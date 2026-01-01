Гематоген

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Профилактическое средство, которое содержит железо и стимулирует кроветворение
Год появления
1890
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Материалы
Правда, что гематоген состоит из бычьей крови? Зачем он вообще нужен и почему это едят?
#медицина
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