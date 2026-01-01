Pringles

Инфо
Торговая марка пшенично-картофельных чипсов
Дата основания
1968 г.
Лента
Материалы
Материалы
Тайны чипсов Pringles: почему продаются в банках и зачем создатель похоронил в этой банке собственный прах
#Pringles
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