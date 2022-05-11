Актер из «Зеленой мили» и «Молодого Папы» приклеил себя к прилавку Starbucks в Нью-Йорке – это протест из-за более дорогого молока для веганов
82-летний актер Джеймс Кромвель пришел в нью-йоркский Starbucks и устроил протест: сел на прилавок и приклеил руки к нему. На футболке Кромвеля была надпись «Свобода животным», рядом с ним себя приклеил к стойке активист организации за права животных PETA.
Кромвель объяснил смысл акции – это протест против стоимости растительного молока, которое в Starbucks дороже молока животного происхождения. Трансляцию с акции транслировала PETA, которая опубликовала петицию против Starbucks. Ее подписало 135 тысяч человек – в том числе, Пол Маккартни. В PETA говорят, что другие кофейни США продают животное и растительное молоко по одной цене.
Кромвель поддержал петицию и эмоционально требовал снижать цену на веганское молоко:
«Больше 13 тысяч покупателей интересуются: когда вы перестанете загребать огромную прибыль, пока ваши клиенты, животные и окружающая среда страдают?
Коровы делают молоко по той же причине, что и люди, – кормить детей. Но в молочной промышленности детей забирают сразу после родов – коровы-мамы днями плачут о своих детенышах».
Полиция приехала на вызов и попросила Кромвеля с активистом уйти из Starbucks. На это потребовалось полчаса. Пока полиция разбиралась, Starbucks был закрыт для посетителей. Как Кромвель отклеил руки – неизвестно, но журналистам он потом показал, что его ладони все еще в клее.
Starbucks аккуратно прокомментировал акцию Кромвеля: «Мы уважаем право клиентов высказывать свое мнение. Все могут изменить состав напитка за дополнительную плату и добавить молоко из сои, кокоса, миндаля. Так же, как и, например, сироп. Цены варьируются от кофейни к кофейне».
В каких фильмах и сериалах играл Кромвель? И почему он радикальный активист?
- «Зеленая миля»
- «Я, робот»
- «Человек-паук 3: Враг в отражении»
- «Артист»
- «Подпольная империя»
- «Молодой Папа»
- «Американская история ужасов»
- «Наследники»
- «Бэйб: Четвероногий малыш» (номинация «Оскара» за лучшую роль второго плана)
И как раз на съемках «Бэйба» (это история об умном поросенке) в 1994 году Кромвель стал веганом. Он уже был тогда вегетарианцем – после посещения техасской скотобойни.
Полиция трижды задерживала Кромвеля на зоозащитных акциях. В 2017-м он отказался платить штраф за участие в незаконном протесте и пробыл неделю в тюрьме.