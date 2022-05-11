Актер из «Зеленой мили» и «Молодого Папы» приклеил себя к прилавку Starbucks в Нью-Йорке – это протест из-за более дорогого молока для веганов

Кромвель поддержал петицию и эмоционально требовал снижать цену на веганское молоко:

«Больше 13 тысяч покупателей интересуются: когда вы перестанете загребать огромную прибыль, пока ваши клиенты, животные и окружающая среда страдают? Коровы делают молоко по той же причине, что и люди, – кормить детей. Но в молочной промышленности детей забирают сразу после родов – коровы-мамы днями плачут о своих детенышах».

Полиция приехала на вызов и попросила Кромвеля с активистом уйти из Starbucks. На это потребовалось полчаса. Пока полиция разбиралась, Starbucks был закрыт для посетителей. Как Кромвель отклеил руки – неизвестно, но журналистам он потом показал, что его ладони все еще в клее.

Starbucks аккуратно прокомментировал акцию Кромвеля: «Мы уважаем право клиентов высказывать свое мнение. Все могут изменить состав напитка за дополнительную плату и добавить молоко из сои, кокоса, миндаля. Так же, как и, например, сироп. Цены варьируются от кофейни к кофейне».

В каких фильмах и сериалах играл Кромвель? И почему он радикальный активист?