В вашем смартфоне будет эмодзи «беременный мужчина». Это в поддержку небинарных людей – но русскоязычные пользователи просто вспоминают мем «бахнув пельменiв»

Уже давно есть эмодзи с беременной женщиной – 🤰. Авторы нового эмодзи хотят подчеркнуть, что беременность бывает у трансгендерных мужчин и небинарных людей.

Все новые эмодзи выйдут 14 сентября, но неизвестно, какие платформы и мессенджеры их сразу добавят в набор.

Эмодзи с беременным мужчиной обсуждается в России даже на государственном уровне. Представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала его мракобесным.