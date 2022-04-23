Что такое параллельный импорт и почему Россия его разрешила: чем отличается от пиратства, каких товаров коснется
«Известия» опубликовали новость по документу Минпромторга. В нем прописан перечень товаров, для которых организация откроет параллельный импорт. Теперь Минпромторг ждет регистрации документа в Минюсте. Его подлинность представители Минпромторга подтвердили «Известиям». В актуальном приказе прописано более 200 наименований товаров и брендов.
Параллельный импорт касается не всех мировых товаров. Он направлен на продукцию временно или совсем ушедших из России компаний.
Что такое параллельный импорт и зачем он нужен в России
Параллельный импорт простыми словами – это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения от правообладателя. В России решение о его легализации принято в условиях санкций, когда осуществляется запрет на поставку товаров и идет массовый уход брендов с рынка. «Аргументы и факты» писали, что на такие товары понадобятся разрешения и все гарантии.
Параллельный импорт был одобрен на уровне правительства еще в марте. Тогда Михаил Мишустин подписал документ, по которому разрешается ввоз товаров в Россию без согласия правообладателей. Там же есть причина: это нужно для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. По этому документу Минпромторг и готовил список.
Есть версия, что параллельный импорт – легализация контрафакта (или пиратства). Минпромторг объяснял взгляд на эту ситуацию. Там это подавалось через ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. «Ведомости» писали со ссылкой на ФАС, что решение ведет к снижению цен на отдельные виды продукции. Но это не коснется бытовой техники – по ней остаются проблемы из-за логистики.
Федеральная антимонопольная служба опасается, что на этом фоне пойдет рост количества контрафактной продукции. Понятие контрафакта c юридической точки зрения отличается от параллельного импорта – на это обращал внимание VC.ru. Оно подразумевает фальсификацию оригинала. Параллельный импорт касается лишь каналов доставки оригинальной продукции.
«Известия» объясняют со ссылкой на экспертов, что сама легализация параллельного импорта еще не означает начало его использования. Ввоз товаров по альтернативным каналам может стартовать только через несколько месяцев. Для этого нужно наладить новые логистические цепочки – и сделать все это в условиях санкций. Работа над этим ведется весь апрель.
Запрет на параллельный импорт был введен в России в 2002 году. «Российская Газета» писала, что он защищает интересы крупных зарубежных фирм. Юрист Анастасия Сковпень объясняла текущую ситуацию: «Параллельный импорт может позволить закупать за рубежом и ввозить в Россию товары тех производителей, которые приостановили и прекратили свою работу».
«Интерфакс» прояснял эту ситуацию со ссылкой на Михаила Мишустина. Россия может устанавливать международный принцип исчерпания прав на товарный знак, если определенная продукция продается в любой части мира. В каких еще странах сейчас разрешен параллельный импорт. Ориентируемся на председателя правления фонда «Сколково» Игоря Дроздова:
- США;
- Япония;
- Индия;
- Турция;
- Бразилия (с ограничениями);
- Китай (с ограничениями).
Для каких товаров Россия теперь разрешает параллельный импорт
«Известия» и другие источники рассказывают, что в документе Минпромторга содержится 50 различных групп товаров. Основное внимание там уделено автомобильной промышленности – самим автомобилям и запчастям к ним. «Ведомости» еще раньше писали о том, что параллельный импорт в такой ситуации упростит обслуживание автомобилей внутри России.
Минпромторг пока не публиковал документ в открытом доступе, но отдельные наименования товаров для параллельного импорта доступны в других источниках. Журналист Алексей Пивоваров разделил их на несколько категорий и опубликовал в телеграм-канале. Там же указано, что в общий список попало даже оборудование для лесопереработки.
У «Интерфакса» есть копия документа, подлинность которого Минпромторг пока не подтвердил («Известиям» подтверждал). Если ориентироваться на него, то Минпромторг прописывает там даже шины: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Внутри указаны и отдельные составляющие для двигателей и других автомобильных запчастей.
Мы оставим в этом материале только список главных брендов и товаров по электронике и автомобилям, которых коснется разрешение параллельного импорта (они упоминаются в новостях):
- Электроника: Apple, X-Box, PlayStation, Nintendo, Asus, HP, Intel, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony.
- Автомобили: Chevrolet, Land Rover, Bently, Cadilac, Tesla, Jeep, Jaguar, Chrysler, Dodge, Hummer, Rover.
Продукция некоторых временно ушедших с российского рынка компаний продавалась в России и без параллельного импорта. Например, Apple остановила поставку техники в Россию, но айфоны по-прежнему легально продаются в магазинах и онлайн. В таких случаях помогают запасы продукции на складах. Но они не решают вопрос доставки новых моделей айфонов.
Влияние параллельного импорта видно на конкретном примере. Мы рассказывали о решении компании Sony Interactive Entertainment, которая остановила поставки программного и аппаратного обеспечения. Это сразу повлияло на доступность PlayStation. Параллельный импорт в перспективе решит проблему с поставками и продажей приставок PlayStation и игр внутри России.
Решение по параллельному импорту касается всей подобной продукции, но остается непонятной ситуация с фильмами и их доступностью в кинотеатрах. «Коммерсантъ» пишет, что фильм – это виртуальная интеллектуальная собственность. Поэтому Россия думает над возможностью принятия других законов. Хотя контракты с иностранными студиями еще действуют.