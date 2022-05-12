Чем латте отличается от капучино

Рецепт капучино и латте отличается в разных кофейнях. Но есть общие правила, которые делают между ними разницу.

Латте – это больше молока (обычно 85% и 15% эспрессо) и мало пены (0,5 см), а капучино – это шапка из пены (1 см) и меньше молока (65%).

Еще одна особенность латте – молоко для него греется на пару. Это, конечно, если делать по каноническому рецепту. Бариста из Бруклина Фабрицио Франко рассказывает, каким получается идеальный латте: «Бархатистое парное молоко полностью смешивается с эспрессо, с небольшим слоем тонкой пены на поверхности напитка». Для капучино молоко тоже делается на пару, но для пенки туда добавляется больше воздуха.

Главное вкусовое отличие – крепость. Из-за большего соотношения эспрессо капучино ощущается более кофейным, а латте – более молочным напитком.