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15 уникальных блюд McDonald’s для меню отдельных стран: рис, фалафель, бургер со свеклой

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Панзеротти (Италия)

Горячий пирожок. Внутри смесь из моцареллы и помидоров. 

Овощные супы (Португалия)

Суп из нута, лука, моркови, кориандра, чеснока и шпината.

Зеленый бульон с картофелем, капустой, морковью, луком, чесноком, кабачками и чесноком. Внутри еще плавает колбаска чоризо. 

10 блюд, которые McDonald’s вычеркнул из меню: бургер с ананасом, пицца и другие
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Рис (Вьетнам)

Да, просто рис, но политый сладким соусом. 

McAloo Tikki (Индия)

Гамбургер с картофельно-гороховой котлетой, овощным соусом, кетчупом, помидорами и луком. 

Сладко-соленый макарон (Австралия)

Пирожное с двумя слоями соленой карамели и одним шоколадным.  

Кебаб, салат, фалафель (Израиль)

Местная традиционная кухня разнообразно представлена в «Макдональдсе» Израиля.

Маклобстер (США и Канада)

Маклобстер появляется ограниченно – только в тех районах США и Канады, где летом добывают много омаров.

Пирог Таро (Китай, Таиланд, Гавайи)

Стандартный пирожок «Макдональдса», но с необычной начинкой: растение таро (растет в Юго-Восточной Азии) и батат. 

Бубур-аям (Малайзия)

Традиционное блюдо Малайзии: рисовая каша с имбирем, курицей и овощами. 

Спагетти (Филиппины)

Спагетти были стандартным блюдом «Макдональдса», но прижились только на Филиппинах.

Сырный хлеб (Бразилия)

Популярная бразильская закуска (Pão de Queijo), которая стала базовой в местном «Макдональдсе».  

Киви-бургер (Новая Зеландия)

Нет, внутри бургера нет киви. Название – отсылка к птице, символу Новой Зеландии.

Но бургер все равно необычный и сытный: говяжья котлета, яйцо, свекла, помидор, салат, сыр, лук, горчица и кетчуп.

Шоколадное мороженое (Сингапур)

Стандартные виды мороженого «Макдональдс», но в Сингапуре есть еще их шоколадные версии. 

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