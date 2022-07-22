Тайны чипсов Pringles: почему продаются в банках и зачем создатель похоронил в этой банке собственный прах
Как появились чипсы Pringles и та самая банка: помогли писатель-фантаст и химик, чей прах хранится в банке Pringles
Впервые Pringles появились в магазинах США в конце 60-х. Но разработка чипсов велась еще с 50-х. Тогда люди много жаловались, что чипсы в пакетах слишком жирные и быстро портятся. И химик Фредрик Бор потратил два года, чтобы придумать идею всей жизни – чипсы в форме седла, которые хранятся в трубчатой банке.
Идея Бора не сразу прижилась – чипсы получались невкусными. Но Бор уже потом прославился как автор идеи и даже завещал, чтобы часть его праха хранилась в банке Pringles. Сначала семья воспринимала это как шутку, но после смерти Бора его дети собрались в магазине, чтобы решить, какую банку купить. Остановились на Pringles с классическим вкусом.
После разработки Бора за технологию Pringles взялись другие люди. Самый необычный среди них – писатель-фантаст Джин Вулф, который разработал машину для производства чипсов нетипичной формы.
Сначала люди не приняли идею Pringles. Владелец супермаркетов Фил Лемперт объяснял, что в 60-х в моде был индивидуализм: «Людям не нравились чипсы одинаковой формы. Они любили отыскивать чипсы побольше, самые маленькие или в форме прически Элвиса Пресли».
Но уже за первое десятилетие Pringles уверенно и заняла почти 20% от всего рынка чипсов. И у Pringles сейчас пять заводов в мире (США, Китай, Бельгия, Польша, Малайзия).
Почему Pringles – не чипсы в США, но могут ими называться в других странах
Технология Pringles отличается от большинства других чипсов. Вместо обжаренного картофеля Pringles использует сочетание обезвоженного картофеля, крахмала и пшеничной муки. Поэтому у них чипсы больше напоминают просто хрустящую закуску, а не картошку. И по этой причине они хранятся в плотной банке – в обычном пакете они бы разломались.
Производители других чипсов спорили со статусом Pringles, который называет свой продукт чипсами. Конкуренты даже выпускали рекламу, где называли Pringles «эрзац-продуктом». Управление по контролю за продуктами США в 1975 году признало, что Pringles могут считаться криспами, но не картофельными чипсами. Компания должна крупным, а не мелким шрифтом писать о главной технологии производства.
Был даже случай, когда Pringles специально доказывал, что их продукция не является картофельными чипсами. Это было в Великобритании, где продукты на основе картошки облагаются специальным налогом.
Что обозначает название Pringles? Есть три версии
- Возможно, производитель чипсов использовал патент ученого Майкла Прингла;
- Также есть предположение, что два сотрудника компании жили на Прингл-Авеню;
- Компания случайно нашла имя Прингл из телефонной книги Цинциннати – и так сделала бренд.
Самая яркая история с именем Pringles случилась в 2006-м. Два американских студента ради шутки написали в википедии, что символ Pringles – усатый пекарь Джулиус Прингл. Эта правка статьи так долго держалась, пока компания не утвердила, что действительно – имя талисмана Прингла – Джулиус.