10 блюд, которые McDonald’s вычеркнул из меню: бургер с ананасом, пицца и другие

Пицца в меню McDonald’s продержалась до конца 90-х. Business Insider пишет, что это типичная проблема компании – эксперименты проваливаются, McDonald’s успешен только в нише бургеров и картошки-фри. Сейчас пицца продается только в одном McDonald’s – в Орландо, штат Флорида. Это самый большой ресторан в США с разнообразным меню.

McDonald’s отказался от пиццы, потому что она «не соответствует драйву фаст-фуда». Ведь пиццу обычно заказывают для неторопливых посиделок.