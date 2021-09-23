Кто создает эмодзи и решает, какие выпустить? Почему нет Эйфелевой башни, но есть беременный мужчина? Я могу создать собственные эмодзи?

Эмодзи сначала были популярны только в Японии. Но затем стали влиять на весь мир: например, капля крови – это для обсуждения менструации

Эмодзи чуть больше 20 лет. Их придумал разработчик Сигэтака Курита, когда получил задание от мобильного оператора, который ограничивал сообщения 250 символами. Курита вдохновлялся мангой, пиктограммами и лицами прохожих. Курита нарисовал 176 символов, которые быстро стали популярны внутри Японии. Но до остального мира дошли позже, пока с середины нулевых Google не продвинул идею единого стандарта эмодзи.

Сейчас эмодзи регулируются Unicode – стандартом кодирования и выведения текста. Именно эта организация отвечает за эмодзи и раз в год добавляет новые.

Сейчас за новые эмодзи отвечает глава отдельного подкомитета Unicode Джениффер Дэниел. Раньше разработчики Unicode в шутку говорили о таинственности своего проекта: «Мы собираемся в подземелье, чтобы выбрать эмодзи»). Но Дэниел изменила политику и активно рассказывает про работу. Например, для сознания рисунков она общается со всеми: от специалиста по китам до кардиохирурга, если ей нужен совет по эмодзи с сердцем. Дэниел считает, что эмодзи не аполитичны, а наоборот – только подчеркивают исторический и социально-политический контекст.