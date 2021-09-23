Кто создает эмодзи и решает, какие выпустить? Почему нет Эйфелевой башни, но есть беременный мужчина? Я могу создать собственные эмодзи?
Эмодзи сначала были популярны только в Японии. Но затем стали влиять на весь мир: например, капля крови – это для обсуждения менструации
Эмодзи чуть больше 20 лет. Их придумал разработчик Сигэтака Курита, когда получил задание от мобильного оператора, который ограничивал сообщения 250 символами. Курита вдохновлялся мангой, пиктограммами и лицами прохожих. Курита нарисовал 176 символов, которые быстро стали популярны внутри Японии. Но до остального мира дошли позже, пока с середины нулевых Google не продвинул идею единого стандарта эмодзи.
Сейчас эмодзи регулируются Unicode – стандартом кодирования и выведения текста. Именно эта организация отвечает за эмодзи и раз в год добавляет новые.
Сейчас за новые эмодзи отвечает глава отдельного подкомитета Unicode Джениффер Дэниел. Раньше разработчики Unicode в шутку говорили о таинственности своего проекта: «Мы собираемся в подземелье, чтобы выбрать эмодзи»). Но Дэниел изменила политику и активно рассказывает про работу. Например, для сознания рисунков она общается со всеми: от специалиста по китам до кардиохирурга, если ей нужен совет по эмодзи с сердцем. Дэниел считает, что эмодзи не аполитичны, а наоборот – только подчеркивают исторический и социально-политический контекст.
Для примера она приводит женщину в юбке. Ведь женщины носят их не во всех странах. Тоже неожиданно касается и лягушки. Раньше она была просто лягушкой, а во времена Трампа стала символом людей с правыми взглядами. Поэтому Дэниел подчеркивает, что какой-то обычный эмодзи сейчас спустя время приобретет другой смысл.
Иногда эмодзи сразу несут определенный жест. Например, эмодзи с каплей крови появился только в 2019-м – для того, чтобы снять стигматизацию с обсуждения менструации. Долго эмодзи не несли расового разнообразия, но в итоге у эмодзи с людьми есть несколько оттенков кожи. Хотя сама технология технически давалась сложно и доделывалась год – не на всех смартфонах адекватно отображались варианты одного эмодзи.
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Собственный эмодзи может сделать каждый. Главное – не нарушить авторских прав, объяснить, зачем он нужен (и очень долго ждать)
На утверждение одного эмодзи уходит два года. С 15 апреля по 31 августа можно подать заявку, которую сначала оценивают модераторы, а потом и кто угодно на сайте Unicode. Главное – обосновать необходимость именно такого эмодзи. Например, Unicode точно не одобрит белку – уже достаточно эмодзи с бурундуком. Не пропустит Unicode изображение конкретного здания, товарного знака, известного человека или божества.
Авторских прав на эмодзи нет. Это символы, которым пользуются все (поэтому, например, нет и авторских прав на буквы). Но дальше – нюанс. Сами пиктограммы эмодзи на разных устройствах выглядят не одинаково. И вот уже за использование картинки в коммерческих целях нужно платить.
Окей, но почему тогда в наборе эмодзи есть Статуя Свободы и Токийская башня, но нет Эйфелевой? Точного объяснения нет, но есть версия, что у японцев был изначальный набор из старых фото, по которым они делали эмодзи. И среди этих фото нет многих достопримечательностей.
О критериях выбора конкретнее рассказывает Дэниел в блоге, где, например, объясняет появление 37 новых эмодзи для последней версии Unicode 14. Больше всего реакций и шума собрал беременный мужчина.
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Дэниел говорит, что появление нового эмодзи зависит от потенциальной виральности. Люди должны его использовать в каких-то ситуациях. Но когда уже существуют более 3,5 тысяч эмодзи, то трудно придумать что-то новое и нужное. Хотя неожиданные прозрения до сих пор случаются. Например, спасательный круг был добавлен, чтобы люди его писали, когда нужна помощь.
Зачем среди эмодзи беременный мужчина? Дэниел считает, что эмодзи такого типа помогает фантазии. Каждый видит свое: объевшегося человека, невозможную беременность или человека, который что-то прячет под свитером. Еще был важен баланс – раз есть женщина с большим животом, то нужен и мужчина.
Аналогично и с новым эмодзи «человека в облаках». Интернет не сошелся в мнении: это мечтающий или покуривший человек?