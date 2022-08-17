Почему Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными: «менструальная бедность» и психологический дискомфорт
Шотландия уже несколько лет ведет кампанию по бесплатной выдаче средств интимной гигиены, необходимых в период менструации. Они были доступны в школах, колледжах и университетах, но теперь власти пошли еще дальше – и сделали их бесплатными для всех нуждающихся.
Не у всех хватает денег на прокладки – сказывается пандемия и кризис стоимости жизни
Понятие period poverty (менструальная бедность) описывает ситуацию, когда во время менструации человек не может купить необходимые средства гигиены из-за низкого дохода. Проблема существует уже на протяжении десятилетий, но термин менструальной бедности и исследование способов борьбы с ней появились не так давно.
В Британии проблема оказалась массовой – на нее негативно влияли сначала пандемия коронавируса, а теперь и кризис стоимости жизни, усугубляющийся ростом цен на энергоносители.
The Guardian подсчитывал в 2020 году, что на базовые средства интимной гигиены уходит около 13 фунтов в месяц (около 1000 рублей). Сложности с их покупкой испытывали тогда 30% девушек от 14 до 21 года, а уже через год это число выросло до 36%. Часть из них сокращала расходы на еду, одежду или другие средства гигиены ради покупки тампонов и прокладок, больше 70% заменяли их туалетной бумагой.
Так как проблема сильнее всего затрагивает молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, власти ввели бесплатную выдачу тампонов и прокладок в учебных заведениях. Правда, на деле она работала не всегда – около 30% девушек и женщин не могли получить тампоны и прокладки, потому что они не всегда были в наличии.
Среди других проблем с бесплатной выдачей часто называется сохраняющаяся стигматизация темы. Из-за нее учащиеся, в особенности подростки, испытывают смущение и дискомфорт, обращаясь за тампонами и прокладками.
Борьба со стигматизацией и уважение достоинства – как Шотландия шла к закону
В Шотландии кампанию за бесплатную выдачу средств интимной гигиены начала депутат парламента Моника Леннон в 2016 году. Уже через два года власти ввели бесплатную выдачу в учебных заведениях, а еще через два года приняли тот самый Period Products Act – теперь он вступил в силу и сделал средства гигиены бесплатными для всех. Всего с 2017 года Шотландия инвестировала больше 27 миллионов фунтов (почти 2 миллиарда рублей) в эти программы.
Получить прокладки и тампоны можно в точках, которые отображаются в специальном приложении PickupMyPeriod. Одним из важнейших принципов работы схемы, прописанных в законе, стало уважение достоинства.
Оно предполагает, что люди, обращающиеся за средствами, не должны испытывать смущение или какой-либо дискомфорт, а вся процедура должна учитывать принципы «нормализации и наглядности». Таким образом власти Шотландии стараются побороть стигматизацию темы. Параллельно с бесплатной выдачей они финансируют образовательные сайты для работодателей и школьные ресурсы по менструальному циклу.
«Горжусь тем, чего мы достигли в Шотландии. Мы первые, но не последние», – написала Моника Леннон после вступления закона в силу. Похожую инициативу рассматривает Северная Ирландия, в Южной Корее и Новой Зеландии средства интимной гигиены бесплатно выдают в учебных заведениях.