cola уходит из России. Почему она такая заметная, что это событие? Почему все любят ее вкус? Почему отличают ее даже от аналогичных напитков?
Сахар + кофеин + газы
Это вроде бы простая формула, но такая суперсмесь подсаживает.
В одном литре кока-колы содержится около 115 граммов сахара (суточная норма – 25-30). Выпивая совсем немного «Колы», мы получаем большую дозу сахара и вместе с этим кучу удовольствия. Потому что сахар сигнализирует организму, что пища полна энергии. Когда организм получает сладкое, в головном мозге активируется система вознаграждения – мезолимбический дофаминовый путь. Сахар поднимает настроение и действует как болеутоляющее: например, снижает продолжительность плача у новорожденных.
Кофеин – в одном литре содержится около 100 миллиграммов (суточная норма – 400). Кофеин усиливает сигналы катехоламинов (адреналина и дофамина), улучшает настроение и концентрацию внимания. То есть дает психостимулирующий и легкий эйфоризирующий эффект.
И газы. Они добавляют небольшое количество кислоты, которая в сочетании с сахаром усиливает эйфорическое чувство «награды». Газированные напитки заставляют организм испытывать обманчивую легкость, так как газы в нашем желудке высвобождаются из углекислого газа.
В то же время охлажденный напиток успокаивает теплую и несколько раздражительную пищевую трубку, ведущую к желудку. Мышечная память фиксирует эти ощущения и заставляет нас регулярно пить холодные напитки.
Возможно, тут есть связь и с некоторыми ритуалами употребления газировки – они тоже играют роль в химии нашего мозга. Хлопок открытия бутылки, шипение газировки, красивая упаковка – все это может повышать активность дофамина в нашем организме.
Маркетинг – как именно реклама кока-колы влияет на ее вкус
Coca-Cola появилась в 1886 году, и примерно с того времени началась ее активная рекламная кампания. Корпорация всегда позиционировала напиток так, будто продает не просто газировку, а жидкое счастье. Она тратит более 3,5 миллиардов долларов в год только на маркетинг.
Профессор Нью-Йоркского университета и активист пищевой промышленности Мэрион Нестле писал:
«Реклама действует на наше подсознание. Мы не любим говорить о подсознательных уровнях, потому что думаем, что мы сознательны и рациональны. Но производители газированных напитков знают нас лучше и используют это в своих интересах.
Мы думаем, что сами решили полюбить газировку, но на самом деле это нам сказали так сделать. Америка полюбила кока-колу, даже не осознавая этого. Кока-кола везде. Она сотрудничает с нашими любимыми брендами, она ставит рекламу на самых видных местах. Она символизирует свежесть. И ведь многие действительно в жаркий день пойдут пить сладкую колу, а не воду.
Напиток всегда выглядит «крутым» и «уникальным». В самой первой рекламе «Кока-Кола» изображалась не просто вкусной газировкой, а как нечто, что успокаивает нервы и улучшает самочувствие. И эта уникальность была продемонстрирована не только во вкусе, но и в маркетинговых ходах.
Компания Coca-Cola неизменно доносит до потребителя одно сильное и убедительное послание: удовольствие. Прочные и простые лозунги, такие как «Наслаждайтесь» и «Счастье», никогда не выходят из моды и легко переводятся во всем мире».
Какие ассоциации у вас вызывает кола? Один из самых популярных ответов последних лет – Новый год, Дед Мороз, раскрашенные фургоны. Coca-Cola намеренно надавила на праздник, который ассоциируется с волшебством, счастьем, детством.
Еще одна из их последних фишек – написать на бутылках имена людей. Чтобы установить еще более сильную личную связь между клиентом и брендом. Люди покупают кока-колу со своим именем, делятся фотографией в соцсетях и сами ее рекламируют.
Уникальный состав и вроде как секретный рецепт
Но ни смесь сахара, кофеина и газов, ни великий маркетинг не работали, если бы не уникальный узнаваемый вкус колы. Это определяющий фактор, за который все ее любят. Когда вы ее пьете, язык в равной степени чувствует сладкое, горькое, соленое, пикантное, кислые и щелочные ощущения.
При этом спросите себя – на что похожа кола? Вероятно, 100 из 100 человек ответят, что кока-кола на вкус, как кока-кола.
Он действительно не похожа ни на что другое. У колы даже существует легендарная секретная формула, которую составили в ходе вкусовых испытаний почти 200 тысячей потребителей. Есть даже версия, что официальный рецепт круглосуточно охраняется в специальном хранилище.
Что мы точно знаем о составе:
- Газированная вода – она составляет примерно 90% состава;
- Сахар;
- Кофеин – он дает легкую горечь;
- Карамель, которая производится специально для кока-колы, чтобы придать напитку характерный цвет;
- Фосфорная кислота – из-за нее кока-кола приобретает терпкость во вкусе;
- Натуральные ароматизаторы. И здесь как раз кроется секретная формула колы. Состав ароматизаторов производитель не раскрывает.
Но есть версия, что секретный рецепт все-таки раскрыт. Радиостанция Thisamericanlife утверждает, что узнала список ингредиентов и их точное количество для приготовления. Журналисты ссылаются на фотографию из редакции газеты The Atlanta Journal-Constitution от 8 февраля 1979 года. На ней изображен человек, держащий открытую книгу с рецептом. Возможно, именно там написан тот самый рецепт, созданный изобретателем кока-колы Джоном Пембертоном.
Thisamericanlife пишет, что ключевой ингредиент колы называется Merchandise 7X. Он составляет лишь один процент от состава, но играет главную роль и дает напитку уникальный вкус.
Что еще находится в составе по версии Thisamericanlife (кроме ингредиентов, о которых мы и так знаем):
- Жидкий экстракт листьев коки;
- Лимонная кислота;
- Сок лайма;
- Экстракт ванили.
И из чего состоит тот самый секретный Merchandise 7X:
- Апельсиновое масло;
- Переработанный алкоголь (который в составе на бутылке указан как «растительные экстракты»);
- Масло корицы;
- Лимонное масло;
- Масло кориандра;
- Масло мускатного ореха;
- Неролиевое масло.
Сама компания официально не подтверждала и не опровергала подлинность этого рецепта. А их архивариус говорил, что его можно считать предшественником рецепта оригинального продукта 1886 года. И что сегодняшний рецепт у напитка другой.
Еще кока-кола – единственный в мире напиток, где используется экстракт растения коки. Это указано даже в самом названии. Кола – это орех, содержащий кофеин, используемый для изготовления напитка. А кока – растение, которое тоже есть в составе. И да, ранняя кока-кола содержала кокаин – в то время он был легальным. Именно тогда началась кола-зависимость – по понятным причинам.
Но с 1903 года он под запретом и исчез из состава. При этом в состав не перестали добавлять экстракт листьев. Теперь они обрабатываются фармацевтическими компаниями, чтобы удалить все следы запрещенного вещества.