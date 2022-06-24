Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров
Борис Александров – один из главных русских бизнесменов. В 90-х он основал компанию «Ростагроэкспорт», а с середины нулевых его фамилию с инициалами все знали из-за глазированного сырка, который стоил дороже других. В 2020-м Александров умер, и его мемный бренд переживает тяжелые времена.
Как Александров придумал сырок имени себя: бизнес забуксовал, и не знал, чем заняться после 60
Александрову повезло, что в конце 90-х Россия запретила ввоз некоторых товаров из Беларуси и стран Прибалтики. Среди них как раз и были глазированные сырки. «Ростагроэкспорт» покрыл нехватку миллиона сырков в день (да, столько нужно России). Бизнес почти безальтернативно царствовал до начала нулевых, пока в страну не пришли сырки иностранных брендов – они отвоевывали людей ярким маркетингом.
Александров же почти не вкладывался в раскрутку, потому что все и так знали, что есть сырок «Ростагроэкспорт». Первая большая реклама сырка появляется в 2006 году. Актриса Галина Польских говорит в камеру: «Я обожаю сливочные сырки «Ростагроэкспорт». Они такие свежие и вкусные. «Ростагроэкспорт» – сырок, который мы любим».
Позже Александров признавался, что реклама провалилась – никто не узнавал Польских: «Она в конце 1960-х классно сыграла в фильме «Журналист». Мы поэтому ее и пригласили. Только потом сообразили, что она уже старая и давно не снималась».
В автобиографии «Сырок» Александров рассказывал, что купил много книг по маркетингу и искал рекламных специалистов по всему миру. Но никто не брал ответственность, что их стратегия сработает.
На 60-летнем юбилее Александров говорил, что не знает, чем «вообще человек после шестидесяти может заниматься». И примерно тогда он задумался, что в России появляется класс обеспеченных людей, но при этом для них нет в магазинах премиальных молочных продуктов. Так и появился сырок «Б.Ю. Александров», который стоил на старте 15 рублей – в три раза дороже других сырков.
Почему именно такое название? Александров говорит, что сначала его зацепила мысль из книги – название бренда должно быть коротким. И он попросил дочь Екатерину написать на эту тему дипломную работу. Александрову понравился бренд Дженнифер Лопес – Jlo. Так были придуманы сырки для детей – «Крок» и «Йо-Йо», но оставался вопрос, как назвать новый сырок премиум-сегмента.
Александров вспоминает, что название со своей фамилией придумал не он: «Коллеги предложили назвать марку «Б. Ю. Александров», поскольку в Москве я довольно известная личность и, наверное, ребята хотели сделать мне приятное».
Сначала никто не оценил хода – как творожный сырок может быть премиальным? В компании идею воспринимали как «блажь основателя». Но Александров настаивал и подкрепил статус сырка качеством. «Никаких компромиссов! Бельгийский шоколад (а не просто глазурь), отборная мадагаскарская ваниль, творог из свежайшего молока и сливочное масло высшего качества», – писал в своей книге Александров.
Магазины сначала неохотно продавали сырки – всю партию не удавалось продать. Александров настоял, чтобы элитные сырки завозились в магазины небольшими партиями – люди бы к ним привыкали постепенно и создавали спрос. Тактика Александрова сыграла – его сырки скоро продавались до полумиллиона штук в день.
Александров всегда объяснял, что для человека с зарплатой в 40-60 тысяч рублей в месяц не проблема переплатить за качество 20 рублей. Так сырки «Б.Ю. Александров» стали в России мемом и символом продукта, который могут себе позволить только богатые люди.
Что стало с брендом «Б.Ю. Александров» после смерти основателя: суды дочек, переименование
В 2022 году Forbes выпустил расследование о том, что за два года после смерти Александрова произошло с его брендом. Краткая история:
- Дочь Александрова Екатерина подала в суд на компанию «Ростагроэкспорт», требуя 1,49 млрд рублей возмещения убытков и уничтожить всю продукцию с названием «Б.Ю. Александров».
- Суд происходит, потому что Александрове не выплачивается роялти от продаж. После смерти отца она передала права на бренд «Ростагроэкспорту», но считает, что компания нарушила обязательства.
- Также на деньги претендует другая дочь Александрова – Наталья Кокота. У нее проходит отдельный суд с Александровой за право на роялти.
- «Ростагрокомплекс» теперь продает сырки «Б.Ю. Александров» под новым брендом «А. Ростагрокомплекс». По словам компании, качество продукта не изменится.