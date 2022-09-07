Будет ли айфон 14 продаваться в России – где и как его можно купить
Компания Apple представила айфон 14. В линейке новой модели сразу четыре версии, но нет мини. Вместо него будет увеличенный айфон Plus. Официально компания Apple не уходила из России, но отказалась от поставок новинок. Это касалось новой версии айфона SE и даже обновленного iPad Air с весенней презентации. Продукция все равно попала в Россию.
Что надо знать о продаже айфона 14 в России – когда и за сколько можно купить новую модель
Презентация Apple прошла 7 сентября. На примере предыдущей версии айфона мы знаем, что продажи всех основных версий айфона начинались через несколько дней после представления. Например, показ айфона 13 состоялся 14 сентября. Уже 24 сентября первые модели айфонов поступили в российские магазины. Сейчас с поставками айфонов могут быть задержки.
В Россию продукция Apple теперь официально завозится по параллельному импорту. Мы подробно рассказывали о принципах его работы в отдельном материале. В перечень товаров официально входит и техника Apple. Летом по схемам параллельного импорта заработали даже магазины Re:Store. Это касалось всех моделей айфонов, Apple Watch и другой техники.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт будет на законодательном уровне продлен на 2023 год. Список продукции для него постоянно корректируется в зависимости от ситуации. Если компании официально возобновляют поставки в Россию, то убираются из параллельного импорта. В будущем так может произойти и с Apple.
Еще до представления нового айфона на него открылся предзаказ в России. Это сделала компания Caviar, которая обычно представляет модифицированные версии айфонов с отделкой из бриллиантов. Сейчас этого нет, но айфоны 14 Pro и Pro Max уже можно купить там по предзаказу за 110-120 тысяч рублей. Цена зависит от модели айфона и его цвета, а в подарок идет зарядка.
Сеть «М.Видео – Эльдорадо» заранее объявила, что в ее магазинах можно будет купить айфон 14. Для этого нужно оформить онлайн-сертификат на 50 тысяч рублей. Это частичная предоплата за новую модель – окончательная цена будет определена позднее. Такой сертификат даст быстрее возможность купить айфон 14 в России. Представители сети сами свяжутся с покупателями.
Какой будет стоимость айфона 14 в России – по параллельному импорту она окажется выше заявленной примерно на 20%. На наценку влияет логистика. Это анонсировал руководитель проекта Сontent-Review Сергей Половников. «Известия» общались с экспертами о спросе на айфоны. Они отмечают, что спрос снижается. Но новую модель люди так и так будут покупать.
Официальные расценки на айфоны 14:
- Айфон 14 – от $799;
- Айфон 14 Plus – от $899;
- Айфон 14 Pro – от $999;
- Айфон 14 Pro Max – от $1099.
Обычный айфон представлен в пяти цветах: белый, синий, черный, красный, пурпурный. Его продажи начнутся в США с 16 сентября. Версию Plus придется ждать до 7 октября. У моделей Pro заявлено четыре основных цвета: фиолетовый, белый, черный и золотой. Их релиз состоится вместе с базовым айфоном 14 – 16 сентября.
Как айфоны сейчас продаются в России – где можно купить предыдущие модели
Оформить доставку любой продукции Apple в Россию в данный момент невозможно. На русскоязычном сайте написано, что в данный момент магазин Apple Store закрыт. Ранее «Известия» писали об изменениях в графе «Доставка». Уже в марте там указывалось: «В настоящее время недоступно». На продажи айфонов в России это никак не повлияло.
Взлет цен на все модели произошел в марте, но уже через два месяца ценовая ситуация стабилизировалась. Стоимость айфонов вернулась к прежнему уровню или даже стала ниже. Это данные по официальным продажам айфонов в России. Например, одна из моделей айфона 13 в феврале стоила почти 86 тысяч, но уже в мае со всеми наценками оценивалась в 83 тысячи.
Где сейчас доступны предыдущие версии айфонов. Смотрим возможные варианты. Вот пример из сети «М.Видео – Эльдорадо»:
Официальный сайт магазина «Связной»:
Что предлагает Re:Store:
Мы изучали работу параллельного импорта в России как раз на примере продажи техники Apple. Выяснили, что цены на старые модели в Re:Store отличаются вплоть до двукратного разрыва. Отдельные модели можно дешевле заказать на Wildberries или Ozon. «Связной» первым из крупных ритейлеров пришел к работе по параллельному импорту, но с наценкой в 10-20%.
Appleinsider исследовал ситуацию на примере айфона SE 2022. Здесь важна еще одна грань – серый импорт. Оказалось, что при поставках в Россию через серый импорт цена айфонов на российском рынке даже снизилась. Такие поставщики закупают айфоны на ритейле. Так они получают айфоны по сниженной цене. Подобное в серой зоне ожидается и с айфоном 14.
Мы будем обновлять этот материал с появлением новой информации о продаже айфона 14 в России.