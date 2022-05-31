15 уникальных блюд McDonald’s для меню отдельных стран: рис, фалафель, бургер со свеклой
Панзеротти (Италия)
Горячий пирожок. Внутри смесь из моцареллы и помидоров.
Овощные супы (Португалия)
Суп из нута, лука, моркови, кориандра, чеснока и шпината.
Зеленый бульон с картофелем, капустой, морковью, луком, чесноком, кабачками и чесноком. Внутри еще плавает колбаска чоризо.
Рис (Вьетнам)
Да, просто рис, но политый сладким соусом.
McAloo Tikki (Индия)
Гамбургер с картофельно-гороховой котлетой, овощным соусом, кетчупом, помидорами и луком.
Сладко-соленый макарон (Австралия)
Пирожное с двумя слоями соленой карамели и одним шоколадным.
Кебаб, салат, фалафель (Израиль)
Местная традиционная кухня разнообразно представлена в «Макдональдсе» Израиля.
Маклобстер (США и Канада)
Маклобстер появляется ограниченно – только в тех районах США и Канады, где летом добывают много омаров.
Пирог Таро (Китай, Таиланд, Гавайи)
Стандартный пирожок «Макдональдса», но с необычной начинкой: растение таро (растет в Юго-Восточной Азии) и батат.
Бубур-аям (Малайзия)
Традиционное блюдо Малайзии: рисовая каша с имбирем, курицей и овощами.
Спагетти (Филиппины)
Спагетти были стандартным блюдом «Макдональдса», но прижились только на Филиппинах.
Сырный хлеб (Бразилия)
Популярная бразильская закуска (Pão de Queijo), которая стала базовой в местном «Макдональдсе».
Киви-бургер (Новая Зеландия)
Нет, внутри бургера нет киви. Название – отсылка к птице, символу Новой Зеландии.
Но бургер все равно необычный и сытный: говяжья котлета, яйцо, свекла, помидор, салат, сыр, лук, горчица и кетчуп.
Шоколадное мороженое (Сингапур)
Стандартные виды мороженого «Макдональдс», но в Сингапуре есть еще их шоколадные версии.