Samsung Galaxy Z Flip 4 увеличит батарею, но станет дешевле лидера продаж складных смартфонов

Samsung Galaxy Z Flip 3 был самым продаваемым складным смартфоном в 2021 году – 4,6 миллиона единиц. Бесспорный лидер сегмента – компания Samsung, на рынок она поставила девять миллионов складных устройств.

Samsung разработала новую модель смартфона – продолжила линейку Z Flip. Планируется, что Samsung Galaxy Z Flip 4 (пока это неофициальное название) получит:

Гибкий дисплей 6,7” и внешний экран 1,9”.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus разработки Qualcomm с частотой до 3 ГГц.

Графический акселератор Adreno нового поколения.

Модем Snapdragon X65 5G.

Galaxy Club пишет, что емкость батареи составит 3400 мАч – на 100 мАч больше по сравнению с емкостью аккумуляторов первых трех моделей Z Flip, которых с трудом хватало на сутки.

Также предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip 4 будет дешевле предыдущей модели, которая стоила $999. Скорее всего, он будет представлен в августе 2022 года.

Всего же в мире в 2021-м компаниями было продано 8,9 млн складных смартфонов – сегмент рынка вырос на 148%. В топ-11 продукция Samsung в этом сегменте занимает пять позиций.