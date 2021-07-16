В вашем смартфоне будет эмодзи «беременный мужчина». Это в поддержку небинарных людей – но русскоязычные пользователи просто вспоминают мем «бахнув пельменiв»
Unicode (стандарт кодирования символов представил новую партию эмодзи. Например, рентген, прикушенную губу, детскую горку, плавящееся лицо, несколько новых жестов и гендерно-нейтральную королевскую семью.
Больше всего среди всех эмодзи выделяются беременные мужчины. Да, это не мужчины с большим животом. Эмодзи так и называется – «беременный мужчина».
Уже давно есть эмодзи с беременной женщиной – 🤰. Авторы нового эмодзи хотят подчеркнуть, что беременность бывает у трансгендерных мужчин и небинарных людей.
Все новые эмодзи выйдут 14 сентября, но неизвестно, какие платформы и мессенджеры их сразу добавят в набор.
Эмодзи с беременным мужчиной обсуждается в России даже на государственном уровне. Представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала его мракобесным.
Больше разных реакций.
«Они создали этот новый смайлик, чтобы обозначить «беременного мужчину», но я буду использовать его всякий раз, когда ем слишком много».