Где можно купить айфон 14 в России – изучаем все варианты и сравниваем цены
7 сентября компания Apple представила айфон 14. Напоминаем: официально Apple отказалась от поставок новинок на российский рынок. На продажи новой модели айфона это не повлияет – Россия завозит смартфоны по параллельному импорту (о нем – тут). Прямо сейчас разные модели айфона 14 уже доступны для заказа в магазинах. Цены на линейку айфона 13 в это время падают.
Кто уже продает айфон 14 – отличаются ли цены и как их заказать в разных местах
Официальные расценки на айфоны 14, которые действуют в США (мы округляли суммы при переводе в рубли):
- Айфон 14 – от $799 (48 тысяч рублей по текущему курсу);
- Айфон 14 Plus – от $899 (54 тыс);
- Айфон 14 Pro – от $999 (60 тыс);
- Айфон 14 Pro Max – от $1099 (66 тыс).
Re:Store добавил новые айфоны на сайт, но пока не сообщает об открытых продажах. Зато сеть «М.Видео – Эльдорадо» объявила о предзаказе на айфон 14 еще до официальной презентации. Тогда нужно было оформить онлайн-сертификат на 50 тысяч рублей. Он считался частичной гарантированной оплатой за будущий смартфон.
По таким ценам там можно предзаказать новый Plus:
Сейчас «М.Видео» предлагает рассрочку 0-0-24 при заказе айфона. Еще есть кэшбек 3% и пояснение по датам доступности товаров – пока они ориентировочные. Интересно, что по некоторым товарам указаны доставка и самовывоз в течение трех месяцев. Любой айфон 14 можно купить там только по предзаказу. Так все устроено и в «Эльдорадо».
Компания Caviar объявила предзаказ на Pro-версии айфона 14. Там можно купить золотой, серебряный, графитовый и темно-фиолетовый айфон. Цены варьируются в пределах 109-125 тысяч рублей.
МТС советует людям сделать предзаказ айфона. Несколько причин, почему это выгодно:
- В момент получения не изменится цена;
- Сразу дается годовая гарантия;
- Кэшбек – 2%;
- МТС обещает вернуть деньги, если человек передумает.
Цена на базовую версию айфона 14 начинается в МТС с 85 тысяч рублей. Там же уже прописаны характеристики и стоимость модели Plus. У нее отсчет начинается с 95 тысяч. Напоминаем: Plus – замена для модели mini. Она имела плохие показатели продаж. Pro и Pro Max стоят в МТС минимум 105 и 115 тысяч рублей. Конкретная цена зависит от заявленного объема памяти.
«Связной» еще не объявил цены, но уже готов подарить бонусы:
«Яндекс Маркет» снизил комиссию для продавцов до 0,1% – это правило распространяется на пиковое время продаж. С 16 сентября там уже доступен заказ любых моделей айфона 14 (нет только Plus). Цены пока выше, чем в обычных магазинах. Например, версию Pro с конфигурацией памяти 128 Гб можно взять почти за 143 тысячи рублей. Но и получить уже 23 сентября.
Еще «Яндекс Маркет» готов вернуть пользователям сразу 10% от покупки баллами Плюса. Пока «Яндекс Маркет» показывает рядом несколько варианты доступных айфонов.
Что еще надо знать о продаже айфона 14 в России – когда их точно завезут в Россию
• Массовые поставки айфонов во все места ожидаются в начале октября. В Россию айфоны попадут позже, чем в другие страны. Это не касается серого импорта – по нему отдельные модели уже появляются на рынке. Стоят дороже, выбора почти нет, за гарантию никто не отвечает. Корреспондент «Известий» проверил на собственном примере – купить такой айфон можно.
• Apple объявляла, что цены на айфоны останутся прежними. Оказалось, что эта информация касалась только США. Appleinsider сравнивал стоимость различных моделей айфона 14 и первоначальную цену на айфон 13. Подорожание действительно произошло: в России стоимость пока выросла на 5 тысяч рублей. Все может измениться, если возникнут сложности с завозом.
• Россия проходила через рост цен на айфоны. Их взлет произошел в марте, но к маю ситуация нормализовалась. На восстановление цен повлияло в том числе и введение параллельного импорта. Завезенные через него айфоны (и любая продукция) не отличаются от официальных смартфонов Apple. Это они и есть – только изначальные поставки идут в другие страны.
• На ситуацию с продажами айфонов повлияло переориентирование на азиатский рынок. Технологическая продукция теперь попадает в Россию в том числе и через него. В августе выходило исследование от сервиса Sellematics с выводами о том, что доля продаж айфонов в официальных магазинах снизилась. Но они по-прежнему активно продаются на маркетплейсах.
• В мире уже начались официальные продажи айфона 14, Pro и Pro Max. Купить Plus можно будет только в октябре. Параллельно с этим на «Авито» сразу появились объявления об айфонах, которые можно забрать в России. Цены на них почти в два раза выше, чем в официальных магазинах. Гарантии отсутствия подделок нет никаких – сюжет об этом уже делала «Москва 24».
• За что вообще платят пользователи айфонов – мы разбирали ситуацию на примере сравнения айфона 14 и айфона 13. Базовые версии почти не отличаются, но Apple вложилась в Pro-варианты. У них убрана челка из дизайна и существенно улучшена камера. Теперь в айфонах совсем нет слотов для SIM-карты. Еще Apple добавила в них возможность экстренной спутниковой связи.