Где можно купить айфон 14 в России – изучаем все варианты и сравниваем цены

Кто уже продает айфон 14 – отличаются ли цены и как их заказать в разных местах

Официальные расценки на айфоны 14, которые действуют в США (мы округляли суммы при переводе в рубли):

Айфон 14 – от $799 (48 тысяч рублей по текущему курсу);

Айфон 14 Plus – от $899 (54 тыс);

Айфон 14 Pro – от $999 (60 тыс);

Айфон 14 Pro Max – от $1099 (66 тыс).

Re:Store добавил новые айфоны на сайт, но пока не сообщает об открытых продажах. Зато сеть «М.Видео – Эльдорадо» объявила о предзаказе на айфон 14 еще до официальной презентации. Тогда нужно было оформить онлайн-сертификат на 50 тысяч рублей. Он считался частичной гарантированной оплатой за будущий смартфон.

По таким ценам там можно предзаказать новый Plus: