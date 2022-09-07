Презентация Apple – все главное быстро: у айфона 14 вместо челки вырез, часы с сапфировым стеклом, эйрподсы с настройкой звука под уши

Главное об AirPods Pro 2:

Можно слушать музыку и параллельно ориентироваться в пространстве;

Время работы без кейса – 6 часов, с ним – до 30 часов;

Наушники поддерживают глубокие басы и ориентированы на четкость звука;

Они имеют четыре пары силиконовых насадок;

Громкость регулируется с помощью сенсора – работает с одной наводки;

Локатор отслеживания наушников в AirPods Pro 2 стал точнее.

Что надо знать про новый айфон 14

Главное: теперь у айфона нет мини-версии. От нее отказались из-за слабого внимания к модели. Вместо нее появится новый айфон 14 Plus с увеличенным экраном. В версиях Pro и Pro Max Apple отказалась от привычной челки в дизайне. Пространство на этом месте отходит под уведомления. Еще айфоны Pro получают улучшенную камеру 48 Мп.

Интересно, что во всех айфонах 14 не будет разъема для SIM-карты. Вместо нее – виртуальная eSIM. С ее помощью можно использовать на одном смартфоне несколько тарифных планов. В айфонах 14 сразу будет использоваться iOS16.

У обычного айфона заявлено пять цветов: синий, белый, красный, черный и пурпурный. У моделей Pro будет четыре цвета: золотой, фиолетовый, белый, черный. Продажи в США у этих трех моделей стартуют с 16 сентября. Версия Plus ожидается в продаже с 7 октября.

Расценки на айфоны в долларах: