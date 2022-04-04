Откуда взялись галлоны, баррели, пинты: почему в них измеряются бензин, нефть, пиво и почему нельзя все просто считать в литрах
Баррель (barrel, «бочка» по-английски) – слово, которое мы постоянно видим в новостях, когда заходит речь о ценах на нефть. В других ситуациях мы почти не слышим о барреле, но слово задействовано не только в нефтяных сделках.
Почему нефть измеряется в баррелях?
В 1859 году в Пенсильвании нефтедобытчик Эдвин Дрейк сначала использовал умывальники для хранения нефти. Но ее стало слишком много – и тогда помогли бочки из дерева, у которых не было единого стандарта. Сначала все договорили, что баррель нефти – это 40 галлонов, но позже правительство США приняло единый стандарт барреля (для любой продукции) – 42 галлона.
Скоро оказалось, что перевозить нефть в деревянных бочках – убыточно. Один галлон нефти стоил 10 центов, а пустая бочка – пару долларов. К концу XIX века появились нефтепроводы, а нефть стали доставлять по огромным цистернам.
Сейчас нефть в бочках перевозят редко (и, конечно, бочки не деревянные, а металлически). Обычно нефть хранят и доставляют в цистернах. Но баррель все равно остался привычной единицей для ценообразования нефти.
Баррель, галлоны, бушель, пинта. А сколько это в литрах?
Тут можно запутаться, потому что даже у барреля есть несколько версий.
- Американский нефтяной баррель – 42 галлона – 158,9 литра.
- Еще есть просто американский баррель – 31,5 галлона – 119,2 литра.
Баррель как единицу измерения ввела Великобритания. Тогда все отталкивалось от пива. И в разное время (и в зависимости от алкоголя – эль или пиво) баррель менял свой объем: от 34 элевых галлонов (159 литров) до 36 английских галлонов (163 литра).
У Англии есть даже свой баррель – для измерения сыпучих веществ. Один баррель – 163,66 литра.
Вы уже заметили, что при подсчете даже галлон в американских и английских подсчетах имеет разный объем.
Для разных жидкостей существует свой стандарт галлона, но есть два основных:
- Американский жидкостный галлон – 3,7 литра.
- Английский галлон – 4,5 литра.
Что такое пинта? Обычно – восьмая часть галлона, но тоже есть несколько вариантов. Сейчас пинта в основном распространена Великобритании и только для продажи пива
- 1 английская пинта – 0,56 литра.
- 1 американская жидкая пинта – 0,47 литра.
- 1 американская сухая пинта – 0,55 литра.
- 1 китайская пинта – 0,64 литра.
Что такое бушель? Это единица измерения для сыпучих товаров. 1 бушель – 36,3 литра