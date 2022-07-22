Тайны чипсов Pringles: почему продаются в банках и зачем создатель похоронил в этой банке собственный прах

Как появились чипсы Pringles и та самая банка: помогли писатель-фантаст и химик, чей прах хранится в банке Pringles

Впервые Pringles появились в магазинах США в конце 60-х. Но разработка чипсов велась еще с 50-х. Тогда люди много жаловались, что чипсы в пакетах слишком жирные и быстро портятся. И химик Фредрик Бор потратил два года, чтобы придумать идею всей жизни – чипсы в форме седла, которые хранятся в трубчатой банке.

Идея Бора не сразу прижилась – чипсы получались невкусными. Но Бор уже потом прославился как автор идеи и даже завещал, чтобы часть его праха хранилась в банке Pringles. Сначала семья воспринимала это как шутку, но после смерти Бора его дети собрались в магазине, чтобы решить, какую банку купить. Остановились на Pringles с классическим вкусом.