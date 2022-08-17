Почему Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными: «менструальная бедность» и психологический дискомфорт

Не у всех хватает денег на прокладки – сказывается пандемия и кризис стоимости жизни

Понятие period poverty (менструальная бедность) описывает ситуацию, когда во время менструации человек не может купить необходимые средства гигиены из-за низкого дохода. Проблема существует уже на протяжении десятилетий, но термин менструальной бедности и исследование способов борьбы с ней появились не так давно.

В Британии проблема оказалась массовой – на нее негативно влияли сначала пандемия коронавируса, а теперь и кризис стоимости жизни, усугубляющийся ростом цен на энергоносители.

The Guardian подсчитывал в 2020 году, что на базовые средства интимной гигиены уходит около 13 фунтов в месяц (около 1000 рублей). Сложности с их покупкой испытывали тогда 30% девушек от 14 до 21 года, а уже через год это число выросло до 36%. Часть из них сокращала расходы на еду, одежду или другие средства гигиены ради покупки тампонов и прокладок, больше 70% заменяли их туалетной бумагой.