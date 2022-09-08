Чем айфон 14 отличается от айфона 13: вырез для уведомлений, лучший дисплей в истории, сигнал о помощи через спутник

Какие улучшения получил айфон 14 – в чем различия с айфоном 13

• Айфон 14 и айфон 14 Plus по-прежнему работают на процессоре A15 Bionic. Apple накинула в него мелкие улучшения, если сравнивать с айфоном 13. Например, теперь айфоны стали на 25% мощнее в игровом процессе. Модели Pro одновременно получают обновленный процессор A16. Его основное преимущество перед устаревшей версией – повышенная производительность.

• Базовая модель и Plus отличаются между собой размерами экрана – 6,1 и 6,7 дюйма. Этим же Plus выделяется на фоне обычной версии айфона 13. Зато Apple отказывается от челки на дисплее, но делает это только в версиях айфона 14 Pro и Pro Max. Вместо этого там расположен вырез в форме таблетки для Face ID и фронтальной камеры. Из выреза будут появляться оповещения.

• Новый вырез в айфоне называется Dynamic Island. Смысл работы Dynamic Island в том, что на нем завязаны все уведомления. При нажатии на вырез можно получить их расширенную версию. Из таблетки можно увидеть на экране всплывающие окна для Face ID, Apple Pay, карт и обычного музыкального сервиса. Сама Apple подробно показала эту функцию на видео – лучше посмотреть.