Джеймс Кромвель
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#Джеймс Кромвель

Актер из «Зеленой мили» и «Молодого Папы» приклеил себя к прилавку Starbucks в Нью-Йорке – это протест из-за более дорогого молока для веганов

82-летний актер Джеймс Кромвель пришел в нью-йоркский Starbucks и устроил протест: сел на прилавок и приклеил руки к нему. На футболке Кромвеля была надпись «Свобода животным», рядом с ним себя приклеил к стойке активист организации за права животных PETA.

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Кромвель объяснил смысл акции – это протест против стоимости растительного молока, которое в Starbucks дороже молока животного происхождения. Трансляцию с акции транслировала PETA, которая опубликовала петицию против Starbucks. Ее подписало 135 тысяч человек – в том числе, Пол Маккартни. В PETA говорят, что другие кофейни США продают животное и растительное молоко по одной цене. 

Кромвель поддержал петицию и эмоционально требовал снижать цену на веганское молоко:

«Больше 13 тысяч покупателей интересуются: когда вы перестанете загребать огромную прибыль, пока ваши клиенты, животные и окружающая среда страдают?

Коровы делают молоко по той же причине, что и люди, – кормить детей. Но в молочной промышленности детей забирают сразу после родов – коровы-мамы днями плачут о своих детенышах».

Полиция приехала на вызов и попросила Кромвеля с активистом уйти из Starbucks. На это потребовалось полчаса. Пока полиция разбиралась, Starbucks был закрыт для посетителей. Как Кромвель отклеил руки – неизвестно, но журналистам он потом показал, что его ладони все еще в клее.

Starbucks аккуратно прокомментировал акцию Кромвеля: «Мы уважаем право клиентов высказывать свое мнение. Все могут изменить состав напитка за дополнительную плату и добавить молоко из сои, кокоса, миндаля. Так же, как и, например, сироп. Цены варьируются от кофейни к кофейне».

В каких фильмах и сериалах играл Кромвель? И почему он радикальный активист?

  • «Зеленая миля»
  • «Я, робот»
  • «Человек-паук 3: Враг в отражении»
  • «Артист»
  • «Подпольная империя»
  • «Молодой Папа»
  • «Американская история ужасов»
  • «Наследники»
  • «Бэйб: Четвероногий малыш» (номинация «Оскара» за лучшую роль второго плана)

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И как раз на съемках «Бэйба» (это история об умном поросенке) в 1994 году Кромвель стал веганом. Он уже был тогда вегетарианцем – после посещения техасской скотобойни. 

zumapress / global look press

Полиция трижды задерживала Кромвеля на зоозащитных акциях. В 2017-м он отказался платить штраф за участие в незаконном протесте и пробыл неделю в тюрьме. 

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