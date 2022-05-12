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#Технологии

Чем латте отличается от капучино

red cover / global look press

Капучино и латте – два самых популярных кофейных напитка с добавлением молока. Их основа – эспрессо (горячий молотый кофе) и молоко. Да, одинаковый состав, но дальше идут нюансы.

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Рецепт капучино и латте отличается в разных кофейнях. Но есть общие правила, которые делают между ними разницу.

Латте – это больше молока (обычно 85% и 15% эспрессо) и мало пены (0,5 см), а капучино – это шапка из пены (1 см) и меньше молока (65%).

Еще одна особенность латте – молоко для него греется на пару. Это, конечно, если делать по каноническому рецепту. Бариста из Бруклина Фабрицио Франко рассказывает, каким получается идеальный латте: «Бархатистое парное молоко полностью смешивается с эспрессо, с небольшим слоем тонкой пены на поверхности напитка». Для капучино молоко тоже делается на пару, но для пенки туда добавляется больше воздуха.

Главное вкусовое отличие – крепость. Из-за большего соотношения эспрессо капучино ощущается более кофейным, а латте – более молочным напитком.

Капучино

imagobroker / global look press

tpg / global look press

Starbucks пишет, что различие латте и капучино кроется в мастерстве баристы, который должен уловить нюансы:

Латте – это слои эспрессо и парного молока, смешиваются вместе и покрываются легким слоем пены. Напиток более сливочный, а аромат кофе более тонкий.

Starbucks

Капучино – Темный, насыщенный эспрессо под сглаженным и растянутым слоем густой пены. Баланс воздушной пены и эспрессо.

А что значат эти слова – латте и капучино?

Супербыстрое объяснение.

Капучино появился в ХIX веке в Австрии, а само слово – итальянское, отсылает к красно-коричневому цвету рясы монахов ордена капуцинов. 

С латте все еще проще. Latte – «молоко» по-итальянски.

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