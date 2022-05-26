10 блюд, которые McDonald’s вычеркнул из меню: бургер с ананасом, пицца и другие
Пицца
В 80-х огромная семейная пицца подавалась в McDonald’s на специальном подносе, который возвышался над столиком. Она называлась «Макпиццей», и McDonald’s недавно вспоминал ее в твиттере.
Пицца в меню McDonald’s продержалась до конца 90-х. Business Insider пишет, что это типичная проблема компании – эксперименты проваливаются, McDonald’s успешен только в нише бургеров и картошки-фри. Сейчас пицца продается только в одном McDonald’s – в Орландо, штат Флорида. Это самый большой ресторан в США с разнообразным меню.
McDonald’s отказался от пиццы, потому что она «не соответствует драйву фаст-фуда». Ведь пиццу обычно заказывают для неторопливых посиделок.
Макспагетти
Классическое блюдо – спагетти, фрикадельки и томатный соус. Сейчас спаггетти продаются только в двух ресторанах McDonald’s. В 2021 году они попали в тренды соцсетей – и так люди узнали, что вообще такое блюдо было в меню.
Реально попробовать эти макспаггетти на Филиппинах – там оно все еще основное блюдо.
Хулабургер
Обычный бургер, но вместо мяса – ананас. Придуман в начале 60-х для католиков, которые соблюдают пост. Но рыбные блюда McDonald’s были популярнее у верующих.
McStuffins
Блюдо продержалось в меню всего один, 1993 год. Это багет, где внутри запечена смесь из сыра, колбасы и курицы терияки.
Arch Deluxe
McDonald’s рекламировал этот гамбургер через ролики, где дети с отвращением его пробуют – потому что он для взрослых и утонченных людей. В другом ролике Рональд Макдональд ест гамбургер в партии гольфа и за игрой в бильярд.
Всего McDonald’s потратил $300 млн на маркетинг и производство Arch Deluxe, но в 2000 году отказался от «элитного гамбургера».
Его состав: булочка из картофельной муки, говядина, бекон, листья салата, помидор, сыр, лук, кетчуп, майонез и дижонская горчица.
McLean Deluxe
В 80-90-х McDonald’s запускал в оборот неожиданные блюда. Например, «здоровый бургер»: 90% постной говядины + 10% морских водорослей. Он продержался в меню всего пять лет, потому что был сухим и невкусным.
Жареный сэндвич с ростбифом
Блюдо для обеспеченной аудитории, которое раскручивалось рекламой через слоган «McDonald’s – это мое место». Производство оказалось дорогим, и сэндвич не окупился.
Фруктовая закуска с грецкими орехами
Была в меню с 2005-го по 2013-й. Но не получила хорошего спроса.
McAfrica
Это лаваш с говядиной и овощами, который McDonald’s убрал из меню после критики. Людей смущало слово «Африка» в названии – там ведь продолжается голод.
Полноценный ужин
В 1991-м McDonald’s тестировал формат фирменного ужина, который включал: пиццу, спагетти, лазанью, картофельное пюре с подливой и арахисовый пирог. Но полноценно ужин так и не стал частью меню.