Откуда взялись галлоны, баррели, пинты: почему в них измеряются бензин, нефть, пиво и почему нельзя все просто считать в литрах

Сейчас нефть в бочках перевозят редко (и, конечно, бочки не деревянные, а металлически). Обычно нефть хранят и доставляют в цистернах. Но баррель все равно остался привычной единицей для ценообразования нефти.

Баррель, галлоны, бушель, пинта. А сколько это в литрах?

Тут можно запутаться, потому что даже у барреля есть несколько версий.

Американский нефтяной баррель – 42 галлона – 158,9 литра.

Еще есть просто американский баррель – 31,5 галлона – 119,2 литра.

Баррель как единицу измерения ввела Великобритания. Тогда все отталкивалось от пива. И в разное время (и в зависимости от алкоголя – эль или пиво) баррель менял свой объем: от 34 элевых галлонов (159 литров) до 36 английских галлонов (163 литра).

У Англии есть даже свой баррель – для измерения сыпучих веществ. Один баррель – 163,66 литра.