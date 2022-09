Чем айфон 14 отличается от айфона 13: вырез для уведомлений, лучший дисплей в истории, сигнал о помощи через спутник

• В айфоне впервые появляется камера на 48 Мп. Специально для нее введен работает режим профессиональной съемки ProRAW. Она на 65% больше камеры из айфона 13 и поддерживает функцию Action Mode – стабилизацию видео во время движения. В базовой модели и Plus будут несколько камер на 12 Мп. Специально для них добавлена такая же опция Action Mode.

• Вести съемку на айфон 14 станет легче в любых условиях. Тут поможет Photonic Engine. Такая система нужна для улучшения качества в момент, когда вокруг недостаточно освещения. По-другому Photonic Engine означает программную обработку любой фотографии и улучшение производительности камеры на 49%. Ночные фотографии на айфоне 14 выглядят приятнее.

• Еще одна ключевая функция для Pro-модели айфона 14 – Always on Display. Теперь дисплей смартфона можно сделать всегда включенным, но такую опцию легко отключить. Включение экрана важно для тех, кто хочет сразу видеть все уведомления. С Always on Display сочетается режим низкого энергопотребления. Получается, что яркость такого экрана будет ниже обычной.

Apple называет дисплей в айфонах 14 лучшим в истории – так в него еще никогда не вкладывались.