Будет ли айфон 14 продаваться в России – где и как его можно купить

Что надо знать о продаже айфона 14 в России – когда и за сколько можно купить новую модель

Презентация Apple прошла 7 сентября. На примере предыдущей версии айфона мы знаем, что продажи всех основных версий айфона начинались через несколько дней после представления. Например, показ айфона 13 состоялся 14 сентября. Уже 24 сентября первые модели айфонов поступили в российские магазины. Сейчас с поставками айфонов могут быть задержки.

В Россию продукция Apple теперь официально завозится по параллельному импорту. Мы подробно рассказывали о принципах его работы в отдельном материале. В перечень товаров официально входит и техника Apple. Летом по схемам параллельного импорта заработали даже магазины Re:Store. Это касалось всех моделей айфонов, Apple Watch и другой техники.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт будет на законодательном уровне продлен на 2023 год. Список продукции для него постоянно корректируется в зависимости от ситуации. Если компании официально возобновляют поставки в Россию, то убираются из параллельного импорта. В будущем так может произойти и с Apple.