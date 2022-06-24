Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров

Как Александров придумал сырок имени себя: бизнес забуксовал, и не знал, чем заняться после 60

Александрову повезло, что в конце 90-х Россия запретила ввоз некоторых товаров из Беларуси и стран Прибалтики. Среди них как раз и были глазированные сырки. «Ростагроэкспорт» покрыл нехватку миллиона сырков в день (да, столько нужно России). Бизнес почти безальтернативно царствовал до начала нулевых, пока в страну не пришли сырки иностранных брендов – они отвоевывали людей ярким маркетингом.

Александров же почти не вкладывался в раскрутку, потому что все и так знали, что есть сырок «Ростагроэкспорт». Первая большая реклама сырка появляется в 2006 году. Актриса Галина Польских говорит в камеру: «Я обожаю сливочные сырки «Ростагроэкспорт». Они такие свежие и вкусные. «Ростагроэкспорт» – сырок, который мы любим».

Позже Александров признавался, что реклама провалилась – никто не узнавал Польских: «Она в конце 1960-х классно сыграла в фильме «Журналист». Мы поэтому ее и пригласили. Только потом сообразили, что она уже старая и давно не снималась».

В автобиографии «Сырок» Александров рассказывал, что купил много книг по маркетингу и искал рекламных специалистов по всему миру. Но никто не брал ответственность, что их стратегия сработает.