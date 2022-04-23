Что такое параллельный импорт и почему Россия его разрешила: чем отличается от пиратства, каких товаров коснется

Что такое параллельный импорт и зачем он нужен в России

Параллельный импорт простыми словами – это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения от правообладателя. В России решение о его легализации принято в условиях санкций, когда осуществляется запрет на поставку товаров и идет массовый уход брендов с рынка. «Аргументы и факты» писали, что на такие товары понадобятся разрешения и все гарантии.

Параллельный импорт был одобрен на уровне правительства еще в марте. Тогда Михаил Мишустин подписал документ, по которому разрешается ввоз товаров в Россию без согласия правообладателей. Там же есть причина: это нужно для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. По этому документу Минпромторг и готовил список.

Есть версия, что параллельный импорт – легализация контрафакта (или пиратства). Минпромторг объяснял взгляд на эту ситуацию. Там это подавалось через ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. «Ведомости» писали со ссылкой на ФАС, что решение ведет к снижению цен на отдельные виды продукции. Но это не коснется бытовой техники – по ней остаются проблемы из-за логистики.