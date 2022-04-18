Samsung патентует смартфон с прозрачным экраном – но это пока не сенсация: компании давно экспериментируют с этой технологией

Зачем нужна прозрачная техника

Еще в сентябре 2020 года Samsung запатентовал саму технологию создания прозрачного экрана для выпуска полностью прозрачной техники: смартфонов, телевизоров, ноутбуков и других. Его преимущества:

Значительно меньшее энергопотребление.

Более высокая яркость.

Меньшее время отклика.

Панель, отображающая контент, но позволяющая смотреть насквозь.

Технология подходит для плоских и гибких дисплеев, которые можно сгибать и сворачивать.

Ранее Samsung уже патентовала прозрачный OLED-экран, но из-за низкого спроса на устройства прекратила это производство.

Идея прозрачного дисплея больше подходит устройствам для использования в общественных местах, для наружной рекламы. Прозрачные дисплеи уже активно используются. Например, LG на выставке CES 2022 показывала сразу несколько таких моделей.

В случае со смартфоном, его сложно сделать полностью прозрачным из-за печатной платы или аккумулятора. А главным образом, из-за камеры. Например, Xiaomi выпустила флагманскую модель Mi 10 Ultra, но прозрачный он лишь с тыльной стороны, так что видеть сквозь смартфон не удастся.