Samsung

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Южнокорейская группа компаний
Дата основания
1 марта 1938 г.
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Материалы
Samsung оштрафован на $10 млн за обман в рекламе водонепроницаемых смартфонов: пользователи жаловались, что вода их портит
#Samsung
Samsung Galaxy Z Flip 4 увеличит батарею, но станет дешевле лидера продаж складных смартфонов
#Samsung
Samsung патентует смартфон с прозрачным экраном – но это пока не сенсация: компании давно экспериментируют с этой технологией
#Технологии
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