Чем айфон 14 отличается от айфона 13: вырез для уведомлений, лучший дисплей в истории, сигнал о помощи через спутник
Apple провела главную презентацию в 2022 году. Показала там три версии часов Apple Watch и совсем новые наушники AirPods Pro 2 с персональной настройкой звука. Лучшее от Apple – сразу четыре версии айфона 14: базовая, Plus, Pro, Pro Max. Теперь Apple официально отказалась от мини-версии айфона. Компания заменяет ее на айфон 14 Plus с увеличенным диаметром экрана.
Какие улучшения получил айфон 14 – в чем различия с айфоном 13
• Айфон 14 и айфон 14 Plus по-прежнему работают на процессоре A15 Bionic. Apple накинула в него мелкие улучшения, если сравнивать с айфоном 13. Например, теперь айфоны стали на 25% мощнее в игровом процессе. Модели Pro одновременно получают обновленный процессор A16. Его основное преимущество перед устаревшей версией – повышенная производительность.
• Базовая модель и Plus отличаются между собой размерами экрана – 6,1 и 6,7 дюйма. Этим же Plus выделяется на фоне обычной версии айфона 13. Зато Apple отказывается от челки на дисплее, но делает это только в версиях айфона 14 Pro и Pro Max. Вместо этого там расположен вырез в форме таблетки для Face ID и фронтальной камеры. Из выреза будут появляться оповещения.
• Новый вырез в айфоне называется Dynamic Island. Смысл работы Dynamic Island в том, что на нем завязаны все уведомления. При нажатии на вырез можно получить их расширенную версию. Из таблетки можно увидеть на экране всплывающие окна для Face ID, Apple Pay, карт и обычного музыкального сервиса. Сама Apple подробно показала эту функцию на видео – лучше посмотреть.
• В айфоне впервые появляется камера на 48 Мп. Специально для нее введен работает режим профессиональной съемки ProRAW. Она на 65% больше камеры из айфона 13 и поддерживает функцию Action Mode – стабилизацию видео во время движения. В базовой модели и Plus будут несколько камер на 12 Мп. Специально для них добавлена такая же опция Action Mode.
• Вести съемку на айфон 14 станет легче в любых условиях. Тут поможет Photonic Engine. Такая система нужна для улучшения качества в момент, когда вокруг недостаточно освещения. По-другому Photonic Engine означает программную обработку любой фотографии и улучшение производительности камеры на 49%. Ночные фотографии на айфоне 14 выглядят приятнее.
• Еще одна ключевая функция для Pro-модели айфона 14 – Always on Display. Теперь дисплей смартфона можно сделать всегда включенным, но такую опцию легко отключить. Включение экрана важно для тех, кто хочет сразу видеть все уведомления. С Always on Display сочетается режим низкого энергопотребления. Получается, что яркость такого экрана будет ниже обычной.
Apple называет дисплей в айфонах 14 лучшим в истории – так в него еще никогда не вкладывались.
Что еще интересного добавлено в айфон 14 – есть ли разница в цене с айфоном 13
• Теперь айфоны смогут подключаться к спутникам, чтобы отправить просьбу о помощи. Это нужно в местах, где не работает сотовая связь. Тест функции начнется в ноябре для США и Канады, а потом распространится на весь мир. Apple утверждает, что сама отправка сообщений займет больше времени. Но в нее включены автоматические вопросы для помощи владельцу айфона.
• Айфон 14 Pro получает сразу два новых цвета (всего – четыре). В английском языке они звучат так: Deep Purple и Space Black. Если переводить, то черный вариант в новой версии стал еще темнее. Apple вообще называет его космическим черным. Есть и важное – темно-фиолетовая расцветка айфона. У обычных айфонов будет пять ярких цветов – в том числе и красный.
• Стоимость айфона 13 начиналась в США от 699 долларов, но в сентябре 2021 года столько стоила версия mini. Теперь ее нет, поэтому айфоны стартуют с планки в 799 долларов. Минимальная цена айфона 14 Pro Max вообще составит 1099 долларов. Цифры для России могут быть завышены на 10-20% из-за проблем с логистикой и принципов завоза айфонов через параллельный импорт.
• Надо понимать, что базовые версии айфона 14 и айфона 13 почти не отличаются друг от друга. Они похожи даже по дизайну, хотя обновленный айфон выглядит толще. Apple вложилась в улучшение Pro-моделей и сделала маркетинговый ход с отходом от версии mini. Многие из новых функций – ожидаемые модернизации айфонов. Пользователи хотели их уже не первый год.