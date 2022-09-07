Презентация Apple – все главное быстро: у айфона 14 вместо челки вырез, часы с сапфировым стеклом, эйрподсы с настройкой звука под уши
Apple провела презентацию новинок, где показала сразу три девайса. Их представили Тим Кук и сотрудники компании. Теперь Apple выпускает айфон 14, у которого не будет мини-версии. Вместо нее – увеличенный айфон 14 Plus. Еще показаны Apple Watch 8 Series 8 и AirPods Pro с совершенно новым чипом H2. Продажи стартуют уже в сентябре-октябре 2022 года.
Что надо знать про новые Apple Watch
В США Apple Watch Series 8 начнут продаваться с 16 сентября. Они способны работать в режиме энергосбережения без зарядки до 36 часов. Еще Apple Watch оснащены сенсором для измерения температуры. Кук утверждает, что там появятся функции для отслеживания женского здоровья. Заодно показаны Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.
Цены на Apple Watch:
- Apple Watch Series 8 – от $399 (модель с GPS) до $499 (модель с сотовой связи);
- Apple Watch Ultra – от $799;
- Apple Watch SE – $249 и $299 (доплата за функцию сотовой связи).
Какие интересные вещи надо знать обо всех моделях Apple Watch:
- В обычном режиме Apple Watch Series 8 функционируют 18 часов;
- Все часы сами подают сигнал бедствия при попадании в аварию;
- По обычным Apple Watch Series 8 женщины смогут следить за овуляцией;
- Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE состоят из переработанного золота;
- Доступны улучшенные функции измерения кислорода и температуры, а еще – 11 типов тренировок;
- Модель Ultra предназначена для путешественников и экстремальных условий;
- У модели Ultra будет переднее сапфировое стекло. Оно защищено от ударов титановым корпусом;
- Еще у часов Ultra показан самый большой и яркий дисплей в истории Apple Watch;
- При низком энергопотреблении Apple Watch Ultra будут работать до 60 часов.
Что надо знать про новые AirPods Pro
AirPods Pro 2 получают улучшенную внутреннюю начинку. Это повлияет на восприятие звука и его качество. Еще наушники теперь автоматически включают шумоподавление в подходящих местах. Их можно заряжать с помощью провода от часов Apple Watch. Революционная новинка настраивает звук специально под уши пользователя.
Новые AirPods Pro стоят $249. Официально продажи стартуют 23 сентября.
Главное об AirPods Pro 2:
- Можно слушать музыку и параллельно ориентироваться в пространстве;
- Время работы без кейса – 6 часов, с ним – до 30 часов;
- Наушники поддерживают глубокие басы и ориентированы на четкость звука;
- Они имеют четыре пары силиконовых насадок;
- Громкость регулируется с помощью сенсора – работает с одной наводки;
- Локатор отслеживания наушников в AirPods Pro 2 стал точнее.
Что надо знать про новый айфон 14
Главное: теперь у айфона нет мини-версии. От нее отказались из-за слабого внимания к модели. Вместо нее появится новый айфон 14 Plus с увеличенным экраном. В версиях Pro и Pro Max Apple отказалась от привычной челки в дизайне. Пространство на этом месте отходит под уведомления. Еще айфоны Pro получают улучшенную камеру 48 Мп.
Интересно, что во всех айфонах 14 не будет разъема для SIM-карты. Вместо нее – виртуальная eSIM. С ее помощью можно использовать на одном смартфоне несколько тарифных планов. В айфонах 14 сразу будет использоваться iOS16.
У обычного айфона заявлено пять цветов: синий, белый, красный, черный и пурпурный. У моделей Pro будет четыре цвета: золотой, фиолетовый, белый, черный. Продажи в США у этих трех моделей стартуют с 16 сентября. Версия Plus ожидается в продаже с 7 октября.
Расценки на айфоны в долларах:
- Айфон 14 – от $799;
- Айфон 14 Plus – от $899;
- Айфон 14 Pro – от $999;
- Айфон 14 Pro Max – от $1099.
Какие еще интересные вещи надо знать – большинство обновлений касается версий Pro и Pro Max:
- Айфон 14 и айфон 14 Plus выйдут на старом процессоре;
- Версии айфона Pro и Pro Max получают новый чип А16;
- Мощность смартфона в играх составит на 25% больше, чем раньше;
- В обычном айфоне повышена мощность 12-мегапиксельной камеры;
- Разрешение увеличивается в четыре раза в камере на 48 Мп;
- Dynamic Island – новая концепция в работе айфона. Это та самая замена челке:
- Экран блокировки в Pro-версиях будет всегда включенным;
- Яркость дисплея на солнце станет ощущаться в два раза ярче;
- Экстренные сообщения о помощи можно отправлять через спутник из любого места;
- Версии Pro могут воспроизводить видео до 29 часов подряд и сутки работать автономно.