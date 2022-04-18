Samsung патентует смартфон с прозрачным экраном – но это пока не сенсация: компании давно экспериментируют с этой технологией
14 апреля в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) появился новый патент Samsung. В нем – описание телефона с вытягивающимся экраном.
Часть вытягивающегося экрана – прозрачная. Зачем это нужно, компания не уточнила. На схемах есть два типа устройств – с выдвигающимся экраном сбоку и сверху. Предполагается, что он может отображать картинку с обеих сторон.
Зачем нужна прозрачная техника
Еще в сентябре 2020 года Samsung запатентовал саму технологию создания прозрачного экрана для выпуска полностью прозрачной техники: смартфонов, телевизоров, ноутбуков и других. Его преимущества:
- Значительно меньшее энергопотребление.
- Более высокая яркость.
- Меньшее время отклика.
- Панель, отображающая контент, но позволяющая смотреть насквозь.
- Технология подходит для плоских и гибких дисплеев, которые можно сгибать и сворачивать.
Ранее Samsung уже патентовала прозрачный OLED-экран, но из-за низкого спроса на устройства прекратила это производство.
Идея прозрачного дисплея больше подходит устройствам для использования в общественных местах, для наружной рекламы. Прозрачные дисплеи уже активно используются. Например, LG на выставке CES 2022 показывала сразу несколько таких моделей.
В случае со смартфоном, его сложно сделать полностью прозрачным из-за печатной платы или аккумулятора. А главным образом, из-за камеры. Например, Xiaomi выпустила флагманскую модель Mi 10 Ultra, но прозрачный он лишь с тыльной стороны, так что видеть сквозь смартфон не удастся.
В чем недостатки прозрачных смартфонов
- Он будет гораздо больше подвержен повреждениям. От этого и так не застрахованы обычные смартфоны, а у прозрачного не будет никакой защиты. Все это будет вести к большому количеству поломок.
- Четкость прозрачного экрана и высокое качества цвета – под большим вопросом.
- В нем есть пара удобств и оригинальный внешний вид, но пока нет практической необходимости.
Кто уже выпускал прозрачные модели
📱 В 2009 году LG GD900 стал первым прозрачным телефоном-слайдером – такой у него была клавиатура.
📱 В том же году Sony Ericsson выпустила первый в мире кнопочный телефон с прозрачным дисплеем.
📱 Через год Lenovo показала первый телефон с прозрачным цветным дисплеем.
📱 В 2012-м японские компании Docomo и Fujitsu показали Android-смартфон с двусторонним прозрачным дисплеем. В нем сенсор работал с обеих сторон. Но дальше прототипа дело не пошло.
📱 В 2013 году Polytron создал первый в мире полностью прозрачный телефон.
📱 В 2018-м был опубликован патент Sony на двухсторонний прозрачный дисплей для смартфонов.
📱 В 2015-м Lenovo показала прототип смартфона с прозрачным экраном, но на этом все закончилось.
Ожидается, что прозрачный смартфон Samsung получит название Galaxy Z Slide. Эта торговая марка зарегистрирована еще в мае 2021 года. Тогда же предполагалось, что эта марка подойдет смартфону с гибким экраном, вытягивающимся из корпуса.
Но патент еще не значит, что выпуск смартфона с таким дизайном точно случится. Samsung просто защитила идею на случай, если выпустит такую модель.